賭王四房孻女何超欣日前參與豪門聚會，與閨密穿上女團服飾，她們參考內地綜藝節目《創造營2020》，自封為「創造營103」。四太梁安琪接受傳媒訪問時表示，若何超欣畢業後欲加入娛樂圈，她並不會阻止。

何超欣現時於上海任職暑期工，日前與一眾好友聚會，成員包括內地富商袁亞非千金袁九兒、任正非二千金姚安娜等。（IG@annabelballerina）

何超欣現時於上海任職暑期工，日前與一眾好友聚會，成員包括內地富商袁亞非千金袁九兒、任正非二千金姚安娜等。她們於聚會中換上一式一樣的女團服飾，展露纖腰與長腿，並於IG上分享跳舞片段，並寫上《創造營2020》的字眼，如一隊剛出道的富貴女團。四太梁安琪接受傳媒訪問表示，何超欣畢業後會放手讓她自己發展，不會阻止她發展演藝事業。

三人獲網民封為「千億女團」，全因她們是豪門之後，資產總值估計過千億。（IG＠donnayuan0605）

三人獲網民封為「千億女團」，全因她們是豪門之後，資產總值估計過千億。何超欣的閨密袁九兒與姚安娜亦曾獲邀出席被《福布斯》雜誌譽為「10大最奢華晚會之一」的巴黎名媛舞會。兩人與何超欣一樣，均為學霸。袁九兒的父親袁亞非是集團董事長，個人資產逾500億港元；姚安娜的父親任正非則為電訊公司創辦人，個人資產逾250億港元。她於17歲時因成績優異而被美國哈佛大學提早錄取，知性美貌被內地網民封為「最美千金」。

何超蓮與圈中明星擁深厚姊妹情：G.E.M.是最佳前男友？

何超蓮一向人緣好，當中與李蘊和鄧紫棋更情同姊妹。（IG＠laurinda_ho）

何超蓮的貼地個性深受網民愛戴，而她亦一向人緣好，發起的Smile with us HK慈善活動受到各界關注。她私下與不少娛樂圈名人份屬好友，當中與李蘊和鄧紫棋更情同姊妹。三人相識多年，陪伴對方走過事業與愛情上的高低起伏。去年G.E.M.鄧紫棋與合作多年的唱片公司蜂鳥音樂傳出合約糾紛，何超蓮一直在她身邊默默支持。G.E.M.鄧紫棋曾笑言說自何超蓮公開戀竇驍後，自己就成了「前男友」，何超蓮形容她是「關係最好的前男友」，「男友力max」，閨密間的情誼如男友朋友的寵愛。

雖然李蘊於2015年與內地金融才俊結婚後定居廣州，三人的閨密情並未受距離限制，何超蓮與G.E.M.鄧紫棋早已成為李蘊女兒的契媽，並經常相約聚舊見面，見證李蘊子女的成長。

何超盈懷孕七個月仍擔任閨密姊妹：辛苦點也要見證

何超盈即使懷孕七個月仍堅持擔任閨密嚴紀雯的姊妹，穿上加大碼姊妹裙現身婚禮。（陳志嵐攝）

何超盈與仁濟醫院前主席嚴玉麟千金嚴紀雯，及寰亞電影執行董事林建岳的千金林心兒友誼深厚，她們在何超盈誕下女兒「荷包蛋」後經常探望，更成為了嬰兒的契媽。而當年何超盈的未婚夫辛奇隆身分曝光，亦是因為林心兒於IG上公開眾人的聚會照，引起傳媒關注，可見兩人感情深厚，一直對對方的生活非常熟悉。

林心兒與何超盈友誼深厚，更成為了何超盈女兒「荷包蛋」的契媽。（IG@elly）

何超盈公開戀情不久便宣布懷孕，即使懷孕七個月，行動不便仍堅持擔任閨密嚴紀雯的姊妹，穿上加大碼姊妹裙現身婚禮。她更表示，嚴紀雯是她的好朋友，所以辛苦點也要來見證。

生於富豪家庭，交得知心友也份屬難得，亦可見她們之間無價的情誼。

壓力容易誘發都市疾病，岑杏賢曾因患上甲狀腺亢進症而暴肥，身形腫脹影響幕前工作，令她陷入情緒低谷。如今成功控制病情，她希望以自己的經歷鼓勵同路人，分享正向思維。延伸閱讀==>岑杏賢患甲亢遇庸醫致腫脹籲樂觀 甲亢普遍曾有女星重至180磅？

按圖看岑杏賢身形腫脹時的情況：

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【按圖看】女性患上甲狀腺亢進症的比例較男性高，以下藝人亦曾經患上此病導致身形暴肥：