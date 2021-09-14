冤枉新秀訓練營｜《造星III》Polly搞喊古巨基：做爸爸令我有啓發

由《冤枉娛樂》主辦的網上選秀節目《冤枉新秀訓練營》，日前於九展Music Zone舉行十一強終極淘汰賽。大會請來五位星級評判古巨基、周勵淇（Niki）、森美、泳兒（Vincy）及陳家樂，根據一眾學員的表現選出終極五強，冠軍則由網民一人一票於最後五強中選出，網民可於《香港01》網頁或手機應用程式進行投票，揀選心目中冠軍。

古巨基、周勵淇、森美、泳兒及陳家樂選出終極五強。

比賽前，基仔、Niki及森美率先透露自己的評分準則，基仔表示不會以評判心態對待表演：「我純粹嚟到同大家分享一下有乜嘢地方可以更好、要注意，有啲乜嘢優點要堅持住，係一啲經驗上嘅分享。」森美則謂自己會受到現場觀眾反應的影響：「如果現場觀眾反應多，即係多人喜歡，多人喜歡，我把口就會好啲。如果出場時啲觀眾冇乜聲，即係冇乜粉絲，咁我把口就衰好多！」至於Niki就看整體表現：「好難單睇一樣嘢。」

基仔稱不會以評判心態看參賽者表現。

比賽正式開始，首先出場的張天穎（Jamie）表演跳唱《Bad Boy Killa》。森美大讚她跳唱有力量，令到大家開心；Vincy表示Jamie台型好，但聲音跟身體不夠同步。第二位學員謝海倫（Helen）演唱《先哭為敬》，一眾評判都大讚Helen靚聲，但合唱部份卻被自己請來的朋友弄得含糊不清，致令分數大減。接着出場的是林俊傑（Jeff），評判們一致認為Jeff有型靚仔，但卻選錯歌曲《命案》，自認愛看靚仔的Vincy也說：「可惜你一開口唱歌有少少幻滅咗，係音準問題，因為成首歌的音準你都唔太到位。你要再去改進，唔好嘥咗你個靚仔樣。」

輪到黎展峯（Andy）演唱《井》，基仔對他的表現十分讚嘆：「你有一個天生嘅好聲音，由低層開始，然後情緒爆上去嘅遞增做得好好。臨尾有粒音就可惜啲，有啲失誤。」家樂也認同說：「一開口已經好有狀態，入鼓後我直頭『起雞皮』，成個表演好自然、好投入你個角色，成個表演我好鍾意。」第五位學員劉子然（Ziran）則找來早前已被淘汰的學員齊齊演唱《聖馬力諾之心》，但評判們坦言他被淘汰的學員搶去不少注視，基仔更說：「作為表演係好，感染到觀眾；但作為比賽，我有個疑問：『點解譚仔（被淘汰的學員）之前入唔到圍？」你都不俗，但譚仔出嚟更加從容。」

Andy演唱《井》獲基仔大讚。

及後出場的劉若寶（Polly）則是唯一一位以戲劇加歌曲作為比賽項目的學員，表演期間，基仔及Niki均忍不住眼濕濕，基仔點評時更一度哽咽：「我的感受好大的就係因為我做咗爸爸……令到我好有啓發，要珍惜身邊家人、愛人。好犀利係在於因為時間好短，咁短時間你可以講出一個令人動人嘅故事，哪怕係比較簡單，但你做到咗！」Niki則說：「我作為一演員，喊戲其實唔係好難，我覺得感動到人先係最難。帶動到我的情緒，令我諗番起我爸爸，恭喜你你好成功，我都好希望有機會同你合作。」而易明揮（Tachi）則表現強項跳舞，一向以唱功見稱的Vincy笑說：「跳舞問我就最啱！你所有body moving係令我好enjoy，跳唱歌手喺我哋而家嘅樂壇真係好欠缺，所以我唔想你有『唱得唔好就放棄』嘅心態，希望你唱跳兼備。」隨後蘇楚欣（Sobi）演唱《Why'd You Only Call Me When You're High？》及李展程（Jonathan）的《NO JOKE》，都算是不過不失。

年紀最小、只有十七歲的黃明德（Dark）選擇跟哥哥以結他自彈自唱《Photograph》，演唱過後，基仔即大呼「黐線」，「我一路聽，心裏面一路有兩個字：黐線！聽晒後有五個字：好聽到黐線！我好大膽咁講一句，如果你冇入到……冇俾唱片公司簽，你通知我一聲得唔得呀？因為我覺得佢哋走寶。」Vincy直言聽到Dark自我介紹時覺得他十分囂張，「介紹自己唱歌有99.9分，我心諗：『咁有自信嘅佢！』一聽完後真係有料到喎！今日睇你我唔係睇緊比賽，我係picture到睇緊一個演唱會！」森美大讚他在編曲方面是天才；而Niki則明言希望他加入公司當小師弟。隨後輪到鄧灝朗（Adam）演唱《下一束光》，森美表示其實自己十分喜歡他：「我真係純粹鍾意佢呢個人，雖然咬字唔正。我咁介意一個人講嘢係咪字正腔圓，我依然覺得佢吸引，有陣時呢啲charm係冇得講。」Vincy指Adam外表有人緣，但唱歌方面要繼續努力，「但我鍾意你個樣嘅，哈哈。」基仔則認為Adam一塊玉，「可以雕琢，聲線係有辨識度。」

十一位學員表演過後，五位星級評判退庭商議，最後選出黃明德（Dark）、劉若寶（Polly）、黎展峯（Andy）、鄧灝朗（Adam）及易明揮（Tachi）為最後五強。而五強決賽將於今晚「冤枉娛樂」YouTube頻道播出。