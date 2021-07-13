樂壇核數師｜馮允謙《思念即地獄》冠絕四台　獨缺TVB榜首有原因

撰文： 劉傳謙 最後更新日期： 2021-07-13 00:15

來到2021年，馮允謙（Jay）似乎依舊欠了一點運氣，不論是上年的《地球來的人》，還是今個星期「903專業推介」冠軍歌《思念即地獄》，Jay都要與五台冠軍歌刷身而過。不過相比上年《地球來的人》失落「Chill Club推介榜」而引發的爭議，今次《地球來的人》在「勁歌金榜」只得第4，似乎有跡可尋。

《思念即地獄》離五台冠軍歌只差TVB一冠，可惜歌曲在兩個星期前已經落榜。（資料圖片）

新版《勁歌》提高金榜透明度

在談論《思念即地獄》的成績前，讀者要先重溫「勁歌金榜」在今年的新玩法。在《勁歌金曲》改革後，「金榜預測」部份一直是樂迷茶餘飯後的話題，除了觀眾組成「音樂選民」，透過「讚好」為新歌評分外，由DJ和音樂人組成的「音樂導賞團」也會為歌手提供專業意見，而節目在第一集中也明言，觀眾對新歌「讚好」的數目將影響「勁歌金榜」成績，令部份派台歌在TVB的成績多了一個參考指標。

觀眾對新歌「讚好」的數目將影響「勁歌金榜」成績，令部份派台歌在TVB的成績多了一個參考指標。（節目截圖）

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成績如實反應觀眾意願

Jay曾在兩個月前與HANA菊梓喬亮相《勁歌》，先後在「金榜預測」環節中獻唱，並接受單立文、周錫漢、DJ林柏希等人點評。而相比HANA《秘密花園》在20位觀眾中得到17盞燈的好成績，Jay的《思念即地獄》只得12位選民點燈讚好，反應兩極，而結果在後續的「勁歌金榜」中也慢慢反映出來。最後《秘密花園》成為第26周「勁歌金榜」冠軍歌，而《思念即地獄》則在同一個星期落榜，最高只得第4。雖然結果令Jay樂迷失望，但在機制下，成績總算有跡可尋，唯有期待下一首作品能成功達標。

《思念即地獄》失利，或許與「金榜預測」只得12位觀眾讚好的成績有關。（節目截圖）

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