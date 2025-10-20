香港浴缸酒店10間｜Staycation海景浴缸／無邊際泳池／人均$433起

香港浴缸酒店推介2025！難得去staycation，當然要對自己好啲，book間靚房盡情浸浴同打卡！《香港01》整合10間非常適合打卡的香港浴缸酒店，大部分配備海景浴缸，更有酒店提供奢華的雲石浴室，人均只需$433起！



香港浴缸酒店推介【1】香港銀樾美憬閣精選酒店（雅高集團旗下）（The Silveri Hong Kong- MGallery）

香港銀樾美憬閣精選酒店（雅高集團旗下）（The Silveri Hong Kong- MGallery）於2022年開幕，坐落於東涌，鄰近昂坪360纜車站及東薈城，吃喝玩樂都很方便。酒店共有206間客房，房間樓底高、採光良好，部分房型更配備山景浴缸！酒店同時配備室外游泳池、健身室、日光浴場、餐廳及酒吧等設施，並提供免費定時接送機服務。

香港銀樾美憬閣精選酒店（雅高集團旗下）（The Silveri Hong Kong- MGallery）

房價：人均HK$472起（標準房）

地址：東涌達東路16號

交通：東涌站步行2分鐘

香港浴缸酒店推介【2】香港東涌世茂喜來登酒店（Sheraton Hong Kong Tung Chung Hotel）

香港東涌世茂喜來登酒店（Sheraton Hong Kong Tung Chung Hotel）於2020年開幕，提供免費穿梭巴士服務來回機場及東涌地鐵站，在大型活動或展覽期間更有免費穿梭巴士來往亞博！酒店共有218間房，其中行政海景套房更配備景觀浴缸！酒店亦配備臨海無邊際泳池、健身室、兒童俱樂部及多間餐廳。

香港東涌世茂喜來登酒店（Sheraton Hong Kong Tung Chung Hotel）

房價：人均HK$450起（豪華特大床客房）

地址：大嶼山東涌怡東路9號

交通：東涌站車程5分鐘

香港浴缸酒店推介【3】香港數碼港艾美酒店（Le Méridien Hong Kong, Cyberport）

香港數碼港艾美酒店（Le Méridien Hong Kong, Cyberport）坐落於南區的都市綠洲。酒店雖然遠離市區，但可搭乘每小時一班的免費穿梭巴士來往中環，非常方便。酒店曾於2022年翻新，擁有170間客房，部分房間坐擁濱景，更配備奢華的景觀浴缸！酒店亦提供室外泳池、健身室、桑拿、籃球場、4間餐廳等設施。

香港數碼港艾美酒店（Le Méridien Hong Kong, Cyberport）

房價：人均HK$433起（特大床客房）

地址：數碼港數碼港道100號

交通：香港大學站車程8分鐘

香港浴缸酒店推介【4】香港夢卓恩酒店（雅高集團旗下）（Mondrian Hong Kong）

香港夢卓恩酒店（雅高集團旗下）（Mondrian Hong Kong）於2023年開幕，選址在尖沙咀核心地段，鄰近星光大道、K11、海港城等，來往地鐵站亦只需2分鐘！酒店擁有324間房，當中包括12間海景套房。房間均配備特長及特大睡床、迷你吧、用餐桌等，部分房間亦配備轉角海景浴缸。酒店亦有著名的餐廳、天台酒吧及健身室等設施。

香港夢卓恩酒店（雅高集團旗下）（Mondrian Hong Kong）

房價：人均HK$640起（高級大床客房）

地址：香港尖沙咀赫德道8A號

交通：尖東站步行1分鐘

香港浴缸酒店推介【5】香港W酒店（W Hong Kong）

香港W酒店（W Hong Kong）於2008年開幕，坐落於西九龍文化區，鄰近天際100、M+、故宮文化博物館等景點，與九龍站及西九龍站分別3分鐘及9分鐘步程，地理位置優越！酒店配備393間房，其中酷角客房及非凡套房更設有海景浴缸！酒店附設天台室外泳池、桑拿、日光浴場、健身室、餐廳及酒吧等設施，更提供瑜伽課程、親近動物等體驗！

