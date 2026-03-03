網友百佳買壽桃牌烏冬發霉！前員工揭是常態？4種食物同樣高危

烏冬｜壽桃牌｜不少人慣在家中囤積「懶人食品」，即煮即食極方便。不過小心「方便」不成卻變「驚嚇」！近日有網民在社交平台發文，大呻在百佳買的壽桃牌烏冬麵，明明未過保質期，一拆開入面發晒霉，嬲到喊話官方「希望可以重視一下這個問題」。



壽桃牌烏冬｜包裝完整也「中伏」？前員工揭發霉是常態

從事主上傳的照片可以清楚看到，外包裝完整密封，但內裡的烏冬麵條已霉跡斑斑。有曾在百佳工作的內行網友現身爆料，指這品牌的退貨率一直很高，以前在貨架上就經常見到「起脹」變質。他無奈表示，之前還能從包裝辨別，現在要買回家拆開才知「踩雷」。事實上，壽桃牌並非第一次陷入發霉爭議，之前的米線風波亦曾鬧的沸沸揚揚。當時更有不少網友貼圖佐證自己的中伏經歷。事件發酵後，其所屬的「新順福食品有限公司」解釋，可能是內包裝袋破損所致。

壽桃牌烏冬｜ 3大發霉真相

官方上次給出的解釋是「包裝破損」，難道這次又是同樣理由？其實，除了外在包裝，產品本身的特性和生產環境，也是關鍵。

1. 含水量高

烏冬屬於濕麵，水分含量高，天生就比乾麵條更容易滋生霉菌。

2. 乳酸保鮮法的特性

壽桃牌的產品多採用天然保鮮法，以乳酸（E270）來調節酸度保鮮，而非添加強效防腐劑，這也是烏冬麵吃起來有酸味的原因。然而，這種天然保鮮法的抑菌能力較弱，一旦包裝漏氣，就易發霉。烏冬冷知識｜包裝烏冬有酸味屬正常？專家揭1種成分作怪教1招去酸

3. 溫差波動大

當存放環境忽冷忽熱（例如從超市冷櫃拿回悶熱的廚房），包裝內就會產生水氣，沖淡裏麵的保鮮劑，霉菌自然就趁虛而入。

壽桃牌烏冬｜ 4類「懶人食品」要特別警惕

除了烏冬和米線，以下4類常見的「懶人食品」，也是霉菌滋生的重災區。所以選購這類食品時，一定要觀察包裝是否「緊貼」食物。若發現包裝內有冷凝水珠或異常膨脹，即使保質期未過，也千萬別買回家。

1. 乾意粉

很多人以為、意粉很安全，但消委會測試曾發現，部分樣本含有霉菌毒素（如脫氧雪腐鐮刀菌烯醇）。意味著若存放環境太潮濕，表麵雖然看不出異樣，但毒素可能已經滲透，要特別留意。

2. 麵包及吐司

麵包疏鬆多孔，一旦表麵見到霉斑，菌絲就會像樹根一樣滲入內裡。所以一發霉就要全部掉。麵包發霉切掉便可？常攝取增肝癌風險1類人恐致命！2類食物最高危

3. 堅果類食品

如果存放不當（如廚房灶台旁、溫差大的地方），堅果極易產生黃麴毒素，易致癌。若發現有霉味或顏色變暗，萬萬不可只丟掉霉變的部分。

4. 即食醬包（咖喱、肉醬）

不少「懶人料理包」雖然經過高溫殺菌，但若封口技術不佳，包裝就易「脹氣」。