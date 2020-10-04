19歲台灣新人王欣晨拍新MV絕食3天　狂練普拉提拉筋減磅備戰個唱

王欣晨推出數位專輯「知己」，並將於12月舉辦個人專場音樂會，屆時所得將全捐作公益；她10月1日趕拍2首新歌《兩人》和《謝謝你在我身旁》MV，其中拍攝《謝謝你在我身旁》她帶live band入鏡，與樂手真彈、真唱、真演出，她興奮表示：「拍MV還可以當練團用，真是一舉兩得啊！」

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該2首歌曲也是三立熱播劇《我的青春沒在怕》插曲，王欣晨開心表示：「演唱影視主題歌，彷彿也親身主演一般，過足了戲劇癮。」她也透露為了美美入鏡，更是絕食3天，餓到沒力氣僅吃一點巧克力提振精神，她表示：「近期已經減至一天只吃一餐，再堅持一下，希望在MV作品裏留下最佳狀態！」

為了12月個唱可以呈現完美體態，王欣晨不僅一天只吃一餐，還勤普拉提，「喜歡普拉提是因為它看似很簡單做，但其實很難！雕身材跟拉筋對跳舞也很有幫助！」就連中秋假期家人烤肉，她負責烤肉、夾菜，只吃了幾口就忌口，毅力驚人，目前已瘦3公斤，體重45公斤，她也放話：「希望在緊接而來的個人音樂會，給大家好看！」

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