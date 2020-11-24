傅穎IG公開海景迷你豪宅　家居貫徹「斷捨離」　幸福感不靠物質？

知性女生
撰文：
最後更新日期：

【女星家居】傅穎（Theresa）早前拍片公開自己位於南昌的海景迷你豪宅，面積不大，但裝潢簡潔舒適，是不少「小資女」的「dream house」。衛詩雅、龔嘉欣上車買樓心得值得參考？

傅穎拍片公開海景豪宅　貫徹「斷捨離」令人另眼相看？

傅穎近日更拍片帶大家參觀她海景居所，可見居所露台向海，十分開揚，單位方方正正、面積不大，但也十分舒適，具客廳、廚房、衣帽間和睡房。傅穎的「迷你豪宅」裝潢簡單，以白色、粉色與灰色為主，地板一塵不染，就似她自己寫道：「一張床、一張被、一個枕頭，簡簡單單。」簡單勝豪華。

▼▼▼點擊看傅穎（Theresa）「迷你豪宅」，一個細節被網民大讚？▼▼▼

+15
+15
+15

▼▼▼點擊看傅穎（Theresa）北京住所，及她的「斷捨離」生活哲學▼▼▼

+2
+2
+2

▼▼▼傅穎以外，也有不少圈中女藝人近來「上車」，打造自己的「dream house」，家居裝潢也意外曝光？▼▼▼

+24
+24
+24

其他文章：

▼▼▼巨星在家隔離變「另類炫富」 網友：家中有莊園？健身室比我家還大▼▼▼

▼▼▼到底荷里活巨星的家居如何？Madonna屋外的花園似莊園？Justin Bieber與Hailey Bieber在家中玩「障礙賽」？▼▼▼

+10
+10
+10
吳宗憲30年婚姻低調撲索迷離　愛情觀：男人是畜生　不需愛只要懂
萬千星輝2020｜何依婷素顏公開平凡似路人　張寶兒妝前氣質盡失？
暖男爸爸｜張可頤懷疑夫出軌　Check手機與信任伴侶　如何取平衡
【王冠】Emma Corrin「復仇晚裝」還原戴妃　11造型青澀走向叛逆
曾偉權逝世｜曾感歉意蹉跎梅小惠13年情　最終單身因心靈另有寄託
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。