過年長輩愛問感情狀況　新研究發現「這5類人」易長期單身難脫單

每逢農曆新年，「感情狀況」難免成為長輩們茶餘飯後的問題。然而，瑞士蘇黎世大學（University of Zurich）在日前公布的一份最新研究中發現，有「5類人」反而更常維持單身生活。



相關文章：農曆新年遇長輩拷問「三不政策」避免衝突 5類答法終結尷尬話題

+ 10

過年長輩別再問！「5類人」易長期單身

根據《每日郵報》報導，瑞士蘇黎世大學先前邀請17000名來自英國、德國的受試者，眾人的起始年齡皆為16歲、毫無戀愛經驗，並透過逐年調查至29歲的方式，觀察出他們感情狀況與日常生活的關聯性。

研究團隊在調閱所有受試者的回填問卷後發現：

「男性」

「高學歷」

「幸福感較低」

「獨居」

「與父母同住」



會更容易維持長期單身生活。

另外，長期單身者可能因為時間的推移，逐漸對生活漸生不滿，並逐漸產生孤獨、憂鬱感，越接近30歲情況會更為明顯。反之，當年輕人一旦進入戀愛關係後，他們會在多層面得到幸福感，對於生活的滿意度同樣會提高。

相關文章：德國研究揭「有3種特質」容易一世單身 專家：生活滿意度也低

+ 4

身為該研究共同首席作者、蘇黎世大學心理學系高級研究員克雷默（Michael Krämer）分析，隨着越來越接近30歲，人們要開啟一段新戀情會越來越困難，且單身的時間越長，繼續單身下去的機率就會變得更高。

克雷默最後補充，從這份研究的結果可證明，人在社會中的地位、心理特徵，都可能成為預測對方是否會進入戀愛關係的標準。

相關文章：《母胎單身戀愛大作戰》中找尋5個翻轉單身價值方法：先認同自己

+ 12

延伸閱讀：

頭皮發麻！澳女睡一半胸口沉重以為是愛犬 睜眼驚見2.5m蟒蛇

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】