台灣唱跳男團Energy唱爆獅城　過百歌迷場外做「16蹲」勁壯觀

最殺唱跳男團Energy唱響獅城!《一觸即發》巡迴演唱會繼台北小巨蛋、高雄巨蛋4場的秒殺驚艷回歸後,日前Energy將這場震撼力十足的派對帶到新加坡,為多年未見的新加坡粉絲充飽滿滿能量。經過22年的等待,Energy終於首次以5人的完整組合來到新加坡開唱,多年未回到新加坡他們魅力不減,票卷全數完售!Energy熱情大喊:「Come back Energy!Come back新加坡!」誓言將全力以赴,更要榨乾新加坡粉絲的體力與聲音;而進場前,歌迷早已在場外集結百人16蹲,為演唱會暖身!

Energy新加坡開唱 粉絲排字應援感動泛淚。(公關提供)

演唱會以《Come On》、《無懈可擊》、《退魔錄》、《Here I Am》震撼開場並宣告Energy新加坡再次開唱!能再看見電力四射的Energy在舞台上唱跳,不只掀起滿滿回憶殺,更讓等待多年的粉絲感動不已。接著《You Better Not Come Home》、《Ra Men Song》兩首鬆弛感十足的歌曲,緩和現場的躁動氣氛,5人更挑選幸運粉絲互動跳舞,但沒想到的是,台上的帥哥男團竟然都選擇跳「女團舞」:坤達雙手交叉跳著ROSÉ 和Bruno Mars的《APT.》;Toro 舉起雙手擺出哭哭表情,並跳了一段TWICE的《TT》;阿弟雙手握拳放胸前,並撫媚地扭腰擺臀跳起周子瑜《Run Away》;牛奶跟粉絲說:「要聞到腋下哦!」並跳一段aespa《Whiplash》招牌動作;而書偉則選擇跟粉絲猜拳並送上飛吻,讓粉絲們心花怒放。

Energy等待22年新加坡首次5人開唱。(公關提供)

書偉錯過金馬 Energy貼心台上鋪紅毯過癮。(公關提供)

這段22年的回歸之路,或許時間已長到讓人不再保有期待,但感謝大家的等待,Energy回來了!Toro感性的說:「從台北飛新加坡只要4個小時,但其實我們花了22年才來到這裡。歡迎大家來參加我們5個人的第一場新加坡演唱會,接下來都會是5個人唱給你們聽!」Energy一番感動對話後,接續演唱經典情歌《某年某月某一天》,台下許多粉絲感動頻頻拭淚,而唱到《我們》時,5人站在過往的宣傳照前並復刻照片中的站位,也復刻了最原始的感動與回憶。

Energy全面完售帥氣登台。(公關提供)

Energy獻彩蛋首次5人合唱〈眼淚的味道〉。(公關提供)

Energy經典歌曲一首首,發行過七張專輯的他們,在挑選演出歌單也做了許多抉擇。寵粉的Energy也聽到粉絲的聲音,特別準備當年在新加坡有合作的戲劇主題曲獻給新加坡粉絲作為彩蛋,Toro說:「我想唱一首我沒唱的、但是是你們四個人時期很紅的歌,希望這次能讓大家聽到5個人版本的《眼淚的味道》。」《眼淚的味道》發行於2005年,當時Toro已宣布退團,因此4缺1的演唱成為許多人的遺憾;歌詞唱著「受傷的翅膀總有一天會慢慢的變好」,直到今日終於實現Energy 5人一起唱這首歌的心願,不止實現團員的夢想,也讓粉絲們感動不已。

Energy復刻過往合照站位掀回憶。(公關提供)

書偉今年因演出電影《春行》而受邀參與金馬獎盛會,原本期待與導演、演員們一起走上紅毯為彼此加油打氣,不過因為演唱會和金馬獎同一天,書偉可惜無法參與金馬盛典。Energy成員們知道後,便在舞台上驚喜為書偉鋪上紅地毯,讓他在新加坡也能走到金馬紅毯。Energy化身典禮頒獎人主持:「讓我們歡迎最佳男主角張書偉!」但他們也搞笑透露因「預算不足」所以紅毯只有短短1公尺,惹得全場哈哈大笑,不過Energy也有趣解圍,將紅毯一段一段接上,讓書偉能享受地走上紅毯,並發表得獎感言:「我要謝謝全場等了我們20年的新加坡好朋友們,今天這個獎是屬於大家的!我好想念你們啊,謝謝大家我得獎了!」貼心又有趣的舉動使全場笑聲不斷,也期待書偉未來能走上金馬紅毯、得到獎項。

Energy一觸即發充飽獅城能量 預告明年1月登五月天新加坡嘉賓。(公關提供)

不只Energy貼心又暖心,Energy的歌迷們也相當用心!粉絲們除了在場外發起16蹲舞蹈應援,更在演出時聯合舉起應援板並排字「SGEG」,看著粉絲的驚喜應援,Energy捧著胸膛、眼眶泛淚,感謝粉絲的支持與用心付出。而Energy也特別開放歌迷告白許願,其中一位舉著坤達牌子的粉絲說:「其實我22年前超愛Toro!」使台上的Toro一陣錯愕,團員們也補槍:「意思是她現在不愛了,不要走心!」粉絲解釋:「Toro現在有熟男的魅力,但坤達現在是我們的精神指標。」坤達為Toro說明並解圍:「就是你現在很成熟,不像以前那麼幼稚,沒關係啦至少她以前喜歡過你。」Toro雖然走心但也釋懷的表示:「沒關係,現在我一眼看過去很多都是寫我的名字!」

阿弟感動說不出話 將聲音留在歌聲裡。(公關提供)

安可曲帶來經典歌曲《多愛我一天》,團員們也一一告白新加坡粉絲,團長牛奶分享這次到新加坡時,機場有近200人來接送機,他說:「我會永遠把這畫面記在心中,謝謝大家不離不棄的支持,也要相信夢想不要放棄,就可以像我們一樣重返光榮。」書偉則表白:「因為有你們的支持才能再跟兄弟二刷青春,未來的我們再一起努力好嗎!」而上個月的新加坡簽唱會因感觸太深而提早離席的Toro,也分享當時的心情:「上次簽唱會太感動,心理衝突太大所以沒有陪大家到最後;這次來新加坡就好像第一次開演唱會,命運讓我們再走在一起,應該也有滿足大家的遺憾吧!」而坤達感謝新加坡給他許多難忘回憶,更直言這裡就是Energy的第二個家:「2002年我們第一次來宣傳,結下很多緣分,這次復出我們都看著彼此長大,感覺粉絲都變漂亮了!」主唱阿弟感動得一度說不出話:「我有很多話想對大家說,但我把我的聲音留在歌聲裡。」最後再帶來《把手給我》、《放手》、《星期五晚上》,更預告2025年1月五月天的新加坡演唱會,會再來為大家表演!為新加坡演唱會畫下完美句點。接下來Energy將在12月27日於上海瓦肆 VAS est舉辦《Here I Am 我在》演唱會,將有全新的節目內容粉絲不容錯過。