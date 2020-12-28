讓遺憾隨2020年離開　釋懷面對情緒用道歉、同理心打造新的自己

人生中難免有些時刻心中對自己充滿失望，或對過去的某些事情感到後悔。研究發現遺憾所帶來的心痛，確實會影響人的生理和心理健康，讓我們一起找出遺憾的本質，並嘗試文內為你整理的5個步驟，以甩開遺憾的束縛。 文：W.R. Su 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰

如何甩開遺憾的束縛？

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相信自己

後悔是很常見的情緒，人生存有遺憾在所難免。有時候你發現自己走不出來，但別人卻可以，是因為其他人面對遺憾的方式，是把自己從遺憾的重擔釋放出來，並享受生活。別認為自己做不到，如果你願意從行為中學習、面對錯誤背後真實的意涵，你也非常有機會能從遺憾中解放自我。

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接受沒有人是完美的

若你總是糾結於後悔的情緒，那表示你是一個很負責任的人。有肩膀的當責，是一種良好的特質，不逃避面對自己犯過的錯誤也很重要，因此，沒關係的！別對自己太苛責，好好思考那些藏在行為動機背後真正的內在原因。

然而接受自己只是一個凡人，也能幫助自己平衡心理，並坦然面對那些過失。凡人總有極限，有些事情你可以做得到，但總是有無法掌握的事。即使你對一件事情了解得很透徹，仍有可能會做出錯誤的判斷，這就是人性。有時難免情緒下衝動行事，每個人都不是完美的，每個人都有缺點也都會犯錯。

想想自己對待他人的方式，也想想自己如何看待親人好友的不完美，你也應該練習用接受他們的方式來善待自己，請你記住，錯誤並不是為了凸顯失敗，它只是人性的一部分。

如何從錯誤的遺憾中掙脫？

面對遺憾並不表示就能夠完全釋懷，你可能還是會覺得惱怒、傷心，或有罪惡感。若是出現了這些情緒，要如何掙脫遺憾的束縛呢？以下有5個步驟你可以嘗試看看：

1. 接受這些情緒，讓自己充分感受並安撫它們，就如同你安撫一個情緒化的孩子。 2. 告訴你自己，一切都會好的。對自己有同理心，出門散散步或泡個熱水澡放鬆自己。 3. 跟最好的朋友約會，跟他們聊聊你的感受。 4. 如果可以，向被你傷害的人道歉。 5. 若無法得到回應，那就對自己承諾，將來也用相同的方式幫助他人。

或許你會獲得受你傷害的人的原諒，也或許不會，但你應該意識到你對自己的失望，並減少在意他人怎麼想。無論你的遺憾是甚麼，你都有放下它的責任；意識到自己是一個甚麼樣的人，永遠比你犯過甚麼樣的錯重要。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：向被你傷害的人道歉！5步驟甩開遺憾】