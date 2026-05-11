韓國即食麵殺入日本原宿　月吸過萬人朝聖打卡　熱潮席捲全球

紅底白字的韓文招牌直挺挺立在東京流行聖地原宿，這間限時快閃店不賣衣服、不賣甜點，賣的是韓國便利商店靈魂——DIY泡麵機。這股從韓劇走進現實的自助泡麵風潮，精準擊中日本10到20歲年輕人的心，開幕至今每月狂吸上萬人潮朝聖。平均單月賣破五千包的驚人戰績，讓不少日本民眾直呼，看韓劇時就對那種呼嚕呼嚕吃麵的場景心癢難耐，親身體驗後發現麵體口感比日系產品更Ｑ彈，就算滿頭大汗也直呼過癮。



泡麵強國激戰！370億港元產值下的「辣味異軍」崛起

這股從韓劇走進現實的自助泡麵風潮，精準擊中日本10到20歲年輕人的心。（Getty Images）

日本作為泡麵始祖國，年市場規模高達1490億台幣（約370億港元），每年光是新品就有超過一千款在架上廝殺，生存淘汰賽極其殘酷。

自助泡麵機進駐東京 獲韓政府重金力挺出海▼▼▼

過去辣味泡麵在日本市場僅佔微不足道的6%，如今卻成了成長最狂的黑馬。農心日本法人代表金大河提到，透過精準品牌定位與日本市場稀缺的差異化口味，成功讓日本人開始懂得「欣賞辣味」，年增長率飆升至18%。這場味覺革命讓原本處於觀望態勢的日本在地品牌，也不得不趕緊推辣味新品應戰，避免在自家地盤丟失市佔率。

壓力大就想吃辣！「K-辣味」從販售產品升級文化體驗

為甚麼日本人開始愛上噴火感？韓聯社記者觀察到，在東京2026韓國世博會的快閃店中，試吃、拍照區與辣味挑戰活動總是人頭鑽動。有日本民眾表示，現代生活壓力巨大，吃辣成了最佳紓壓管道，且這種韓式勁辣與日式辣味截然不同。專家分析，這已經超越單純的食品銷售，而是升級為一種「文化體驗」。今年3月，韓商甚至跨界與知名的富士急樂園推出聯名菜單，打算全方位滲透在地消費者的生活圈，讓吃辣變成一種時尚潮流。

有日本民眾表示，現代生活壓力巨大，吃辣成了最佳紓壓管道。（Getty Images）

全球味蕾大連線！齋戒月年糕與汗蒸幕體驗吸22萬人打卡

韓式風味的野心不只在日本。馬來西亞齋戒月活動現場，即便當地氣溫燥熱，獲得清真認證的辣炒年糕依然讓民眾搶破頭。泰籍參觀者表示，雖然辣得冒火，但那種層次感讓人欲罷不能。鏡頭轉向中國杭州展覽會，現場乾脆復刻便利商店與汗蒸幕空間，狂吸22萬人次朝聖。韓國農水產食品流通公社上海分社副支社長洪章宇認為，目標是將K-Food的人氣延伸至旅遊需求，透過飲食與娛樂結合，讓消費者對韓國文化產生全方位的黏著度。

在泡麵、餅乾與米加工食品帶動下，韓國農食品出口額持續創下歷史新高。（Getty Images）

營收刷新天花板！韓國政府重金補貼力挺「辣味出海」

在泡麵、餅乾與米加工食品帶動下，韓國農食品出口額持續創下歷史新高。今年第一季出口額達25.6億美元，中東地區增幅更以32%奪冠，北美與中華圈緊追其後。其中泡麵出口增長率突破26%，表現最為搶眼。面對伊朗戰事引發海運成本攀升的挑戰，韓國政府承諾加強補貼支援，要讓這股紅通通的韓式辣味風暴，頂著高運費也能持續在全球飄香。

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