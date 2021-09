冤枉新秀訓練營｜《造星III》Polly搞喊古巨基：做爸爸令我有啓發

由《冤枉娛樂》主辦的網上選秀節目《冤枉新秀訓練營》,日前於九展Music Zone舉行十一強終極淘汰賽。大會請來五位星級評判古巨基、周勵淇(Niki)、森美、泳兒(Vincy)及陳家樂,根據一眾學員的表現選出終極五強,冠軍則由網民一人一票於最後五強中選出,網民可於《香港01》網頁或手機應用程式進行投票,揀選心目中冠軍。

比賽前,基仔、Niki及森美率先透露自己的評分準則,基仔表示不會以評判心態對待表演:「我純粹嚟到同大家分享一下有乜嘢地方可以更好、要注意,有啲乜嘢優點要堅持住,係一啲經驗上嘅分享。」森美則謂自己會受到現場觀眾反應的影響:「如果現場觀眾反應多,即係多人喜歡,多人喜歡,我把口就會好啲。如果出場時啲觀眾冇乜聲,即係冇乜粉絲,咁我把口就衰好多!」至於Niki就看整體表現:「好難單睇一樣嘢。」

比賽正式開始,首先出場的張天穎(Jamie)表演跳唱《Bad Boy Killa》。森美大讚她跳唱有力量,令到大家開心;Vincy表示Jamie台型好,但聲音跟身體不夠同步。第二位學員謝海倫(Helen)演唱《先哭為敬》,一眾評判都大讚Helen靚聲,但合唱部份卻被自己請來的朋友弄得含糊不清,致令分數大減。接着出場的是林俊傑(Jeff),評判們一致認為Jeff有型靚仔,但卻選錯歌曲《命案》,自認愛看靚仔的Vincy也說:「可惜你一開口唱歌有少少幻滅咗,係音準問題,因為成首歌的音準你都唔太到位。你要再去改進,唔好嘥咗你個靚仔樣。」

輪到黎展峯(Andy)演唱《井》,基仔對他的表現十分讚嘆:「你有一個天生嘅好聲音,由低層開始,然後情緒爆上去嘅遞增做得好好。臨尾有粒音就可惜啲,有啲失誤。」家樂也認同說:「一開口已經好有狀態,入鼓後我直頭『起雞皮』,成個表演好自然、好投入你個角色,成個表演我好鍾意。」第五位學員劉子然(Ziran)則找來早前已被淘汰的學員齊齊演唱《聖馬力諾之心》,但評判們坦言他被淘汰的學員搶去不少注視,基仔更說:「作為表演係好,感染到觀眾;但作為比賽,我有個疑問:『點解譚仔(被淘汰的學員)之前入唔到圍?」你都不俗,但譚仔出嚟更加從容。」

及後出場的劉若寶(Polly)則是唯一一位以戲劇加歌曲作為比賽項目的學員,表演期間,基仔及Niki均忍不住眼濕濕,基仔點評時更一度哽咽:「我的感受好大的就係因為我做咗爸爸……令到我好有啓發,要珍惜身邊家人、愛人。好犀利係在於因為時間好短,咁短時間你可以講出一個令人動人嘅故事,哪怕係比較簡單,但你做到咗!」Niki則說:「我作為一演員,喊戲其實唔係好難,我覺得感動到人先係最難。帶動到我的情緒,令我諗番起我爸爸,恭喜你你好成功,我都好希望有機會同你合作。」而易明揮(Tachi)則表現強項跳舞,一向以唱功見稱的Vincy笑說:「跳舞問我就最啱!你所有body moving係令我好enjoy,跳唱歌手喺我哋而家嘅樂壇真係好欠缺,所以我唔想你有『唱得唔好就放棄』嘅心態,希望你唱跳兼備。」隨後蘇楚欣(Sobi)演唱《Why'd You Only Call Me When You're High?》及李展程(Jonathan)的《NO JOKE》,都算是不過不失。

年紀最小、只有十七歲的黃明德(Dark)選擇跟哥哥以結他自彈自唱《Photograph》,演唱過後,基仔即大呼「黐線」,「我一路聽,心裏面一路有兩個字:黐線!聽晒後有五個字:好聽到黐線!我好大膽咁講一句,如果你冇入到……冇俾唱片公司簽,你通知我一聲得唔得呀?因為我覺得佢哋走寶。」Vincy直言聽到Dark自我介紹時覺得他十分囂張,「介紹自己唱歌有99.9分,我心諗:『咁有自信嘅佢!』一聽完後真係有料到喎!今日睇你我唔係睇緊比賽,我係picture到睇緊一個演唱會!」森美大讚他在編曲方面是天才;而Niki則明言希望他加入公司當小師弟。隨後輪到鄧灝朗(Adam)演唱《下一束光》,森美表示其實自己十分喜歡他:「我真係純粹鍾意佢呢個人,雖然咬字唔正。我咁介意一個人講嘢係咪字正腔圓,我依然覺得佢吸引,有陣時呢啲charm係冇得講。」Vincy指Adam外表有人緣,但唱歌方面要繼續努力,「但我鍾意你個樣嘅,哈哈。」基仔則認為Adam一塊玉,「可以雕琢,聲線係有辨識度。」

十一位學員表演過後,五位星級評判退庭商議,最後選出黃明德(Dark)、劉若寶(Polly)、黎展峯(Andy)、鄧灝朗(Adam)及易明揮(Tachi)為最後五強。而五強決賽將於今晚「冤枉娛樂」YouTube頻道播出。