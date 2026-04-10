華強北淘貨指南｜八大市場攻略　二手iPhone/CCD相機入手價格超值

華強北淘貨指南。



華強北，響噹噹的「中國電子第一街」，在這裏，你能買到任何需要的電子產品。產品款式多樣、價格優惠、性價比高。來到華強北，就買買買到停不下來。

華強北，一個讓人拒絕不了的「電子天堂」

華強北，一個在全世界名號都響噹噹的地方，作為「中國電子第一街」，是全球規模最大的電子產品集散地。

從上世紀80年代的上步工業區起步，華強北一路從早先的電子元件市場轉變至現在綜合性電子專業市場，逐漸成為了中國電子行業的「窗口」，影響力也隨之越來越高。

已經成為了深圳新晉「旅遊打卡地」

這裏每天人來人往，來自世界各地的電子愛好者、商家匯聚在這裏，只為搶得第一手好貨，而華強北也憑藉着貨品齊全、極高的性價比吸引了來自世界各地的遊客，成為了來深旅遊必打卡地標之一。

本期小編一口氣整理華強北「最貼心淘貨指南」，幫助大家在購買前排雷，從從容容玩轉華強北。

這幾點：逛之前一定要牢記▼▼▼

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8大重點市場，要買什麼對號入座

華強北電子商業區區域廣、店鋪多，細分出了多個產業聚集區，匯聚了賽格、遠望、明通、龍勝、飛揚、匯通等8個最具特色的電子商城，其中每個商城售賣的產品種類不一，去之前可根據功能，精準狙擊。

優點：價格親民、種類豐富、款式前沿

華強北電子商業區區域廣、店鋪多，細分出了多個產業聚集區，匯聚了賽格、遠望、明通、龍勝、飛揚、匯通等8個最具特色的電子商城，其中每個商城售賣的產品種類不一，去之前可根據功能，精準狙擊。

缺點：質量參差、真假難辨

同時，華強北也存在着一些不可忽視的缺點。這裏的商品質量參差不齊，不懂行的消費者很容易買到以次充好或者調換過配件的產品，且部分售後保障堪憂，退換貨困難重重，下手需慎重。

淘貨小技巧分享

第一次去華強北購物，很推薦帶着這份《華強北購物指南》再去，付款前務必貨比三家，下單後保留後付款記錄或紙質收據，便於日後維權。

八大市場，新手應該怎麼逛？

1. 電子元器件的寶藏庫：賽格電子市場

賽格電子世界主打電子元器件和各式電腦品牌，可以稱得上是電子數碼愛好者的「淘寶勝地」。1F主要售賣各式各樣高精尖的電子元件產品，從電容電阻到晶片傳感器，這裏應有盡有。

4-6F便主要以電腦品牌為主，華為、聯想、戴爾等眾多品牌電腦可以在這一站式購買齊全，還有顯卡、隨身碟、SD卡等電腦配件及維修服務提供，比較適合電腦發燒友或者正有需要購買電腦的朋友。

即便不知道買哪個品牌，來這逛一圈也能實地操作、縱向對比一下，親身實測才知道哪款適合自己。

2. 手機配件的大本營：賽格通信市場

賽格通訊市場，手機配件的海洋，是女孩子來華強北必打卡的目的地之一，各種充電器、充電寶、音響、小風扇，款式型號都很齊全，但就是價格有些虛高。

2-3F主營各種鋼化膜，也是拼XX與某寶最重要的拿貨源頭之一，價格倒是蠻友好，基本單價都在個位數左右，來這貼膜速度快、技術好，蠻推薦的。

3. 二手數碼相機的海洋：現代之窗

現代之窗大廈彙集了不少二手數碼相機商家，從專業的單反到便捷的卡片機，這裏都能找到，如果預算有限，不強求全新，那二手相機就是個不錯的選擇。

這兩年很火的CCD相機，在這也能淘到不少，各種款式、年代的基本都能找到，不同機型匹配不同的濾鏡，購買前都可盡情試拍，遇到喜歡的不妨大膽講價，砍價空間可觀。

4. 華強北手機殼天堂：匯通通信

作為手機殼源頭，全國有90%的手機殼都從匯通通信大廈發貨，這裏的手機殼款式琳琅滿目，從簡約風到卡通潮牌，從透明軟膠到防摔金屬邊框，應有盡有，價格大多數介於十幾塊錢以內。

除了手機殼，每個檔口還同時出售各式支架、手機掛鏈等一眾配件，消費者可以根據手機殼款式隨意搭配。

5. 耳機、吹風機大賣特賣：龍勝配件城

若是想買數據線、充電器這些手機周邊3C配件的，龍勝配件城那很值得一逛，龍勝配件城主營數碼潮品批發，少量店鋪支持零售，在這可以個位數買到蘋果錶帶、有線耳機，算是整個華強北片區，數碼配件性價比最高的市場。

這邊同時還能買到各種款式的吹風機，平時常見卻有些小貴的戴森系列也能在這以實惠的價格買到，一圈逛完，購物慾得到了大大滿足。

6. 高奢品牌5折起：明通化妝品

明通化妝品大廈，現在主要分為兩個區域：A區環境一般但商家顧客較多，整體氛圍比較熱鬧；B區新開放不久，人少安靜逛起來環境更舒適。

明通的檔口基本都支持零售，但建議事先做做攻略直接去人多靠譜的店鋪購買。這裏與商場專櫃有所不同，店主不會詳細介紹產品也不能試用，難以辨別真偽，所以在購買前應謹慎考慮。

7. 花低價買新手機：遠望數碼商場

手機批發市場之一，個人買家更推薦逛3樓以上的大檔口，即便只買一台也是批發價出售，很適合想換手機但預算有限的朋友。

二樓的AI機器人生活館感興趣的朋友也可以去玩一玩，多種AI黑科技現場試玩，可變形機器人、智能下棋機器、VR眼鏡、3D打印……價格比官網香太多，現場還有導購現場一對一講解，體驗感直接拉滿。

8. 超多古早蘋果機型：飛揚時代大廈

據說來飛揚時代大廈買蘋果手機的，都是一堆一堆買，這裏是全國最大的二手蘋果手機集散地，從小3C到國行、外版手機，這裏都有充足貨源。

一樓主要以手機潮玩配件為主，二樓主要售賣各種款式的屏幕及提供手機維修服務，三樓就比較好逛了，iPhone全系列二手手機在這裏都能找到，想買備用機或者古董機拍照的朋友，很推薦來飛揚時代大廈逛逛。

今日份戰利品：一台好看的CCD！

華強北·中國電子第一街

地址：深圳福田區華強北路1016之1-2號華強北商業街

交通指南：地鐵2/8號線華強北站D1口，站外步行8分鐘



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