英國王室｜英媒指查理斯將辦「王室峰會」　討論君主制未來

英國《鏡報》18日援引消息人士報道，英國國王查理斯三世（King Charles III，又譯查爾斯三世）及其家庭成員將舉行「峰會」，開創君主制的未來方向。



俄衛網8月19日引述報道稱，此次會議將在巴爾莫勒爾堡（Balmoral Castle）舉行。《鏡報》稱，查理斯將向王儲威廉（Prince William）及其妻子凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）宣布，他打算為他們、他自己及妻子卡米拉（Camilla, Queen Consort）確定具體的角色。

消息人士說，查理斯還將至少指出2023年的目標，包括出國旅行。據《鏡報》報道，國王認為威廉和凱特是「加強未來君主制」的核心。消息人士認為，查理斯希望利用威廉夫婦日益增長的人氣，加強英聯邦內部的聯繫。

這位接近國王的消息人士說：「英聯邦應該是查理斯統治的中心。他認為自己有責任實現已故母親的真切願望，即他的中心角色之一應當是不僅保存，而且加強英聯邦。」

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儘管英國小報本週指出，哈里與梅根正悄悄地在洛杉磯豪宅區馬利布（Malibu）看屋，但該地產經紀堅稱他們從很久以前開始，就考慮搬到希望牧場。

哈里與梅根目前居住在加州聖塔芭芭拉郡蒙特西托（Montecito），當地眾星雲集，知名歌手Katy Perry和演員奧蘭度布林（Orlando Bloom）、Maroon 5主唱Adam Levine、脫口秀天后奧花雲費（Oprah Winfrey）等人都住在該區域。

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