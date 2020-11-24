【女星家居】傅穎（Theresa）早前拍片公開自己位於南昌的海景迷你豪宅，面積不大，但裝潢簡潔舒適，是不少「小資女」的「dream house」。衛詩雅、龔嘉欣上車買樓心得值得參考？

傅穎拍片公開海景豪宅 貫徹「斷捨離」令人另眼相看？

傅穎近日更拍片帶大家參觀她海景居所，可見居所露台向海，十分開揚，單位方方正正、面積不大，但也十分舒適，具客廳、廚房、衣帽間和睡房。傅穎的「迷你豪宅」裝潢簡單，以白色、粉色與灰色為主，地板一塵不染，就似她自己寫道：「一張床、一張被、一個枕頭，簡簡單單。」簡單勝豪華。

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▼▼▼傅穎以外，也有不少圈中女藝人近來「上車」，打造自己的「dream house」，家居裝潢也意外曝光？▼▼▼

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