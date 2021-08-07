C AllStar陳健安談《六神合體》靈感自Beyond：熟廣東歌會很興奮

《C AllStar集合吧演唱會2021》落下帷幕近半月，成員陳健安（On仔）仍意猶未盡，周六（7日）回歸本位講歌、講創作，他談起C AllStar2014年發布的歌曲《六神合體》（feat. Mastamic），一首歌曲內包括了Bossa Nova、Rock & Roll、R&B、Jazz、Rap及中國風共六種曲風，他重點提及二號機Rock & Roll的部份創作靈感來自Beyond兩首歌，分別是《大地》和《海闊天空》。



《C AllStar集合吧演唱會2021》落下帷幕近半月，成員陳健安（左2）仍意猶未盡。

On仔續言在《六神合體》中，「回望昨日在…」及「這刻在望著…」是來自《大地》：「歌詞呢十隻字同旋律都用來自原曲原詞。」另一首則是參考自《海闊天空》：「KING（吳崇銘）嘅『wowowwow』Backing Vocal旋律係來自原曲副歌，好記得嗰陣作完主旋律之後諗和音，突然唱到《海闊天空》嘅旋律又唔撞chord，就加咗喺backing vocal度，嗰下神來之筆真的很興奮。如果你熟悉廣東歌，應該都會很興奮。」文末，On仔不忘「感謝Beyond」，又留下「傳承」的標籤。

C AllStar2014年發布的歌曲《六神合體》（feat. Mastamic），一首歌曲內包括了Bossa Nova、Rock & Roll、R&B、Jazz、Rap及中國風共六種曲風，他重點提及二號機Rock & Roll的部份創作靈感來自Beyond兩首歌。（IG／＠on_callstar）

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及後有同為Beyond及C AllStar歌迷寫下長文字記下內心的感動，獲On仔轉發：「我當然地一耳聽出藏著Beyond音韻，但我不敢置信，反覆聽了很多次，《大地》是第一首令我明白做人原來要關心社會時事，《海闊天空》一直是我們的傷口；C AllStar再次把Beyond的絕響帶來現代，我不知新一代會否有很大感動，但我有滿滿激動、滿懷安慰。您們感謝Beyond，但我這位前Beyond Fans更想感謝您們，您們把幾乎斷開了的音樂歷史長河，以一首又一首歌填補回來。」