奧斯卡2023｜回顧楊紫瓊闖過無數難關　苦等40年只為這1個機會

楊紫瓊憑藉《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All at Once/瞬息全宇宙/媽的多重宇宙/天馬行空)摘得了金球獎。從2022年3月《奇異女俠玩救宇宙》上映到現在,楊紫瓊引爆了全球範圍內的「女性超級英雄」浪潮,不僅獲選為《時代》周刊2022年度人物,還成為了眾望所歸的金球影后。今年奧斯卡影后大概率也可能是她。



前不久,她剛與另一影后熱門人選姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)在《Variety》進行了對話,還被網友捧成「CP」(情侶檔),只能說全世界人民都太愛看女王與女王頂峰相見的故事。

不過,楊紫瓊的登頂之路,走得卻太不容易。

今年,楊紫瓊61歲,距離《臥虎藏龍》過去了23年,距離她入行拍電影過去了近40年。在此之前,楊紫瓊幾乎未獲得任何一個有影響力的表演類獎項,無論是華語世界的金像獎、金馬獎,還是荷里活的奧斯卡和金球獎,她數次獲得提名、站在一步之遙的位置,但竹籃打水一場空。

是楊紫瓊不夠好嗎?

只能說,那一步之遙裏,包含了太多現實因素:「打女」的禁錮,同期女演員黃金時代的激烈角逐,性別與種族的偏見……每一樣都足以扼住一個女演員命運的咽喉。大女主不好當,而楊紫瓊,難關難過關關過。都說獅子座多出「Alpha女」(指多方面能力表現均在同齡男性之上的女性),楊紫瓊的前半生就堪稱一部「Alpha成長史」。

她出生在馬來西亞,家境優越,愛好廣泛,從小學習芭蕾,立志成為Margot Fonteyn那樣的芭蕾舞女演員。但在英國上學期間因脊柱受傷,被迫換了專業,從此開始了自己的多重宇宙之路。

畢業後,楊紫瓊先是參加了馬來西亞小姐評選,獲得冠軍;隨後受邀到香港與成龍一起拍廣告,並參演了自己的第一部電影《貓頭鷹與小飛象》(1984)。楊紫瓊剛入行,趕上了香港電影追求視覺刺激的上升期,她不會講粵語,又不喜歡演負責陪襯男性角色的柔弱小白花,於是另闢蹊徑去學武術,專攻台詞少、動作多的打戲。

眾所周知,武打戲是以男演員為主的世界,而很拼的楊紫瓊不僅打下了自己的江山,還獲得了成龍等一眾男演員的尊重,成為風靡亞洲市場的頂流「打女」。 1997年,楊紫瓊出演了《新鐵金剛之明日帝國》(Tomorrow Never Dies),成為荷里活首位亞裔「邦女郎」。她以漂亮的身手與占士邦平分秋色,突破了花瓶式的邦女郎形象。

就像每個演員都會困在曾帶給自己榮光的類型裏,「打女」的稱號是對楊紫瓊的加冕,也是桎梏。在拍攝許鞍華執導的電影《阿金的故事》時,楊紫瓊受了從業以來最重的傷。這是一部講述女武師的電影,卻讓楊紫瓊有了從武轉文的想法。打戲只是視覺過癮,文戲才能給觀眾帶來觸及靈魂的感動。

決定轉型的楊紫瓊開始大量接文藝片。有趣的是,從張婉婷執導的《宋家皇朝》(1997),到李安執導的《臥虎藏龍》(2000),再到《藝伎回憶錄》(2005),楊紫瓊都只算是配角,而且要面臨「三個女性的同台競技」。《宋家皇朝》裏有張曼玉和鄔君梅,《藝伎回憶錄》有鞏俐和章子怡,而《臥虎藏龍》裏有李安選演員的私心,他集齊了鄭佩佩、楊紫瓊和章子怡作為老中青三代打女亮相。

作為幾部集中展現東方女性形象的文藝片,楊紫瓊的外形氣質並不符合當時的主流審美和西方對東方的凝視,她並非身段柔軟、血壓偏低的傳統東方美人,反而擁有古銅色皮膚、骨相顯著的力量面孔。但楊紫瓊有自己的銀幕人格優勢。李安在《十年一覺電影夢》中說道:「楊紫瓊是隱藏感受、外表堅強的形象代表,我太太看到她,會認同到無法自持。」我們都知道,優秀的導演都是「片場暴君」「壓榨狂人」,而李安在片場為楊紫瓊的哭戲落了淚。他知道楊紫瓊的眼淚裏不只是俞秀蓮的委屈,更有她自己的辛酸。

真正的好學生從不偏科,楊紫瓊不能丟下打女的江山,同時還要補上文戲的短板,她一直在修煉。正如《藝伎回憶錄》裏,真美羽(楊紫瓊飾)對小百合(章子怡飾)說:「我們成為藝伎不是為了追求夢想,而是別無選擇。」

在《臥虎藏龍》裏,楊紫瓊苦練台詞,受傷後繼續上場,竭力演文戲,最終這部電影獲得了奧斯卡金像獎的多個獎項,但演員類獎項顆粒無收,甚至連提名都沒有。亞裔演員沒有入圍資格,打女更是拿不到奧斯卡,這是2001年荷里活的傲慢與偏見。

每一種情緒都有它的力量。楊紫瓊集影響力、商業價值、能文能武於一身,已經做到了華人女星裏的最好,但在荷里活依然只能演一些或形象固化、或無關緊要的功能性角色。面對族裔歧視,楊紫瓊必然是委屈的,但這種委屈讓她生出了更多渴望。作為亞裔演員,她要在荷里活落地生根,希望有機會展示自己所有才能;作為年齡不斷增長的女演員,她希望年輕人也能認為自己很酷,而不只是得到家長和長輩的喜歡。

終於,在60歲的年紀,楊紫瓊等到了演《奇異女俠玩救宇宙》的機會。這部成本僅2500萬美元的黑馬作品,不僅有狂野又充滿靈性的敘事方式、頭暈目眩的視覺實驗,還突破性地讓亞裔普女成為了救世主。值得一提的是,在兩位年輕鬼才導演關家永(Daniel Kwan)與丹尼爾舒奈特(Daniel Scheinert)找到楊紫瓊之前,這部電影的主角是男性,想找成龍演,但被成龍拒絕了。於是,這部超英片的主角變成了女性,楊紫瓊演了自己的第一部超英片,隨即風靡全球。

接受採訪時,楊紫瓊十分觸動,「我終於有機會向所有人證明,我可以搞笑、可以真誠、可以悲傷」。這條證明自己的大女主之路,楊紫瓊走了40年。

楊紫瓊的彪悍人生不需要解釋,卻帶給我們很多啟示。比如,機會是稍縱即逝的,技藝是需要不斷練習的。楊紫瓊多年來幾乎從未離場,才能在同期女星息影、養生的年紀,依然保持最好的狀態,花甲之年依然可以跟上年輕導演的癲狂感官節奏,輸出同等能量的表演才華,馴化了荷里活的審美與偏見,給像她一樣的人帶來無比強大的精神力量。

人生總是不到最後,不知道劇本的走向。在接下來的奧斯卡獎項角逐中,楊紫瓊依然是我們關注的焦點。此前,從來沒有一個亞洲演員贏得過奧斯卡最佳女演員獎,我們等待着見證歷史。

【本文獲「影視獨舌」授權轉載,微信公眾號:dusheme】