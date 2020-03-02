新冠肺炎疫情仍未能受控制，令不少女生都需要Work From Home（WFH）以及減少外出，以致缺少運動量。

日夜在家，不但會讓心情變得鬱悶，更重要的是活動空間就只得少少的數百呎家居，就連步行至車站的少量運動量也消失得無影無蹤。缺少運動量，則會讓人欠缺動力，更會容易變胖。

想要避免這些情況發生，不如就跟隨女星們的影片教學一起做運動吧！而且，以下的女星更是瑜伽導師，不用擔心動作會不標準。

倪晨曦：5分鐘腹部運動

倪晨曦熱愛瑜伽，不時拍攝影片教授瑜伽動作。(misselvani@Instagram)

多元化發展的倪晨曦，其中一個身份為瑜伽導師，除了會在YouTube Channel分享生活與美妝資訊，更會不時拍攝影片分享瑜伽動作。其中，倪晨曦就曾分享過4組能夠於5分鐘內完成的腹部訓練動作，助大家練出馬甲線和腹肌。

第一組動作：

第一組動作需要利用到瑜伽磚的幫忙（如果沒有瑜伽磚的女生，也可找一條大毛巾摺捲成如瑜伽磚差不多大小的毛巾捲）。首先將瑜伽磚／毛巾捲最窄的一邊放於大腿中間並夾緊；然後將雙手扣實放於頭部後方，吸氣同時肩膀向上提起，其後閉氣並將尾龍骨位置離開地面，再次吸氣，將整個身體抬高，重覆整組動作數回。

【按圖看】

+ 3 + 2

第二組動作：

挺直而坐，將小腿抬高（高度需與地面平行），然後打開雙手、手掌朝天。其後拿起瑜伽磚／毛巾捲在兩腳之間穿梭，類似做出太空漫步、踏單車的動作，穿過兩隻腳為一組動作，總共需做10次。

【按圖看】

第三組動作：

倪晨曦分享的第三組動作，也是坐下並將小腿抬高（高度需與地面平行），然後用大約10秒時間慢慢將身體平躺於地上，以訓練腹直肌，重覆整組動作數回，不過需要將身體完全平躺於地上才能再次坐起來。

【按圖看】

第四組動作：

第四組動作將先平躺於地上，拿起瑜伽磚／毛巾捲最闊的一邊並放到頭部的後方，手臂需貼在地上，同時將雙腿抬高至90度後放下，重覆整組動作10次，每次抬高時都需將大腿用力夾緊並收緊腹部。

【按圖看】

而如果你想達到紓緩的效果，則可跟隨鍾麗淇和楊焉（原名：楊梓瑤）的教學。

鍾麗淇：紓緩心情瑜伽動作

鍾麗淇近日透過Instagram發佈影片，教授大家一個非常簡單的呼吸動作。（資料圖片；黃寶瑩攝）

已有13年瑜伽導師經驗的鍾麗淇，近日因武漢肺炎的關係亦多了時間留在家中照顧兩名女兒，而早前鍾麗淇就特意為同樣抽多了時間在家中的女生拍攝影片，教授大家一個非常簡單的呼吸動作，以紓緩心情同時為自己「叉電」。

首先，需盤腳而坐，上身必須挺直不能寒背。整套動作需要用到兩邊手的拇指與無名指的幫助，先用右手拇指輕按右邊鼻孔，利用左邊鼻孔吸呼氣；然後利用無名指輕按左邊鼻孔，同樣利用右邊鼻孔吸呼氣，為一組動作，一般而言可重覆做3至4次，視乎自己的情況而定。鍾麗淇更指這動作除適合有做開瑜伽的學生，也適合平日沒接觸瑜伽的女生。

【按圖看】瑜伽呼吸動作步驟

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楊焉（原名：楊梓瑤）：伸展臀部動作

「浸大E神」楊焉（Carol）退出娛樂圈後，現已轉型為瑜伽導師。(yogicarol@Instagram)

「浸大E神」楊焉（Carol）退出娛樂圈後，現已轉型為瑜伽導師，更試過將瑜伽教學影片上傳到其YouTube Channel，其中一條影片就希望能透過一些簡單動作，幫助平日需要久坐的OL，舒緩平日積壓下來的腰酸背痛，亦特別適合喜歡蹺腳坐的女生。

Godasana sleeping Pigeon Pose有助伸展臀部，亦十分簡易，不單適合現時Work From Home的女生，學會後也能時時應用。首先，將右腳屈曲搭上前方（小腿與膝頭最好能呈90度），左腳向後伸直；然後雙手放到地上並慢慢向前伸直，同時讓腰骨也向前伸直（先把腹部與胸骨沉壓下去，其後才是前額），全身放鬆並停留1至2分鐘後交換動作，即是將右腳屈曲、右腳向後伸直。

Carol提醒，如果過程中未能完全伏下，可將坐墊或瑜伽磚放於曲腳那邊的盤骨下，將會更容易做到。

【按圖看】瑜伽動作步驟