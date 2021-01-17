少女遭排擠　原來是妝容加小動作出事　獲星級導師教路即脫胎換骨

人的外表可靠嗎？你可能不用多想便回答：「不可全依靠，因為外表容易裝出來。」我的回答是：「可靠又不可靠。」說不可靠，你懂為何。說可靠並非膚淺，因為外表其實刻着很多細緻的印記，坦白地呈現容易被忽略的底蘊。從表面看到深層，正是我們需要修煉的閱人層次。（以下內容節錄自《也許你真的不如你所想那樣》。）

文：素黑（北京大學社會學系首位學生成長導師）

光從外表打量，你可能暫時看不透一個人，但可以一定程度地窺探到這個人的一些面貌，甚至是連他也沒有注意到的那個可能更真實的自己。我看個案時，除了着重事前分析和透視提案表格寫過的內容外，更重視看客人進來時到坐下來的那一刻。是視像面談的話，同樣是看對方出現在鏡頭前的狀態，一分鐘內已能收集到相當多重要的資訊。

呼吸、眼神、表情，是否自在、緊張、自信、寬容、沉重、準備好、開放、保守等等。一般人看不到自己的困局，因為你沒有看到自己當下的臉部表情。

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你的表情總是人家首先看到的，但他們絕大多數時間不會也無須告訴你，亦未必懂得閱讀。看通透自己的其中一個簡單訓練，便是學習照鏡子。有必要的話，甚至可以找朋友幫你錄下對談的全程。那如何觀外表？沒有必須先看哪裏的次序，不過每個人的外表總有一些特徵，讓人能一眼看見，認出和發覺到。

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《也許你真的不如你所想那樣》書本封面

書名：《也許你真的不如你所想那樣》 作者：素黑，北京大學社會學系首位學生成長導師、香港書展年度主題「心靈勵志」代表作家，被譽為「華語世界首席情感療癒作家」。

【本文獲「萬里機構」授權轉載。】