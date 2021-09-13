樂壇核數師｜追蹤四大串流平台熱播榜　姜濤遭呂爵安挑戰成功

相比大家較為熟悉的五大媒體樂壇排行榜，現時串流平台都會根據單曲播放次數，而定出每周熱播榜的位置，成為繼YouTube MV點擊次數後，另一個衡量作品在坊間反應的指標。正當有讀者質疑MIRROR成員作品是否真的深受大部份樂迷歡迎，「樂壇核數師」翻查KKBOX、Spotify、MOOV及Apple Music數據，發現四大平台熱播榜的前十位置中，MIRROR都佔了一半。不過姜濤的《Dear My Friend,》雖然在KKBOX和MOOV已經佔據榜首一個月，但在Spotify和Apple Music卻先後遇到對手。



數據話你知，姜濤《Dear My Friend,》真係多人聽。（資料圖片）

姜濤連奪5星期KKBOX冠軍

MOOV和KKBOX都比較深受追隨本地及華語樂壇的人歡迎，不過前者或許與母公司同屬電訊盈科有關，除了林家謙《難道喜歡處女座》，及曾比特（Mike）與陳詠桐（JC）合唱的《我不是邱比特》外，其餘8首前十名的歌曲都出自MIRROR成員，當中《Dear My Friend,》就贏得4星期冠軍。

「MOOV本地熱播TOP100」前10中，有8個來自MIRROR作品。（網上截圖）

而《Dear My Friend,》在KKBOX的表現更是誇張，歌曲在5星期前推出後，至今依然位居本地單曲周榜榜首。記者也同時發現，原來上星期在KKBOX上架，由姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）唱的台灣電視劇《超感應學園》片尾曲《愛不作聲》，在最新一期華語單曲周榜壓倒盧廣仲《刻在我心底的名字》，同樣空降冠軍，可見大部份使用KKBOX或MOOV的樂迷都較常聽MIRROR成員的個人作品。

屈居Spotify、Apple Music季軍

至於餘下的Spotify和Apple Music，其用家聽歌習慣都與KKBOX和MOOV有不同，都會側重於外國歌手所推出的新作，而用家口味往往都會直接影響單曲在熱播榜的走勢。例如受歐美音樂捧場客歡迎的Spotify，今個星期的熱播榜冠軍就屬於The Kid LAROI和Justin Bieber合作的新歌《STAY》。而令人驚訝的是，《Dear My Friend,》在眾多廣東歌中也只是排第二，最多人收聽的本地作品是「試當真」MC $oho & Kidney與吳家忻（kayan9896）推出的《係咁先啦》。

姜濤喺Spotify遇到對手。（網上截圖）

而Apple Music的情況與Spotify相若，位居榜首的是韓國組合BLACKPINK成員LISA的個人單曲《LALISA》，而《Dear My Friend,》也同樣無法成為本地單曲龍頭。成功挑戰姜濤的是隊友呂爵安（Edan），他不但憑新歌《小諧星》衝上第二，成為本地歌手之最，就連大熱作《E先生 連環不幸事件》也壓倒《STAY》穩佔第四，看來在眾多Apple Music用戶當中，反而Edan較姜濤受歡迎。

Edan喺Apple Music中暫時領先姜濤。（網上截圖）

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