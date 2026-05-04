母親節禮物2026｜媽媽最喜歡20+實用推薦：護膚品、珠寶、美容儀

2026母親節禮物｜今年5月10日（星期日）就是一年一度的母親節，大家可藉於此日向母親表達愛與感謝。除了準備精繳的母親節蛋糕和溫馨的家庭聚餐外，透過一份用心和貼切媽媽需要的禮物，亦是表達愛意的最佳選擇！一起來看看最受媽媽們喜歡的禮物，以及最窩心的禮物提案。



十大媽媽們最喜歡的禮物：

1. 護膚品或美容儀

2. 按摩儀

3. 手袋或銀包

4. 珠寶首飾

5. SPA療程

6. 香水

7. 化妝品

8. 旅行

9. 家電產品

10. 媽媽最近的購物清單



2026母親節禮物推薦1. SIA Jewelry X van der Bloom 母親節專屬系列（價格視乎款式）

今年母親節，SIA Jewelry 與香港著名花藝品牌van der Bloom 攜手創作，推出母親節限定禮籃。整個限定系列的靈魂之作為 SIA 經典的 Affection Locket。每件作品均由18K足金鑄造，鑲嵌個人化天然鑽石首字母，將珠寶昇華為獨一無二。系列備有四款經典廓形，包括優雅的 Affection心形小吊墜、具建築美感的八角形小吊墜、永恆經典的橢圓形小吊墜，以及設計獨特的心形小吊墜鑽石戒指。

此外，SIA特別提供專屬照片打印服務，讓每位母親能將親人的溫暖身影化作隨身佩戴的信物，讓最珍貴的回憶隨心而行，成為恆久的陪伴。

2026母親節禮物推薦. SIA Jewelry X van der Bloom 母親節專屬系列（價格視乎款式）（品牌提供）

2026母親節禮物推薦2. Clé de Peau Beauté 限量珍藏版「繁光流彩臻禮系列」鉑鑽凝亮柔膚精華水（增量裝）250ml HK$1,150

Clé de Peau Beauté 所推出的鉑鑽凝亮柔膚精華水，一直備受女士們喜愛，不僅為乾燥缺水肌膚提供極致滋養，更從根源激活肌膚智慧，由內而外煥發飽滿、剔透且緊緻的水潤光采。全新昇級配方超越保濕界限，加入源自日本的珍貴米麴酵母精華，可長時間為為肌膚深層注水同時持水，締造深層水潤感。

2026母親節禮物推薦. Clé de Peau Beauté 限量珍藏版「繁光流彩臻禮系列」鉑鑽凝亮柔膚精華水（增量裝）250ml HK$1,150（品牌提供）

2026母親節禮物推薦3. CurrentBody Skin LED 光療大排燈美容儀 HK$8,899

這個母親節，不妨透過CurrentBody Skin全新推出的LED 光療大排燈美容儀，與母親一起享受具專業等級的光療體驗。這款美容儀可用作護理身體多個部位，包括胸部、背部、手臂和腿部等部位，設有兩大模式：抗衰老模式（Anti-Ageing）及淨肌模式（Clearing），每種模式均設有高強度和低強度，可根據不同肌膚問題及護理部位靈活調整。無論你是想解決背部痘痘、淡化胸頸衰老跡象，還是想全面提升多個部位的肌膚光澤感，都能滿足各種需求。

2026母親節禮物推薦. CurrentBody Skin LED 光療大排燈美容儀 HK$8,899（品牌提供）

2026母親節禮物推薦4. LAC Masquelier's®法國松樹皮萃取物精華片 300錠 HK$2,833

想為母親健康加多一層保障的話，LAC Masquelier's®法國松樹皮萃取物精華片﹐是不錯的選擇！產品憑藉獨家專利提取技術，精煉出極高純度的抗氧活性成分——低聚原花青素，其細小分子結構能確保身體深層吸收。配方還能優化血管彈性並促進微循環，確保氧氣與營養高效輸送至身體各部位。它能針對因季節轉換而誘發的身體浮腫與疲累，同時改善眼部及四肢的微環境，由內而外煥發健康的活力光采。

