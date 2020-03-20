台灣藝人吳宗憲日前於節目上發表患上抑鬱症是因為不知足的言論，即使引起大眾批評仍堅持不道歉與認錯。對於抑鬱症患者來說，要直面焦慮與悲傷已經很難，倘若社會能釋出多一點同理心，接受每個人當下的樣子，也就是給予了抑鬱症患者走出泥淖的力量。

對於抑鬱症患者來說，要直面焦慮與悲傷已經很難，倘若社會能釋出多一點同理心，也就是給予了抑鬱症患者走出泥淖的力量。(Anthony Tran/unsplash)

抑鬱症是常見的情緒病，發病的原因有很多，可能是由於腦內化學物質失衡、家族遺傳、長期累積壓力等，決不是因為「不知足」。吳宗憲於節目《綜藝大熱門》上就節目嘉賓，造型師李明川透過花藝緩和了自己失眠和抑鬱症的分享，而指出：「所有的憂鬱症（抑鬱症）患者均是因為不知足，只要理解了這三個字便會不藥而癒。」

抑鬱症是常見的情緒病，發病的原因有很多，可能是由於腦內化學物質失衡、家族遺傳、長期累積壓力等，決不是因為「不知足」。(《綜藝大熱門》截圖)

吳宗憲其後再次透過直播勸導抑鬱症患者要樂觀思考，凡事要往正面看，堅持自己的言論並沒有不足之處。他更視社會對自己言論的批評為網絡欺凌，並表示如情況持續將考慮作出提告。台灣抑鬱症防治協會理事長張家銘醫生指責吳宗憲一而再地造成大眾對於抑鬱症的誤解，他表示，抑鬱症就像糖尿病、高血壓一樣是一種疾病，不是懦弱的表現，也不需羞恥。「對抑鬱症的人說『你就想開一點！』，跟對著坐輪椅的人說『你就站起來啊！』，其實是一樣的。」

抑鬱症與堅強與否並沒有直接關係，有時候它就是這樣悄然到來。演藝圈中有不少名人也深受抑鬱症所困，有的更因而走上絕路。未必人人也懂得與抑鬱症患者溝通，被體諒也不是必然。在莫名失落的時候，聽聽這些明星對抗抑鬱症的經歷，相信你也能重新拾回面對世界的勇氣。

薛凱琪：懂得求救是治理抑鬱症的第一步

薛凱琪因為工作壓力與家庭問題，於2008年患上抑鬱症，體重更一度下降至85磅。（IG＠physit）

薛凱琪因為工作壓力與家庭問題，於2008年患上抑鬱症，體重更一度下降至85磅。她憶述患病時每天都想着不同的自殺方法，亦會透過鎅手傷害自己。曾經有一晚，絕望與崩潰的情緒令薛凱琪企圖自殺。她以紅酒吞服安眠藥，並對自己說：「唔得，你今晚一定要死。」幸而薛凱琪於關鍵一刻得到好朋友方大同的支持，陪伴她走過最艱難的一夜。

從前的薛凱琪總要求自己成為100分的完美女生，於工作上盡力拼搏，亦不會輕易表露負面情緒。不過，患上抑鬱症的經歷讓她體會到適可而止的道理，亦明白到向人傾訴的重要性。每個人都擁有自己抒發情緒的方式，而薛凱琪則透過飲食來獲得人生樂趣。她放任自己吃喜歡的，那怕是雞皮等肥膩的食物，又容許自己有小肚腩，愛吃的女生都是快樂的。

謝安琪：與張繼聰同患抑鬱症 攜手跨越難關

輿論壓力讓謝安琪一度感覺「上台就像上刑場一樣」（IG＠kaytse）

回想謝安琪出道初期，負面新聞不斷，先是未婚懷孕與基督徒身份牴觸，其後捲入第三者風波與出軌傳聞，加上張繼聰與謝安琪的事業成就愈見差距，女尊男卑的現象被網民放大，導致兩人的情緒健康出現問題。

輿論壓力讓謝安琪一度感覺「上台就像上刑場一樣」，唱歌本來是自己最愉快的事，但表演時卻無法專心，總覺得有一小撮人刻意傷害自己。勇敢求醫是走出陰霾的關鍵一步，而謝安琪的兒子張瞻便是她堅持下去的理由。在兒子眼中，所有東西都是美好的，他的童心提醒了謝安琪換個角度看待世界，也給予她勇敢面對挫折的動力。「就算世界如何打擊我的人格，我都要用堅持與忍耐的態度去面對，勇敢的告訴這個小朋友，在這裏遇上挫折，就要在這裏站起來，不要逃避。」