高海寧北上哭訴無名期：孝女買樓贈父母　由跑龍套到月入7位數

【高海寧《開播情景喜劇》】高海寧早前跟隨王祖藍的步伐，與王浩信及張振朗等人參加中國綜藝節目《開播情景喜劇》，日前播出的一集中眾人回憶起當初在TVB的辛酸史時，高海寧也不禁眼泛淚光。不知不覺間高海寧入行已十多年，直至近年才真正成為女一捱出頭！



>>>高海寧自認難追：無腦多帥我也不要<<<

>>>高海寧曾因負評抑鬱暴肥<<<

在娛樂圈中「大紅靠命」，不少藝人在成名前受盡各種苦楚，更多的甚至是直至最後也默默無名，而高海寧算是「幸運」地屬於前一種。她近日北上離港出演中國綜藝節目《開播情景喜劇》，在日前播出的一集中，高海寧憶起出道以來的辛酸時眼泛淚光說道：「這份熱忱，我們一直保持的。我覺得就是因為這份熱忱，我們才可以到現在還是對演戲那麼有拼勁」，因為對演藝事業的熱愛，才無懼艱苦走到現在。

【高海寧《開播情景喜劇》】「這份熱忱，我們一直保持的。我覺得就是因為這份熱忱，我們才可以到現在還是對演戲那麼有拼勁」（IG@sammkoling）

高海寧由跑龍套到當女一

接著，高海寧回憶起無名期時更邊落淚邊道：「其實我就是在TVB這個少林寺裡面，從一個跑龍套開始演戲的演員」，她還自責地表示因為自己舞台經驗不足，所以感到緊張導致表現未能做到最好，但幸好她在過程中能學到很多東西。一名敬業的演員便是會經常反省自己的不足，從而繼續努力，難怪高海寧能在大台中堅持多年最終成功捱出頭！

【高海寧《開播情景喜劇》】高海寧回憶起無名期時更邊落淚邊道：「其實我就是在TVB這個少林寺裡面，從一個跑龍套開始演戲的演員」（IG@sammkoling）

高海寧自小寄人籬下 選港姐全因為母圓夢

高海寧非土生土長香港人，生於北京的她年幼時由外婆照顧，與在港當小販維生的父母相隔兩地，直至14歲才到港升中與家人團聚。而高海寧會參選港姐原來是為了完成媽媽的夢想，她的母親每天都鼓勵她參選，但高海寧卻沒有太大意欲參加。直至2008年父親也加入母親行列一同勸說，為了順應父母的意願，高海寧終於決定勇敢參選，最後成功入圍港姐5強並正式入行！

【高海寧《開播情景喜劇》】高海寧非土生土長香港人，生於北京的她年幼時由外婆照顧。（IG@sammkoling）

【高海寧《開播情景喜劇》】直至2008年父親也加入母親行列一同勸說，為了順應父母的意願，高海寧終於決定勇敢參選。（IG@sammkoling）

孝女高海寧「撐起家庭」北上吸金7位數

高海寧原生家庭並不富裕，她心疼父母在夏日炎炎仍要在街邊擺賣，父親更曾被海關拘捕，因此她下定決心要讓父母過上好日子，堅決養起整個家！高海寧除了每月給父母5位數家用外，還會出資供兩位弟弟讀書以及供養身在內地的婆婆。在高海寧的社交平台上常常能看到她與一家人的甜蜜合照，盡顯孝女之心。

【高海寧《開播情景喜劇》】高海寧原生家庭並不富裕，她心疼父母在夏日炎炎仍要在街邊擺賣。（IG@sammkoling）

高海寧2015年時成功上車，以5百多萬入手油塘新樓盤，並曾透露現時已將單位出租，租金全歸母親所有！另外，更有知情者直指高海寧還有再購入一個單位贈父母，全憑自己努力供樓報答父母。近年高海寧北上發展，吸金力可說是直線上升，有指她在內地工作3個月便已賺取高達7位數的收入，難怪上年會傳出她進駐九肚山豪宅的消息，認真可喜可賀，果然「孝順的女兒運氣總不會太差」！

【高海寧《開播情景喜劇》】高海寧2015年時成功上車，以5百多萬入手油塘新樓盤。（IG@sammkoling）

【高海寧《開播情景喜劇》】更有知情者直指高海寧還有再購入一個單位贈父母，全憑自己努力供樓報答父母。（IG@sammkoling）

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