2026母親節禮物推薦. LAC Masquelier's®法國松樹皮萃取物精華片 300錠 HK$2,833（品牌提供）

2026母親節禮物推薦5. 六福珠寶 冰 ‧ 鑽「珍」愛黃金珍珠項鏈

珠寶首飾不僅是點綴造型的飾品，更多的是情感載體。今年母親節，六福珠寶推出「冰·鑽光影金」系列，將「心願」化作永恆閃耀，讓媽媽散發炫彩光芒 。當中鑽「珍」愛黃金珍珠項鏈更是充滿美好寓意，採用圓潤無瑕的珍珠為主要元素，如同母親溫柔而堅韌的形象。象徵富足美滿的山茶花造型吊墜，以鏤空車花絲與閃耀炫彩車花片細緻相托，釋放層次斑斕的熠熠華彩。

2026母親節禮物推薦5. 六福珠寶 冰 ‧ 鑽「珍」愛黃金珍珠項鏈

2026母親節禮物推薦6. LUSH 秘密花園汽泡彈 HK$150

LUSH的今年母親節限定系列滿載不同源自「大地之母」的美好成分，以手工用心製作，並綻放迷人花香，不但好好呵護媽媽的肌膚，更是答謝媽媽日常的辛勞。其中「秘密花園汽泡彈」集神秘感、美感與驚喜於一身，當它在水面交織出紫色與粉紅色浴藝時，空氣中便開始彌漫茉莉花和岩蘭草濃郁幼滑的香氣。只要揭開汽泡彈頂部更會發現寶藏，就是有助軟化肌膚的海鹽與乾燥花瓣！

2026母親節禮物推薦. LUSH 秘密花園汽泡彈 HK$150（品牌提供）

2026母親節禮物推薦7. L’Occitane en Provence AMANDE SUBLIME杏仁緊膚乳 200ml HK$495

L’Occitane 的杏仁緊膚乳擁有絲滑如奶霜的質地，輕輕推抹即可融入肌膚。緊膚乳蘊含多重滋養成分，能有效鎖住肌膚水分，提供長效水潤保濕。同時強化肌膚支撐組織，改善皮膚粗糙與鬆弛，提升肌膚柔軟細膩度，很適合作為母親節禮物！

2026母親節禮物推薦. L’Occitane en Provence AMANDE SUBLIME杏仁緊膚乳 200ml HK$495（品牌提供）

2026母親節禮物推薦8. 半島精品店 甜蜜柔光組合 HK$1,038

半島精品店以「花卉雅韻、繽紛果香與柔美粉調」為靈感，所推出的「甜蜜柔光組合」很適合作為母親節禮物。一套即可馥郁香氣、醇滑朱古力與時尚精品，包括：由法國精心製作的香薰蠟燭，以雪松與白花為香調；嚴選優質法國朱古力精製而成的半島經典朱古力，濃郁絲滑；以及以標誌性白色門僮造型的半島小熊鑰匙扣作點綴，倍增溫馨。

2026母親節禮物推薦. 半島精品店 甜蜜柔光組合 HK$1,038（品牌提供）

2026母親節禮物推薦9. Bacha Coffee 寵愛時光咖啡禮籃 HK$463

Bacha Coffee 所推出的寵愛時光咖啡禮籃﹐是專為品味不凡的母親而設。這款禮籃絕對是朱古力愛好者的夢想之選，當中精心搭配了濃郁的托爾特卡朱古力掛耳咖啡禮盒、絲滑的牛奶朱古力咖啡豆以及原粒蔗糖棒。其層次豐富的迷人風味，正如母親每天傾注的愛一般深厚雋永。

2026母親節禮物推薦. Bacha Coffee 寵愛時光咖啡禮籃 HK$463（品牌提供）

2026母親節禮物推薦10. Swatch THE CHARM OF MOM HK$1,050

Swatch 以母親的每個美麗面貌為靈感，推出了兩款母親節特別版手錶，均充滿個性與富有深意細節，以她值得擁有的方式向媽媽致敬。其中THE CHARM OF MOM，採用26mm粉紅色錶殼，帶來柔和俏皮的風格，是喜愛小巧手錶人士的最佳選擇。手錶配備不鏽鋼錶鏈，並飾以靈感來自玩味表情符號的金屬吊飾，每一款吊飾都有著獨特的意義。

2026母親節禮物推薦. Swatch THE CHARM OF MOM HK$1,050（品牌提供）

2026母親節禮物推薦11. Laura Mercier 透顏柔焦雙效胭脂 HK$335

為愛美的媽媽送上精心挑選的彩妝，也是不錯的選擇。Laura Mercier 所推出的「透顏柔焦雙效胭脂」，特別採用水凝液感粉體配方，以微囊型神經醯胺 鎖緊粉體水分，一掃即可締造如液態胭脂般的貼服融膚妝效。這款胭脂同時可塑造散發立體光澤的細緻濾鏡妝效，修飾毛孔及肌膚紋理，長時間綻放原生透嫩好氣息。

