過大禮套裝推薦｜過大禮邊間好？海味/素食套裝千元起 附最新價錢

過大禮套裝價錢2025/婚禮籌備｜傳統婚嫁習俗中，過大禮是極為重要的一環，當中所需物品繁多，從喜餅、海味到禮金盒，樣樣講究好意頭。假如新人沒有聘請大妗姐的打算，親力親為籌備過大禮的話，該如何揀選過大禮套裝？怎樣的過大禮套裝才是

最適合呢？「01女生」為準新人們嚴選8大高性價比套裝，附上套裝資料、最新價錢，助你輕鬆完成儀式！



過大禮儀式當中，除了聘金大利是之外，亦需要準備各種象徵好兆頭的禮品，以表誠意。不少品牌推出「全包式」過大禮套裝，不僅包裝設計大方得體，亦齊備男女家必備禮品，價錢上亦是豐儉由人。部分品牌亦提供送貨服務，兼顧傳統與便利，十分適合生活繁忙的人士。以下8大過大禮套裝推介，準新人不妨參考一下！

過大禮禮品多以雙數為主，寓意成雙成對，男方準備中式海味禮籃、水果籃、紅酒、禮餅、金器等，以表對新娘家之誠意。（IG@amber.tcy）

過大禮套裝推薦｜1. 裕華國貨「喜裕 過大禮套裝」 (高貴級A2)

想一站式，入手海味、果籃及吉利生果的話，裕華國貨「喜裕」過大禮套裝會是不錯的選擇，一共設有6款過大禮套裝可選，價錢由HK$4,588至HK$25,888 不等。

當中高貴級A2過大禮套裝售價為HK$4,588，一共有六籃禮品，海味籃用料有澳洲第一鮑罐裝鮑魚、日本北海道元貝等，水果籃採用進口時令水果種類，如日本富士蘋果、台灣楊桃等，另附送男女家上頭套裝、百年好合/囍字利是封2個。

過大禮套裝推薦｜1. 裕華國貨「喜裕 過大禮套裝」 (高貴級A2)



禮籃數量：6籃：6款海味 (2籃)、喜裕雙囍椰子禮籃 (2籃)、四式進口水果籃 (2籃)

價錢：HK$4,588起

優惠：購買過大禮套裝即享，提供免費本地送貨(偏遠地區另議)；以優惠價代購唐囍餅/餅卡；免費登記成為裕華VIP會員



過大禮套裝推薦｜2. 安記海味「迎囍禮籃(八式)」

由70年代初經營至今，是不少香港人心目中的老字號。過大禮禮品用上貨真價實、高品質產品，品種多元化，禮籃包裝設計新穎時尚，有體面又不失傳統禮節。設有6款過大禮套裝選擇，可選八式或十式，價錢由HK$4,899至HK$28,999 不等。

迎囍禮籃(八式)售價為HK$5,999，一共有四籃禮品，海味籃用料上乘，有星級紅燒溏心鮑魚(6頭)、中東禿參 、挪威花膠片、北海道谷宗元貝禮盒等。另附送紅酒(2枝)、椰子禮籃 (2籃)及嫁喜用品套裝1套。

過大禮套裝推薦｜2. 安記海味「迎囍禮籃(八式)」(官網)

過大禮套裝推薦｜2. 安記海味「迎囍禮籃(八式)」



禮籃數量：4籃：海味 (2籃)、椰子禮籃 (2籃)、紅酒(2枝)、嫁喜用品套裝(1套)

價錢：HK$5,999起

優惠：全店購物滿$600，即享免費送貨（只適用於安記送貨選項）



過大禮套裝推薦｜3. 樓上「囍緣(過大禮) 2籃」

1998年成立，首創以樓上舖形式經營，售賣多元化產品如燕窩、野生冬蟲夏草、海味等。嫁囍系列設有7款過大禮套裝，設計包裝典雅大氣，價錢由HK$3,599至HK$22,999 不等。

囍緣過大禮套裝售價為HK$5,299，雖然禮品籃只有二個，但內藏齊全的過大禮禮品。當中，椰子禮籃更有寓意圓滿多福 、甜蜜的八京果 （龍眼乾、荔枝乾、合桃、紅棗、百合、蓮子、紅豆、綠豆)，在市面上的禮品籃較少見有。雙喜龍鳳禮金盒套裝內除有禮金盒、一系列過大禮所需的利是封外，更有各款海味，如北海道小元貝、紅燒鮑魚、特選日本蠔豉等。

過大禮套裝推薦｜3. 樓上「囍緣(過大禮) 2籃」(官網)

過大禮套裝推薦｜3. 樓上「囍緣(過大禮) 2籃」



禮籃數量：2籃：椰子禮籃及雙喜龍鳳禮金盒套裝

價錢：HK$5,299起



過大禮套裝推薦｜4. 尚囍過大禮「火‧十式海味」

有留意婚嫁資訊的話，相信對尚囍過大禮並不陌生，因為不少明星藝人結婚都是找它，如馬國明湯洛雯、郭子豪鄧卓殷等。 品牌主打最完整的過大禮套裝，包括頂級海味乾貨、手工禮金盒、禮餅、回門豬和吉祥禮品等，加上包裝大方得體，因此深受很多準新人歡迎，口碑不錯。

過大禮套裝有6款海味套裝、1款素食套裝可選，價錢由HK$3,999至HK$88,888不等。當中，「火‧十式海味」過大禮套裝更是人氣之選，一套八籃售價為HK$9,999。四個海味禮籃齊集鮑參翅肚，包括黃金乾鮑魚、澳洲海參等。金椰子禮籃內包括有男女家上頭套裝、嫁喜禮餅等。值得一提的是，附送的教學天書詳盡列出過大禮流程及所需用品，十分貼心。

