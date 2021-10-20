宜家家居（IKEA）是不少女生很喜歡的購物天堂，各式各樣的家居和裝飾經濟又實惠，而且外觀也非常時尚美觀，當中有不少收納用品很適合小蝸居用來收納物品，有網友就發現了一樣只需要HK$11.9的小物，竟可變身多種收納隱藏用途！
這款竹子碟架可以説是IKEA的人氣商品，簡約的木質設計充滿無印風，而且這個碟架不管是放在廚房還是客廳都很有格調。很多人都會用來放置漂亮的碟子，一來可以收納，二來也可以當作裝飾。不過有網友卻發現了這個碟架的隱藏用途，原來除了收納碟子之外，還可以收納書本、衣服等等，用處多多讓人意想不到！
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