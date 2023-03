楊紫瓊．奧斯卡︱「大巴千金」肯吃苦　落力追夢歸功最重要的男人

馬來西亞華裔女星楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once,又譯瞬息全宇宙/媽的多重宇宙)入圍爭奪奧斯卡獎項,這位影后熱門人選出身自大馬「巴士大王」富商家族,曾形容父親是「人生中最重要的男人」。



在多個奧斯卡風向標中,楊紫瓊先前已奪下今屆金球獎喜劇類影后、美國演員工會獎(SAG)影后,料會與贏得今屆金球獎劇情類影后、評論家選擇獎影后與英國BAFTA影后的《TÁR》澳洲女星姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)於3月12日(香港時間13日早上)的奧斯卡頒獎禮上鬥法。

楊紫瓊與澳洲女星姬蒂白蘭芝2023年3月4日一起在美國出席電影活動(Reuters)

港人熟悉的楊紫瓊以「打女」形象成名,曾為拍戲弄得傷痕累累,但來自大馬霹靂州首府怡保的她,其實是富商家族出身,祖父楊錦坤1930年代創立馬來西亞近打巴士公司,是當地的「巴士大王」,她的父親楊建德留學英國、歸國後當上大律師,之後在1975年也在馬來西亞成立了利南長途快車公司,整個家族在馬來西亞運輸業地位高。

同樣來自馬來西亞怡保的前香港衞生福利及食物局局長楊永強,與楊紫瓊也是遠親。

2014年楊建德去世,時任首相納吉布(Najib Razak)都有致哀。楊紫瓊當時停工回國奔喪,便曾談到父親雖然是律師,但從無要求子女跟隨他的步伐,給予孩子很大空間,形容父親是英雄,是她人生中最重要的男人、了不起的爸爸。

楊建德是大馬拿督,楊紫瓊的銜頭更大,2001年獲霹靂州蘇丹冊封拿督後,2012年成為拿督斯里,2013年再獲冊封為身份地位更高的丹斯理。

根據馬來西亞榮譽頭銜制度,由低至高大致分為拿督、拿督斯里、丹斯理與敦,其中丹斯理與敦都是由馬來西亞最高元首頒授。

楊紫瓊把父親稱為「人生中最重要的男人」,事實上其母也是「人生中重要的女人」,據楊紫瓊2月在英國接受電視節目訪問指,她參加1983年的馬來西亞小姐選美入行,正是在母親大力鼓勵下,甚至連報名表都是由母親填寫。