香港W酒店（W Hong Kong）

房價：人均HK$1,080起（奇妙大床房）

地址：九龍柯士甸道西1號

交通：九龍站步行3分鐘

香港浴缸酒店推介【6】香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）

香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）位於尖沙咀梳士巴利道坐擁維多利亞港景致的黃金地段。酒店設有413間客房，大部分坐擁海景，在房內都可以看到維港上空的演出！酒店亦是香港Instagrammable酒店的第一名，雲石浴室、海景梳化等全部都超適合打卡！酒店附設11間餐廳及酒廊、室外游泳池、健身室及Spa等設施。

香港瑰麗酒店（Rosewood Hong Kong）

房價：人均HK$2,057起（九龍山景大床房）

地址：尖沙咀梳士巴利道18號

交通：尖東站步行1分鐘

香港浴缸酒店推介【7】香港萬麗海景酒店（Renaissance Harbour View Hotel Hong Kong）

香港萬麗海景酒店（Renaissance Harbour View Hotel Hong Kong）位於灣仔海旁，連接會議展覽中心，步行約4分鐘即達會展站。酒店擁有858間客房，其中超過6成房間坐擁維多利亞港海景，房間採用半開放式浴室，與起居室互通之餘更可以欣賞維港景觀，部分房型亦配備景觀浴缸！酒店亦設有3間餐廳、戶外泳池、健身室、酒吧等設施。

香港萬麗海景酒店（Renaissance Harbour View Hotel Hong Kong）

房價：人均HK$720起（園景大床房）

地址：灣仔港灣道1號

交通：會展站步行4分鐘

香港浴缸酒店推介【8】香港麗晶酒店（REGENT HONG KONG）

香港麗晶酒店（REGENT HONG KONG）坐落於九龍半島沿岸，鄰近星光大道、K11 MUSEA、香港藝術館、香港太空館及維多利亞港等景點，距離尖東站及尖沙咀地鐵站亦非常近。酒店提供497間客房及套房，均配備智能電視、Nespresso咖啡機和綠洲浴室，浴室內均配備浴缸，部分套房內更有超打卡able的圓形景觀浴缸！酒店亦設有室外游泳池、24小時健身中心、6間餐廳及酒吧等設施。

香港麗晶酒店（REGENT HONG KONG）

房價：人均HK$1,520起（麗晶大床客房）

地址：尖沙咀梳士巴利道18號

交通：尖東站步行2分鐘

香港浴缸酒店推介【9】香港維港凱悦尚萃酒店（Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong）

香港維港凱悦尚萃酒店（Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong）屹立於北角，鄰近北角站及北角碼頭，並提供免費接駁車服務，交通方便，附近亦有ARTE M HONG KONG、Ryze Hong Kong等景點。酒店提供665間房，均坐擁海景，配備咖啡機、音響、大浴室等。酒店亦設有户外頂樓無邊際游泳池、全天候健身中心、桑拿、餐廳及酒吧等設施。

香港維港凱悦尚萃酒店（Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong）

房價：人均HK$467起（雙床房；包餐飲折扣、探索者套裝）

地址：北角邨裏一號

交通：北角站步行3分鐘

香港浴缸酒店推介【10】唯港薈酒店（Hotel ICON）

唯港薈酒店（Hotel ICON）坐落在尖沙咀，是旅客最喜歡的香港酒店推薦之一！酒店交通方便，而且鄰近購物區及景點。酒店提供262間客房及套房，坐擁城景或海景，房間均設有咖啡機、浴缸及淋浴、音響等，可以聽著音樂浸浴放鬆！酒店附設健身設施、桑拿、Spa、室外游泳池等設施。不少住客更評價酒店餐廳的早餐及晚餐一流！

唯港薈酒店（Hotel ICON）

房價：人均HK$693起（ICON 36城景大床客房；免費迷你吧1份）

地址：尖沙咀科學館道17號

交通：紅磡站步行8分鐘

