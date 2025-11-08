偶像女團GENBLUE幻藍小熊爆內鬨？小事成炸彈　全部與這成員有關

女團GENBLUE幻藍小熊奔波於台、韓兩地，11月8日首度空降高流，舉辦「MIRROR INTO OURSELVES」演唱會。



全心投入彩排之外，她們也要宣傳EP《MIRROR》，決定趁空嘗試腳底按摩，放鬆身心靈之後，脫口而出暴哭內鬨的實情，統統跟采甄有關。

女團GENBLUE幻藍小熊（聯合新聞網授權使用）

隊長XXIN表示相處氣氛一向和諧，唯獨LILI毓、采甄講話比較衝，許媛媛透露：

她們最近吵架，讓我很害怕。

原來是兩人出門目的有歧見，LILI毓指名要吃某間餐廳，想逛街的采甄沒意願，雞毛蒜皮的小事成為炸彈，LILI毓說：「我以為采甄拋下我出門，直到收到長文訊息，才知道她在房間生氣。」

雙方鬧僵當下，NICO同時接到采甄的抱怨電話，「我媽在旁邊很緊張，一直說要怎麼辦」，但自己早司空見慣，連忙安慰媽媽「等下就和好了」。果不其然，LILI毓哭著進到房間之後，跟采甄抱頭痛哭，自責沒能理解對方，采甄甚至向她道謝：

我好久沒哭了，謝謝妳讓我哭。

日以繼夜相處的她們情感深厚，偶爾仍會鬧脾氣，NICO舉例有次練完舞邀大家按摩，「我正在打電話預約，采甄故意在旁大聲講話」。後來回房梳洗，她覺得氣氛不對勁，問了采甄數次「妳不開心喔」，最後她坦承沒被邀約很難過，NICO傻眼說：「采甄心不在焉！但我認為想去的人會主動說要加入，所以之後我都會主動問她。」（採訪場地提供：指舞春秋士林館）