過大禮套裝推薦｜4. 尚囍過大禮「火‧十式海味」(IG@shwedding.store)

過大禮套裝推薦｜4. 尚囍過大禮「火‧十式海味」



禮籃數量：8籃：海味禮籃(4籃)、金椰子禮籃(2籃)及生果禮籃(2籃)

價錢：HK$9,999起

優惠：包送貨



過大禮套裝推薦｜5. 河哥海味「尊尚過大禮套裝 – 幸福美滿」

品牌主打融合現代與經典元素，用上喻意好意頭的海味、生果，再加上充滿氣派及儀式感的包裝，影相打卡一流。嫁囍系列設有過大禮基本套餐及一條龍過大禮尊尚套餐可選，價錢由HK$4,388至HK$49,888不等。

假如想依照傳統過大禮做法，預算約萬元下的話，可以揀選「尊尚過大禮套裝 – 幸福美滿」款式，一套6籃售價為HK$9,388。海味籃內有8款海味，有南非烏干達 80頭 厚花膠筒、日本北海道 M1 元貝 、原木白花菇等。新鮮時令水果籃內有6款海味，有泰國地捫菠蘿、哥倫比亞麒麟果等，另外附送金椰子籃2籃、禮金盒、過大禮利是封套裝、酒水禮餅、女家回茶禮套裝、過大禮天書及枱布乙張等。有需要的話，可享用代安排大妗姐服務及代安排司機送上樓服務。

過大禮套裝推薦｜5. 河哥海味「尊尚過大禮套裝 – 幸福美滿」(官網)

過大禮套裝推薦｜5. 河哥海味「尊尚過大禮套裝 – 幸福美滿」



禮籃數量：6籃：海味禮籃(2籃)、金椰子禮籃(2籃)及生果禮籃(2籃)

價錢：HK$9,388起

優惠：自主時間送貨服務



過大禮套裝推薦｜6. 洲蔘茸海味專門店「洲海味皇牌過大禮套裝」

從事蔘茸海味乾貨行業超過30年，過大禮禮籃套裝款式亦多元化，共設有十三款可選，亦設有素食過大禮套裝，價錢由HK$1,988至HK$11,888不等。

Forever Rose 花甜囍事過大禮6式素食禮籃售價為HK$1,988，內有多款好意頭的禮品，如特級大黃耳（如膠似漆）、特級貴州紅托竹笙（平安一生）、特級原切花旗蔘片（花好月圓）、特級金牌AAAA髮菜（發財好事）、特級原木花菇（花開富貴）、特選新彊紅棗（鴻運當頭）。包裝上更附有花紙絲帶囍字，相當有喜慶感覺。

過大禮套裝推薦｜6. 洲蔘茸海味專門店「洲海味皇牌過大禮套裝」(官網)

過大禮套裝推薦｜6. 洲蔘茸海味專門店「洲海味皇牌過大禮套裝」



禮籃數量：2籃素食過大禮套裝

價錢：HK$1,988起



過大禮套裝推薦｜7. 海生行「六式海味過大禮套裝」

品牌主打來自多國的優質海味及急凍海產，更自設加工場提供浸發海味服務，相當便利。過大禮禮籃套裝設有五款，當中更包括四式、六式、八式海味套裝及素食套裝，價錢由HK$2,338至HK$14,428不等。

六式海味過大禮套裝包括6款海味種類，售價為HK$6,888，當中有南非孖寳88罐頭鮑魚、澳洲禿參、日本中元貝、原木花菇、南韓LL南步蠔、頂級發菜，另附有雙囍禮袋2個。有需要的話，可以額外加購京果2套、雙喜椰子2對， 男女家對聯及龍鳳燭2對，自組過大禮禮籃。

過大禮套裝推薦｜7. 海生行「六式海味過大禮套裝」



禮籃數量：2籃海味禮籃

價錢：HK$6,888起

優惠：過大禮套裝可享免費送貨服務(偏遠地區及離島除外)



過大禮套裝推薦｜8. 金氏海味「《愛是永恆》十式海味<一套八籃>」

新界北區區內知名的老字號海味店，不單止專營售賣優質蔘茸海味，更推出「嫁囍過大禮一條龍」服務，讓過大禮變得更簡單方便。亦曾為不少星級新人籌備過大禮，如伍家朗，黃美棋，Johnny Yim等。值得一提的是，過大禮藤籃由人手所織，每盒禮盒均印有祝福字句，十分窩心。

過大禮禮籃套裝設有9款，一套六到十籃都有，另設素食套裝，價錢由HK$3,888至HK$29,999不等。當中，《愛是永恆》十式海味套裝一套8籃售價為HK$9,999。海味籃中有38頭金龍花膠筒半斤、西澳洲海參半磅、野生溏心吉品乾鮑2.5両等，用料十足。六式生果籃雖會按時令而改變，但照官網所示亦是港人喜歡的款式，如澳洲大柑、美國藍莓、日本王林蘋果等。

另附送金氏過大禮寶典(教學)、金椰子籃、龍鳳呈祥對餅、四式唐餅、紅酒、發財利是封套裝、幸福大紅枱布、回禮小禮物優惠、代購唐餅卡服務、回門豬套裝優惠、大妗姐轉介優惠、租金器轉介優惠、代浸發海味服務及送貨服務。

過大禮套裝推薦｜8. 金氏海味「《愛是永恆》十式海味<一套八籃>」(官網)

過大禮套裝推薦｜8. 金氏海味「《愛是永恆》十式海味<一套八籃>」



禮籃數量：8籃：海味禮籃(4籃)、金椰子籃 (2籃) 、生果禮籃(2籃)

價錢：HK$9,999起

優惠：免費送貨服務

