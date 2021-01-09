新一波疫情持續肆虐香港，不論是個人還是家居防疫都是缺一不可。況且下月便迎來新年，家中也少不免進行一次大掃除。近日，日本節目《羽鳥慎一モーニングショー 》便邀請到「日本打掃女王」兼清潔專家上原好志子，在節目上分享「4大清潔盲點」。

日本節目《羽鳥慎一モーニングショー 》，早前便邀請到有「日本打掃女王」兼清潔專家上原好志子，即席介紹如何輕鬆清潔家居。(《羽鳥慎一モーニングショー 》截圖)

過去一年人們都在抗疫中度過，但下月的新年寓意萬象更新，從裏到外都有一番新的氣象，人們除會購置新衫、新鞋或新的日用品外，最看重的還是一年一度的大掃除，希望送舊迎新。不過，2021年的大掃除比起過往便較為特別，除是把家居整理得喚然一新外，最重要還是杜絕外來的病毒與細菌入侵家中。

有「日本打掃女王」之稱的上原好志子，近日在節目《羽鳥慎一モーニングショー 》介紹如何利用簡單的材料製作打掃工具，令大掃除變得輕鬆外，更提醒觀眾4大容易被忽略，又易積存病毒的盲點，大家不妨了解家居防疫的「4大清潔盲點」，將防疫措施發揮到最強的功效。

【按圖看】「日本打掃女王」提到的「4大細菌暗藏盲點」易被人們忽略外，她更教導觀眾如何利用簡單的材料製作打掃工具，常被人當垃圾的廁紙筒，竟是除去污垢時的清潔好物？▼▼▼

+ 13 + 13 + 13

【按圖看】其中「2大細菌暗藏盲點」關乎着人們的呼吸健康，如果忘記清潔後果可能很嚴重？▼▼▼

+ 10 + 10 + 10

同場加映：【按圖看】新一年心靈懇切需要斷捨離，家中也需要來一個斷捨離，「斷捨離」始祖山下英子在新著作《新．斷捨離》中，提到家中4大需要「斷捨離」的地方與方法步驟，分別是衣櫥、廚房、餐櫥櫃與冰箱的「斷捨離」方法（延伸閱讀）▼▼▼

+ 14 + 14 + 14

【按圖看】山下英子提到10句生活哲學金句，讓大家從篩選物品的練習中，了解自己此刻真正需要什麼，從而可改善生活空間、心情和人生。（延伸閱讀）▼▼▼

+ 4 + 4 + 4

同場加映：【按圖看】日本一名「收納達人」おさよさん（Osayosan）便因分享實用的收納和家居清潔方法，吸引超過35萬的追蹤者，不妨參考她3招隱藏雜物櫃增空間小秘訣。（延伸閱讀）▼▼▼

+ 6 + 6 + 6

+ 3 + 3 + 3

資料來源：節目《羽鳥慎一モーニングショー 》