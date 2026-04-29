布吉島女遊客嘟嘟車上「輪流脫褲露私處」　泰網民氣炸：遣送出境

泰國觀光勝地布吉島近日再傳外籍遊客離譜脫序事件。Facebook專頁「Phuket Times」揭露一段不雅畫面，多名外籍女性遊客在行駛中的嘟嘟車上，竟輪流脫下外褲與內褲，並將臀部轉向後方車輛大肆挑釁。畫面曝光後，當地居民與網友紛紛要求警方嚴辦。



女遊客馬路中央集體脫褲

根據泰媒Khaosod報道，當時一輛載滿外籍女遊客的嘟嘟車正往當地圓環方向行駛，後方車輛的行車紀錄器錄下了驚人的一幕。只見車上的女子們疑似嗨過頭，在光天化日之下，一個接一個脫掉褲子並向後方駕駛「展示」臀部，甚至把內褲也脫下，讓私密處一覽無遺。舉止不僅妨礙風化，更危及道路安全。

幾名遊客玩過頭，在布吉島大街上做出脫褲失禮行為。（截取自FB@Phuket Times ภูเก็ตไทม์）

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貼文下方湧入大量不滿留言，包含「這種人應該直接抓起來罰款、遣送出境」、「以後開車要隨身帶彈弓」等。更有民眾指出，泰國開放予93國的免簽證制度，是助長外籍旅客胡作非為的關鍵；不過近期泰國政府正在擬定縮減免簽國家的數量。目前尚未確認涉案人員是否已被帶回偵辦，但社會的不滿聲浪已推至高峰。

外客毒瘤！當地不滿聲浪蜂擁而至

事實上，布吉島居民對部分外籍遊客的「脫序行為」積怨已久。部分說法指出，有些旅客持著「消費者」心態，誤認泰國是個法律鬆散、可以恣意妄為的國家。

事實上，普吉島居民對部份外籍遊客的「脫序行為」積怨已久。（截取自FB@Phuket Times ภูเก็ตไทม์）

過去曾發生多宗外籍遊客在街道上隨地便溺、公然猥褻，甚至神聖的佛寺重地穿著過於暴露、在古蹟旁跳艷舞等行為。更有外籍遊客無照危險駕駛摩托車、參與非法博弈與色情產業等事件層出不窮，讓當地警方頭痛不已。

針對此次「嘟嘟車露臀事件」，布吉島居民疾呼，政府應建立更完善的黑名單機制，對這類損害泰國觀光形象與社會秩序的行為採取「零容忍」態度，不要讓部分害群之馬，抹煞了泰國作為世界觀光勝地的美名。

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