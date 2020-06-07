俗語有云：「字如其人」、「見字如見人」。筆跡可以說是能代表一個人性格和風格特徵的符號，這就是為什麼練得一手好字十分重要。字跡無論是端秀清新還是風骨遒勁，都能體現不同人性格迥異的風格。究竟外表光鮮亮麗的韓星們，他們的字跡又是怎樣的呢？

「見字如見人」明星字跡同意風格迥異！（Green Chameleon/Unsplash）

韓國男神字跡公開 : 玄彬 、李敏鎬、宋仲基

大家心目中的男神玄彬字跡如何讓人十分好奇！（withhyunbin@IG）

韓文與中文字截然不同，韓文筆法並不複雜，而且四四方方，不過韓國男神們的字跡卻也風格迥異，有著自己的風格與特點，外表瀟灑又英氣逼人的男明星們，若能寫得一手工整又清秀的字，可是非常加分呢！

韓國男神們的字跡是如何？（點閱下圖查看）

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韓國女神字跡公開: 孫藝珍、宋慧喬、 IU

外表清秀又美麗動人的韓國女明星們，寫起字來也散發出充滿個人風格的獨特魅力。有些散發溫柔氣質的女神們，字跡反而十分瀟灑，與原本形象外貌都十分不符！有的女星則「字如其人」，不僅人長得可愛，連字也寫得十分可愛，惹人憐愛！

韓國人氣女神孫藝珍的字跡是否「字如其人」呢？（《愛的迫降》劇照）

韓國女神們的字跡是如何？（點閱下圖查看）

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字跡獨一無二 透露了個性的秘密?

不要小看一筆一劃，每一個小細節如字的大小、間距、方圓、類型等，隨時都能透露出你的性格，況且每一個人的筆跡都是獨一無二的，很難完全複製另一個人的字跡。筆跡學家Kathi McKnight曾指出，光是讓專家分析你的書寫字跡，已經可以找到超過5,000個性格特質。你有想過你的字跡反映出怎樣的隱藏個性嗎？

不同字跡反映了的個性:（點閱下圖查看）

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參考資料：〈What Your Handwriting Says About Your Personality〉