2026母親節禮物推薦11. Laura Mercier 透顏柔焦雙效胭脂 HK$335（品牌提供）

2026母親節禮物推薦12. Guerlain 別注版殿級蜂皇復原蜜精華 50ml HK$1,195

Guerlain 的蜂皇復原蜜精華，蘊含美肌泉源，從三種精心甄選的黑蜂蜂蜜汲取修護能量，功效珍稀非凡。精華採用深層擴散配方，能深入肌底，加快肌膚的天然修復機制運作。讓肌膚獲得深層修復，重拾飽滿和光采，並有效撫平皺紋。而這款別注版更是品牌與中國街頭藝術代表人物林子楠向大自然致上敬意，為復原蜜精華創作全新限量版設計，充滿著生命力。

2026母親節禮物推薦12. Guerlain 別注版殿級蜂皇復原蜜精華 50ml HK$1,195（品牌提供）

2026母親節禮物推薦13. TEA WG 皓空之茶 HK$338

Tea WG 為頌揚母愛恆久不渝的羈絆，以及母親無盡的愛與溫柔，今個母親節推出了「皓空之茶」。這款夢幻逸作以珍貴的銀針白茶為基底，糅合依蘭依蘭花的芬芳精華，為果香茶韻添上馥郁迷人的層次。兩種珍罕高雅的材料交織相融，猶如茶杯中的一滴天賜甘露，溫柔頌讚每一位母親的剛柔之美。

2026母親節禮物推薦13. TEA WG 皓空之茶 HK$338（品牌提供）

2026母親節禮物推薦14. 奇華餅家 母親節禮盒 HK$98

奇華餅家推出的節日限定「母親節禮盒」，完美融合了溫馨手繪插畫、夢幻粉嫩色調與繁花元素。一份禮盒即包括5款特色曲奇，分別L以酸甜的草莓混和香氣十足的牛油製成的「士多啤梨花花牛油曲奇」 與 「心形士多啤梨牛油曲奇」；散發著淡雅花香的「玫瑰曲奇」；在茶香中透出清爽佛手柑味道的「伯爵茶趣寶」；還有融入椰絲甜味的「椰絲蛋白曲奇」，留下滿滿幸福感。每一款曲奇都能帶出視覺與味覺的雙重療癒，為母親節帶來一份甜蜜。

2026母親節禮物推薦15. BLOOMS & BLOSSOMS 「恩典之巢」 HK$$2,000

香港頂尖花藝品牌 BLOOMS & BLOSSOMS，在今個母親節以「A Mother’s Eternal Love」為 主題，推出一系列全新花藝作品，歌頌母愛的深邃美麗。其中花藝擺設「恩典之巢」可讓人感受到一份雅靜的慰藉，以庭園玫瑰、多頭康乃馨、繡球與茉莉枝配以樹枝放在陶瓷架上，象徵母親所營造的溫暖港灣。

2026母親節禮物推薦15. BLOOMS & BLOSSOMS 「恩典之巢」 HK$$2,000（品牌提供）

2026母親節禮物推薦16. THE WHOO 還幼 凝顏眼霜 25ml HK$2,720

THE WHOO 所推出的還幼 凝顏眼霜，可呵護媽媽的眼周肌膚。眼霜蘊含濃縮的韓方眼周護理成分眼輪補心丹及高濃度神經醯胺，有效強化眼周肌膚屏障、提升光澤與彈性。同時採用與肌膚親和度高的液晶基底配方，形成堅固的肌膚保濕膜，防止水分流失，富有彈性的眼霜更可完美貼合肌膚，使肌膚長時間保持水潤光滑，改善明顯皺紋鬆弛。

2026母親節禮物推薦16. THE WHOO 還幼 凝顏眼霜 25ml HK$2,720（品牌提供）

2026母親節禮物推薦17. ANTEPRIMA LUCCHETTO II WIREBAG（LARGE）HK$3,995

ANTEPRIMA 今個夏日所推出的LUCCHETTO II WIREBAG，非常適合喜歡輕便或大容量手袋的媽媽。手袋配備可調節肩帶與D形環，讓手袋能輕鬆於肩揹與斜揹間轉換，從容應對工作、旅行及休閒等多種生活場景。手袋共九款春夏明亮色調，不僅能精巧收納日常必備品，更以細緻金屬光感映照季節氣息，成為當代女性日夜皆宜的風格之選。

