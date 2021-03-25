誰說上司下屬一定處於對立面？馬來西亞男子離職　上司落淚擁抱

撰文： 馬來西亞東方網 最後更新日期： 2021-03-25 19:06

一名男子Sodiqin早前在推特和TikTok上傳了一段影片。內容是他上班的最後一天，女上司因不捨他離職而掉淚，並對他説：「我對你感到抱歉。」看過影片的網民深受感動，還留言表示「你能有這樣的上司真幸運」。

Sodiqin離職後，最後一天上班時，特意買了一盆植物送給上司作紀念，上司收到後非常感動，擁抱他表示：「怎麼還為我破費呢。」女上司更哭着道歉：「你不應該受到這樣的待遇，真的不應該。我感到很抱歉。」

而Sodiqin在影片中也回應：「你已經盡你所能了。」

一名男子Sodiqin早前在推特和TikTok上傳了一段視頻。視頻內容是他上班的最後一天，女上司因不捨他離職而掉淚（Tiktok圖片）

Sodiqin在公司行銷部工作，一開始團隊有11個人，但自從疫情暴發，部門就只剩下五個人了。他表示：「當時只有我是馬來人，而且年紀還是最小的，其他同事都是華人，但我從來沒一刻感覺到被忽視，他們陪我經歷了很多事。」

Sodiqin離職的原因，是因為管理層和他所在的部門發生矛盾，大家因此做出了離職的決定。但這表示他們必須離開上司，所以大家都對這個不得已的決定感到非常難過。

Sodiqin還透露，除了送上一盆植物，他還準備了印有同事照片的鑰匙圈送給上司。

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