曾之喬談如何真正「做自己」　分享4個內在功課　不盲目模仿別人

「做自己」這句話近年來在社群媒體上成為熱門口號，許多人將它奉為人生圭臬，彷彿只要喊出這三個字，就能獲得自由與快樂。然而，演員曾之喬（喬喬）卻在近日公開表示，她非常不鼓勵大家說「做自己」這三個字。



她犀利地指出，許多人在沒有真正認識自我的情況下，只是盲目模仿那些看起來「很做自己」的人，以為複製別人的行為模式，就能得到同樣的坦然與快樂。喬喬認為，每個人的人生地圖完全不同，別人的生活方式不見得適合自己，這種表面的模仿反而可能讓人更加迷失。

她的這番話在網路上引發熱烈討論，許多網友紛紛表示深有同感，認為「做自己」這句話確實被過度簡化和濫用了。

曾之喬語錄：不鼓勵「做自己」（01製圖；IG@chiaochiaotzeng）

曾之喬（喬喬）不鼓勵盲目複製別人行為「做自己」，總結4個內在功課（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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真正的自我需要底氣而非演技

喬喬進一步解釋，真正的「成為自己」需要的是底氣，而不是演技。她總結了每個人在成為自己之前，必須完成的4個內在功課：認識自己、了解自己、重視自己、尊重自己。

首先，認識自己是一切的起點，你必須誠實面對自己的優點和缺點，不逃避也不美化。接著，了解自己則是更深入的探索，包括了解自己的價值觀、喜好、底線和夢想。第三步是重視自己，當你真正認識和了解自己後，你會開始珍惜自己的獨特性，不再輕易被外界的聲音動搖。最後，尊重自己則是對自我的最高肯定，你會尊重自己的選擇和決定，不再需要透過外界的肯定來證明自己的價值。

喬喬強調，一旦你對自我足夠誠實，你自然就能做出屬於自己的判斷，無須依賴他人的眼光。她說：

沒有一個了解自己的人，會沒事去做別人。

這句話點出了問題的核心——那些急著「做自己」的人，往往是因為還不夠了解自己，才會需要透過模仿他人來尋找認同感。

不必迎合誰，也不用急著長大——做自己的勇氣

喬喬的觀點在社群媒體上引發廣泛共鳴，許多網友分享了自己的經驗，表示曾經也因為盲目追求「做自己」而感到更加焦慮和困惑。

有網友留言表示：「以前看到別人很灑脫地做自己，我也想學，結果發現根本不適合我，反而讓自己更痛苦。」也有人認為，現代社會過度強調個人主義，讓「做自己」變成一種壓力，彷彿不夠特立獨行就是失敗。

喬喬的提醒讓許多人重新思考，真正的自由不是來自於表面的叛逆或與眾不同，而是來自於內心的篤定和對自我的深刻理解。她鼓勵大家不要急著成為別人眼中「很棒的大人」，也不需要「做」一個別人期望的樣子，而是要成為願意認識自己、了解自己且獨一無二的自己。這種內在的成長需要時間和勇氣，但唯有如此，才能真正擁有屬於自己的人生。

曾之喬的這番話不僅是對「做自己」口號的反思，更是對現代人自我認同焦慮的深刻洞察。她提醒大家，在追求自我之前，先完成內在的功課，才能真正擁有做自己的底氣。

許多粉絲也在她的生日這天留言祝福，感謝她一直以來帶來的正能量和啟發。喬喬的觀點或許會讓一些人感到不舒服，但正是這種溫柔卻犀利的提醒，才能幫助更多人走出迷茫，找到真正的自己。

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