奧斯卡2023｜回顧楊紫瓊闖過無數難關　苦等40年只為這1個機會

楊紫瓊憑藉《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All at Once／瞬息全宇宙／媽的多重宇宙／天馬行空）摘得了金球獎。從2022年3月《奇異女俠玩救宇宙》上映到現在，楊紫瓊引爆了全球範圍內的「女性超級英雄」浪潮，不僅獲選為《時代》周刊2022年度人物，還成為了眾望所歸的金球影后。今年奧斯卡影后大概率也可能是她。



前不久，她剛與另一影后熱門人選姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）在《Variety》進行了對話，還被網友捧成「CP」（情侶檔），只能說全世界人民都太愛看女王與女王頂峰相見的故事。

不過，楊紫瓊的登頂之路，走得卻太不容易。

楊紫瓊的40年多重宇宙之路：因傷放棄芭蕾舞 來港發展卻不會說廣東話（點圖看相關內容節錄）：

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今年，楊紫瓊61歲，距離《臥虎藏龍》過去了23年，距離她入行拍電影過去了近40年。在此之前，楊紫瓊幾乎未獲得任何一個有影響力的表演類獎項，無論是華語世界的金像獎、金馬獎，還是荷里活的奧斯卡和金球獎，她數次獲得提名、站在一步之遙的位置，但竹籃打水一場空。

是楊紫瓊不夠好嗎？

只能說，那一步之遙裏，包含了太多現實因素：「打女」的禁錮，同期女演員黃金時代的激烈角逐，性別與種族的偏見……每一樣都足以扼住一個女演員命運的咽喉。大女主不好當，而楊紫瓊，難關難過關關過。都說獅子座多出「Alpha女」（指多方面能力表現均在同齡男性之上的女性），楊紫瓊的前半生就堪稱一部「Alpha成長史」。

她出生在馬來西亞，家境優越，愛好廣泛，從小學習芭蕾，立志成為Margot Fonteyn那樣的芭蕾舞女演員。但在英國上學期間因脊柱受傷，被迫換了專業，從此開始了自己的多重宇宙之路。

畢業後，楊紫瓊先是參加了馬來西亞小姐評選，獲得冠軍；隨後受邀到香港與成龍一起拍廣告，並參演了自己的第一部電影《貓頭鷹與小飛象》（1984）。楊紫瓊剛入行，趕上了香港電影追求視覺刺激的上升期，她不會講粵語，又不喜歡演負責陪襯男性角色的柔弱小白花，於是另闢蹊徑去學武術，專攻台詞少、動作多的打戲。

點圖放大重溫楊紫瓊昔日拍港產片的舊照：

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眾所周知，武打戲是以男演員為主的世界，而很拼的楊紫瓊不僅打下了自己的江山，還獲得了成龍等一眾男演員的尊重，成為風靡亞洲市場的頂流「打女」。 1997年，楊紫瓊出演了《新鐵金剛之明日帝國》（Tomorrow Never Dies），成為荷里活首位亞裔「邦女郎」。她以漂亮的身手與占士邦平分秋色，突破了花瓶式的邦女郎形象。

就像每個演員都會困在曾帶給自己榮光的類型裏，「打女」的稱號是對楊紫瓊的加冕，也是桎梏。在拍攝許鞍華執導的電影《阿金的故事》時，楊紫瓊受了從業以來最重的傷。這是一部講述女武師的電影，卻讓楊紫瓊有了從武轉文的想法。打戲只是視覺過癮，文戲才能給觀眾帶來觸及靈魂的感動。

決定轉型的楊紫瓊開始大量接文藝片。有趣的是，從張婉婷執導的《宋家皇朝》（1997），到李安執導的《臥虎藏龍》（2000），再到《藝伎回憶錄》（2005），楊紫瓊都只算是配角，而且要面臨「三個女性的同台競技」。《宋家皇朝》裏有張曼玉和鄔君梅，《藝伎回憶錄》有鞏俐和章子怡，而《臥虎藏龍》裏有李安選演員的私心，他集齊了鄭佩佩、楊紫瓊和章子怡作為老中青三代打女亮相。

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作為幾部集中展現東方女性形象的文藝片，楊紫瓊的外形氣質並不符合當時的主流審美和西方對東方的凝視，她並非身段柔軟、血壓偏低的傳統東方美人，反而擁有古銅色皮膚、骨相顯著的力量面孔。但楊紫瓊有自己的銀幕人格優勢。李安在《十年一覺電影夢》中說道：「楊紫瓊是隱藏感受、外表堅強的形象代表，我太太看到她，會認同到無法自持。」我們都知道，優秀的導演都是「片場暴君」「壓榨狂人」，而李安在片場為楊紫瓊的哭戲落了淚。他知道楊紫瓊的眼淚裏不只是俞秀蓮的委屈，更有她自己的辛酸。

真正的好學生從不偏科，楊紫瓊不能丟下打女的江山，同時還要補上文戲的短板，她一直在修煉。正如《藝伎回憶錄》裏，真美羽（楊紫瓊飾）對小百合（章子怡飾）說：「我們成為藝伎不是為了追求夢想，而是別無選擇。」

在《臥虎藏龍》裏，楊紫瓊苦練台詞，受傷後繼續上場，竭力演文戲，最終這部電影獲得了奧斯卡金像獎的多個獎項，但演員類獎項顆粒無收，甚至連提名都沒有。亞裔演員沒有入圍資格，打女更是拿不到奧斯卡，這是2001年荷里活的傲慢與偏見。

每一種情緒都有它的力量。楊紫瓊集影響力、商業價值、能文能武於一身，已經做到了華人女星裏的最好，但在荷里活依然只能演一些或形象固化、或無關緊要的功能性角色。面對族裔歧視，楊紫瓊必然是委屈的，但這種委屈讓她生出了更多渴望。作為亞裔演員，她要在荷里活落地生根，希望有機會展示自己所有才能；作為年齡不斷增長的女演員，她希望年輕人也能認為自己很酷，而不只是得到家長和長輩的喜歡。

終於，在60歲的年紀，楊紫瓊等到了演《奇異女俠玩救宇宙》的機會。這部成本僅2500萬美元的黑馬作品，不僅有狂野又充滿靈性的敘事方式、頭暈目眩的視覺實驗，還突破性地讓亞裔普女成為了救世主。值得一提的是，在兩位年輕鬼才導演關家永（Daniel Kwan）與丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）找到楊紫瓊之前，這部電影的主角是男性，想找成龍演，但被成龍拒絕了。於是，這部超英片的主角變成了女性，楊紫瓊演了自己的第一部超英片，隨即風靡全球。

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接受採訪時，楊紫瓊十分觸動，「我終於有機會向所有人證明，我可以搞笑、可以真誠、可以悲傷」。這條證明自己的大女主之路，楊紫瓊走了40年。

楊紫瓊的彪悍人生不需要解釋，卻帶給我們很多啟示。比如，機會是稍縱即逝的，技藝是需要不斷練習的。楊紫瓊多年來幾乎從未離場，才能在同期女星息影、養生的年紀，依然保持最好的狀態，花甲之年依然可以跟上年輕導演的癲狂感官節奏，輸出同等能量的表演才華，馴化了荷里活的審美與偏見，給像她一樣的人帶來無比強大的精神力量。

人生總是不到最後，不知道劇本的走向。在接下來的奧斯卡獎項角逐中，楊紫瓊依然是我們關注的焦點。此前，從來沒有一個亞洲演員贏得過奧斯卡最佳女演員獎，我們等待着見證歷史。

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