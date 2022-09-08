蘋果發表會尾段出現「神祕女子」　或與Apple TV+這首播影集有關

撰文：ETtoday
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蘋果（Apple Inc.）8日秋季發表會發布全新iPhone 14系列，但就在影片片尾，突然切換至站在地鐵車廂前的神祕女子，且整個畫面閃了一下，她的身影甚至一度消失，引發討論。

如今有人推測，蘋果公司可能是在暗示今年2月在Apple TV+首播的影集《人生切割術》（Severance）有關。

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蘋果發表會︱iPhone 14增多項新技術　但一重點功能香港未能用

獨立報報道，這次的發表會基本上與往年相同，由行政總裁庫克（Tim Cook）與多名蘋果高層人員介紹新產品，包括iPhone 14系列、3款新Apple Watch以及AirPods Pro 2真無線耳機。影片結束前，庫克向觀眾表達感謝，畫面轉換為蘋果圖像，也就是在發表會一開始的畫面。

只不過就在蘋果圖像的片段結束後，也就是影片1時34分9秒處，畫面突然切換至一名看似正在等待地鐵開門的女子，搭配神祕背景音樂，整個畫面閃了一下，看起來像是故障般，且她的身影消失後又出現。

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這短短數秒的片段引發討論，蘋果公司並未對此做出說明，沒有提前預告會有這樣的畫面出現，也和先前約90分鐘的直播發表會內容無關。不過有眼尖網友發現，這名女子曾在影片介紹AirPods Pro 2降噪功能時的地鐵場景出現過。

報道指出，這似乎與Apple TV+影集《人生切割術》（Severance）有關，可能在暗示這部影集接下來會有新的內容。但這也可能不具特別意義，因為蘋果有製造話題的習慣。

▼蘋果發布會片段出現的神祕女子▼

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