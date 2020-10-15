分析Hebe田馥甄《一一》　無限循環兩極穿梭網民封「歌曲版天能」

「Goodbye，偷信的人並不壞。」當聽見田馥甄熟悉的歌聲，即使正身處繁雜、混亂的環境，無形中似乎有一條透明的牽引線，帶領我們從現實跳脫到腦海的的境遇，隨著那略帶慵懶、語帶輕柔的甜美歌聲，舒暢地品味歌詞中的句句寓意。

田馥甄在盛夏的7月推出全新單曲〈一一〉，沒有炫麗的文字、繽紛的曲調，配合斥資千萬打造的MV，表現人生中的各種面向：所有出現在生命的一切，都應該一一被收藏、一一被豢養。

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成長過程：一一接納所有好壞

〈一一〉這首歌，透過單純的聆聽或者搭配MV觀賞，會出現截然不同的心境，前者是靠想像建構一個屬於自己的世界，後者是藉由畫面讓我們反思生命轉瞬的意義。

我們從小聰明，我們從大道理，先出來 〈一一〉

孩提時代的我們，對事物總是投以好奇的眼光，用充滿幻想的有趣觀點，解讀身邊的種種，進而學習、領悟了某些道理。

我們把老實的，我們把天才的，一一膜拜 〈一一〉

於是我們開始分辨好壞是非，崇拜世人眼中的好、遠離人們口中的壞，豐富吸收來自四面八方的訊息，接納、包容後，輾轉為未來的獨立思維。

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反覆無常：一一拋開所有夢想

忘了從什麼時候開始，我們變成一個指令、一個動作的機械人，活在一成不變的生活裡，做著反覆、重複的事情，一復一日，直到失去自己、忘記那個曾有過夢想的自己。

我們從老實的，我們從天才的，先出來 〈一一〉

也許我們都曾經追逐過某些潮流、觀點，甚至對想法不同的自己抱持著懷疑的心態，不敢傾聽真實的聲音。

我們把小聰明，我們把大道理，一一用壞

在無限循環的日子裡，壓力和疲乏會讓人產生自我懷疑，讓我們開始對過去認定的對錯有了改變，漸漸地進入時間的洪流，將夢想沖刷、淡忘。

歌曲主旨雖與《天能TENET》不一樣，但「無限循環」的概念卻令網民想起電影導演別具一格的時間觀。（〈一一〉MV截圖）

重回自我：一一找尋所有幸福

在〈一一〉的MV裡，有一個非常關鍵的轉折點，正是穿著雨衣的小男孩現身時，讓原本陰雨濛濛的天空放晴，原本帶著怨懟的人們，也逐漸露出真切幸福的笑容。

穿著雨衣的小男孩現身時，讓原本陰雨濛濛的天空放晴。（〈一一〉MV截圖）

人生本來就是一連串的循環，當下所追逐的、渴望的，往往會隨著時間與歷練發生微妙的變化，並在兩極的觀點不斷來回穿梭，直到找到最適合自己的生活樣貌。如同田馥甄所唱的：

我們把小聰明，我們把大道理，先放開；我們把找到的，我們把丟掉的，一一愛、一一寵愛 〈一一〉

放開、找到、丟掉，再重新接受、重新去愛，寵愛那個帶有殘缺卻依舊可愛的自己。

Oh Bye，做錯的如果能再重來

歌曲最後運用承先啟後的方式，隱喻我們從小到大的經歷，即使過程中難免走錯路，但這個世界始終會投以溫暖，給予深厚的擁抱。或許，對於有著不同際遇的我們，欣賞〈一一〉時會產生不同的見解，但那份為人所走過了點點滴滴，這般酸甜苦辣的感受，多少會有互相認同的共鳴感吧！

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【本文獲《女子學》授權轉載。《女子學》致力成為亞洲最大女子知識平台。以自我「培力」和創造「改變」為宗旨，用最真實溫暖的筆觸，為時代中的柔性力道賦予能量。】