2026母親節禮物推薦17. ANTEPRIMA LUCCHETTO II WIREBAG（LARGE）HK$3,995（品牌提供）

2026母親節禮物推薦18. Marimekko PESOFATI KUKASTA KUKKAAN CO SCARF HK$630

Marimekko 的這款印花絲巾，印有品牌全新標誌性印花Kukasta Kukkaan，色彩豐富的印花為夏日帶來無限活力。這款絲巾不論是當作領巾為穿搭增加層次，還是綁在手袋提把上增添風格，或是作為髮帶都非常適合，可為夏日日常穿搭帶來亮點及色彩。

2026母親節禮物推薦18. Marimekko PESOFATI KUKASTA KUKKAAN CO SCARF HK$630（品牌提供）

2026母親節禮物推薦19. Diptyque 經典香氛蠟燭 HK$610

今個母親節，不妨以香氣向摯愛母親致意，為家中增添溫馨暖意。Diptyque的香氛蠟燭系列，每種作品都是展現品牌對不同自然元素探索與熱愛的嗅覺創作。其中香氛蠟燭Ortie（蕁麻）描繪在道路轉角處露出翠綠根莖的蕁麻草，葉片呈現清新綠意、水潤透亮，有著令人迷醉的神秘香氣與灌木叢散發的柔美香調完美平衡。

2026母親節禮物推薦19. Diptyque 經典香氛蠟燭 HK$610（品牌提供）

2026母親節禮物推薦20. Aesop 韶光手部修護精華 30ml HK$1,330

想要好好呵護媽媽辛勞的雙手，可為她送上護手產品。Aesop 的韶光手部修護精華，質地輕盈，可被迅速吸收。產品配方結合多種高效成分，能為肌膚注入水分、支持屏障、提亮膚色。由蒲公英根、菸鹼醯胺與LHA（脂羥基酸）協同作用，能均勻及提亮膚色，改善膚質，使雙手更加細緻透亮。

2026母親節禮物推薦20. Aesop 韶光手部修護精華 30ml HK$1330（品牌提供）

2026母親節禮物推薦21. The Ordinary Caffeine 3% + Escin 1% Face Serum

The Ordinary 所推出的「Caffeine 3% + Escin 1% Face Serum」，專門針對肌膚疲倦的狀態，用後肌膚可顯得更精神。這輕盛的懸濁乳採用實驗室合成咖啡因和七葉樹素，單次使用即可於四小時內減輕肌膚泛紅、提升肌膚亮度和為肌膚補水，讓肌膚全日保持水潤。持久使用，有助提拉、緊緻和撫平肌膚，打造更緊緻又煥然一新的面孔。

2026母親節禮物推薦21. The Ordinary Caffeine 3% + Escin 1% Face Serum（品牌提供）

2026母親節禮物推薦22. RIMOWA ESSENTIAL系列CHECK-IN M行李箱 亮橙色 HKD8,650

可為熱愛旅遊的媽媽送上一個全新的行李箱！RIMOWA Essential系列，推出了全新季節限定亮橙色行李箱，散發鮮明且充滿動感的個人風格，為母親的每段旅程注入由色彩帶來的愉悅與活力。

2026母親節禮物推薦22. RIMOWA ESSENTIAL系列CHECK-IN M行李箱 亮橙色 HKD8,650（品牌提供）

2026母親節禮物推薦23. The Floral Atelier 「The Golden Instinct Bloom Box」HK$2,720

The Floral Atelier推出「Language of Flowers 花語」系列，讓大家向生命中最重要的她表達愛意。是次母親節花藝系列，以維多利亞年代的花語美學為靈感，將每一件作品化為一封以花作筆的「心之手稿」，在優雅花藝之中承載愛、感謝與守護。其中「The Golden Instinct Bloom Box」以向日葵為主花，象徵崇敬、忠誠，以及始終如一、溫暖不滅的愛，非常適合送給最愛的媽媽。

2026母親節禮物推薦23. The Floral Atelier 「The Golden Instinct Bloom Box」HK$2,720（品牌提供）

2026母親節禮物推薦24. Bella’s 母親節專屬特製賀卡（價格根據尺寸而訂）

今個母親節，Bella’s Design Gallery推出了母親節專屬特製賀卡，讓大家可為媽媽母專屬特製一張賀卡，創造一份美好回憶及充滿溫度的珍貴紀念，送上最溫柔的謝意。