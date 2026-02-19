Heinz亨氏茄汁新薯條包裝暗藏機關　完美解決點醬的「世紀難題」

你有過這種經歷嗎？在疾馳的車裏，或喧鬧的公園長椅上，你小心翼翼地捏着茄汁，試圖將它撕開一個整齊的口子，但事與願違——醬汁一是噴濺而出，或是頑固地躲在角落。最後，你被迫用幾根薯條作為「挖掘工具」，在狹小的紙袋或餐盤邊緣進行一場混亂不堪的「蘸取儀式」。



最近，亨氏（Heinz）用一個小設計終結了薯條點醬的世紀難題！他們推出了一個叫「Heinz Dipper」 的新包裝。

亨氏的設計有多巧妙▼▼▼

簡單說，就是在薯條盒側面，給茄汁包安了個專屬的「小陽台」。不用怕，這不是甚麼複雜黑科技，操作簡單到像開易拉罐：找到盒子側面那個紅色的拱門商標，輕輕一拉——啪，一個摺疊小托盤就彈出來了，剛好卡住兩包茄汁。

說實話，我第一次看到時，忍不住「哦！」了一聲。它妙在哪？首先，它沒增加任何新東西，只是讓原本就印在那兒的商標「活」了起來。這個設計聰明地利用了包裝上本就存在的圖案，通過一道預摺痕和巧妙的結構，讓品牌標識瞬間變成實用功能。其次，它完全沒給餐廳添麻煩——盒子照樣能堆疊、運輸，一切照舊。

但我覺得最戳人的是，它終於正視了我們這些「移動吃貨」的真實窘境。數據顯示，高達80%的人曾因為點醬太麻煩而想過放棄醬料。亨氏沒有發明新醬料，也沒做廣告喊「點醬更美味」，而是默默地把包裝摺了一下。

這一折，折掉的是我們手忙腳亂的五秒鐘，和那種總在將就的煩躁感。在我看來，這比任何廣告都更能打動人心。它讓我覺得，這個品牌是真的在觀察、在思考：

人們實際用的時候，到底哪裏不痛快？

當設計從追求炫酷造型，轉向解決這種細微又普遍的「不痛快」，它就真正走入了我們的生活。下次當你在車裏穩穩地從那個小托盤裏蘸上茄汁時，你享受的可能不只是薯條——還有那種被悄悄照顧了一下的、小小的愉悦感。

這大概就是好設計最温柔的樣子：它不說話，卻讓你的一切剛剛好。不知道你怎麼看呢？

【本文獲「日本設計小站」授權轉載，微信公眾號：japandesign】