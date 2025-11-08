偶像女團GENBLUE幻藍小熊爆內鬨？小事成炸彈 全部與這成員有關
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
女團GENBLUE幻藍小熊奔波於台、韓兩地，11月8日首度空降高流，舉辦「MIRROR INTO OURSELVES」演唱會。
全心投入彩排之外，她們也要宣傳EP《MIRROR》，決定趁空嘗試腳底按摩，放鬆身心靈之後，脫口而出暴哭內鬨的實情，統統跟采甄有關。
更多女團GENBLUE成員照片👇👇👇
+29
隊長XXIN表示相處氣氛一向和諧，唯獨LILI毓、采甄講話比較衝，許媛媛透露：
她們最近吵架，讓我很害怕。
原來是兩人出門目的有歧見，LILI毓指名要吃某間餐廳，想逛街的采甄沒意願，雞毛蒜皮的小事成為炸彈，LILI毓說：「我以為采甄拋下我出門，直到收到長文訊息，才知道她在房間生氣。」
雙方鬧僵當下，NICO同時接到采甄的抱怨電話，「我媽在旁邊很緊張，一直說要怎麼辦」，但自己早司空見慣，連忙安慰媽媽「等下就和好了」。果不其然，LILI毓哭著進到房間之後，跟采甄抱頭痛哭，自責沒能理解對方，采甄甚至向她道謝：
我好久沒哭了，謝謝妳讓我哭。
日以繼夜相處的她們情感深厚，偶爾仍會鬧脾氣，NICO舉例有次練完舞邀大家按摩，「我正在打電話預約，采甄故意在旁大聲講話」。後來回房梳洗，她覺得氣氛不對勁，問了采甄數次「妳不開心喔」，最後她坦承沒被邀約很難過，NICO傻眼說：「采甄心不在焉！但我認為想去的人會主動說要加入，所以之後我都會主動問她。」（採訪場地提供：指舞春秋士林館）
【延伸閱讀】《PRODUCE 101》女團偶像被爆當前輩藝人小三 成全團停工第4人（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+16
日本少女偶像團iLiFE!成員偷偷拍拖 武道館公演上遭「公開處刑」前AKB48女神重磅加盟台灣啦啦隊！同期新人還有這TikTok人氣網紅前櫸坂46成員驚爆轉行做夜總會 超高薪誘其他偶像下海令業界頭痛AKB48 Team TP蔡亞恩爆殘酷系統 握手會變戰場「面前0粉絲」崩潰「東洋乳神」新寫真集首次「解禁露點」：這應是大家最期待的吧？
延伸閱讀：
MIRROR演唱會上遭砸頸椎爆裂 舞者阿MO近況曝光「像嬰孩般重新學習」
被爆與林明禎趁空約會 香港天團成員親認「正在追求」揭2人真實關係
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】