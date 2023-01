陳柏宇《THE FIRST TAKE》演出片段上架睇到眼濕濕：我好滿意！

陳柏宇(Jason)成為第一位香港歌手登陸日本大型音樂平台《THE FIRST TAKE》的消息被爆出之後,火速引起外界熱烈關注,他演唱《你瞞我瞞》的影片於昨晚(16日)香港時間9時正式於YouTube上架,Jason於銅鑼灣舉行「見證會」,並與20多位幸運歌迷一同見證這個歷史時刻,而影片亦隨即在網上引起爆炸性的好評,上載六小時經已得到超過40萬點擊。



陳柏宇出演《THE FIRST TAKE》的影片於昨晚(16日)香港時間9時正式於YouTube上架,六小時已經吸引超過40萬點擊。(YouTube:THE FIRST TAKE)

陳柏宇於銅鑼灣舉行「見證會」與20多位幸運歌迷一同見證《THE FIRST TAKE》影片上架。(趙允琳 攝)

《THE FIRST TAKE》(ザ・ファースト・テイク)是日本SONY音樂於2019年所開設的YouTube音樂頻道,整個頻道以一Take過的演唱為最大的特色,邀請歌手或樂隊等等拍攝現場表演或演奏的演出過程。Jason接受《香港01》訪問時透露,去年年中收到《THE FIRST TAKE》的邀請,並於11月親自飛到日本參與今次的錄製,至於為何挑選演唱《你瞞我瞞》,是因為他覺得這首歌最代表到「陳柏宇」:「佢哋嘅要求係要我揀一首最經典、最代表到陳柏宇嘅歌曲,《你瞞我瞞》本身嘅認知性已經係一件事,跟住我哋再將佢改變編曲,希望能夠去表達到而家我唱呢首歌應該要有點嘅感覺,其實用原曲嘅《你瞞我瞞》係唔合理嘅,10年前嘅編曲而家再唱,已經唔係同一件事。」

Jason笑言:「我好滿意,冇嘢可以改進,哈哈!」(趙允琳 攝)

在頒獎禮、節目或演唱會唱過無數次《你瞞我瞞》,Jason認為今次在日本唱的版本感覺非常不一樣,可以有更多表達和抒發的空間:「對人唱同對自己唱已經係兩件事,而且今次嘅編曲係一件可以express(表達)嘅嘢,其實個原曲係冇乜嘢可以express㗎咋,因為個編曲限制,選擇唔多,唔可以令我去做好多唔同類型嘅嘢,好lock住咗首歌可以點樣去唱。」

記者留意到Jason於現場看到幾乎眼濕濕,不過他卻堅稱自己只是看得好投入。(趙允琳 攝)

Jason坦言由於是一take過的演出,與平時錄音的要求不同,踏入《THE FIRST TAKE》的錄音室已經明顯見到與平時的set up不一樣,雖然一開始好緊張,但他見到成果都感到非常滿意:「我好滿意,冇嘢可以改進,哈哈!」記者留意到Jason於現場看到幾乎眼濕濕,不過他卻堅稱自己只是看得好投入。

Jason透露自己於去年11月飛到日本參與錄製。(YouTube:THE FIRST TAKE)

Jason暗示有可能會於下月的演唱會中現場演繹這個版本的《你瞞我瞞》。(趙允琳 攝)

《THE FIRST TAKE》是最受歡迎的YouTube音樂平台之一,幾乎每一條上載的影片閒閒地都吸引至少幾百萬點擊,Jason有沒有信心破百萬,甚至破千萬點擊?他笑言自己都無辦法控制:「我唔係為咗views,我只係為咗個經驗,如果唔係今次嘅機會,我都唔知自己可以改到《你瞞我瞞》嘅編曲喇!所以呢個經驗對我嚟講今次係有好多得著,views係『the last thing on my mind(我最後才會想到的事情)』。」

Jason笑言相比起覺得自己威水,見到一班粉絲戥自己開心更加感到高興。(陳芷穎 攝)

歷史性成為第一位出演《THE FIRST TAKE》的香港歌手,更加是繼內地女歌手蘇芮琪及台灣男歌手韋禮安之後第三位上該節目表演的華語歌手,令廣大的香港樂迷為他的成就感到既驕傲又高興,Jason亦非常謙虛,笑稱非常替他的粉絲感到高興:「老實講我本身真係唔係用呢個角度去睇呢件事,對我嚟講不論我係唔係第一個香港歌手、或者第三個華語歌手上呢個平台都好,喺我嘅唱歌生涯就已經係佔咗一個好重要嘅位置,所以我都冇點樣去諗其他嘢。其實呢啲應該要有嘅喜悅我係唔識去感受,所以就由我嘅fans去代替我去感受呢份喜悅啦,我戥佢哋開心反而多過我覺得呢樣嘢係威水!」

Jason與一班歌迷見證歷史。(趙允琳 攝)

Jason亦現場唱出《我沒有》、《無可厚非》和《有天》回饋粉絲。(趙允琳 攝)

曾經登上過該節目的歌手包括中島美嘉、YOASOBI、Harry Styles、Avril Lavigne、還有2PM、Stray Kids、TOMORROW X TOGETHER及Kep1er等韓國團體。不過,向來都甚少華語歌手登上《THE FIRST TAKE》,至今只有過兩位華語歌手登場過,包括曾於日本出道的內地女歌手蘇芮琪,以及台灣男歌手韋禮安。

