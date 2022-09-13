Zendaya再創艾美獎歷史奪視后　必要知的7件事：曾為Selena伴舞

【Zendaya｜艾美獎】第74屆艾美獎（The 74rd Primetime Emmy Awards）於香港時間今早（13日）在洛杉磯舉行，美國女星Zendaya憑HBO劇《毒癮女孩》（Euphoria）中精湛的演出，以大熱姿態勇奪最佳劇情女主角。



Zendaya憑同一角色再奪視后。(Getty Image)

第74屆艾美獎（The 74rd Primetime Emmy Awards）在今日（13日）已頒發了所有獎項，Zendaya 再度憑同一角色封后，創下艾美獎歷史。Zendaya 是著名的新世代當紅女演員，除了憑著精堪的演技得到肯定之外，年僅26歲的她其實在演藝路上經驗豐富，而且也憑著個人魅力而影響了新世代的價值觀，加上高挑的身型被喻為擁有最美衣架子的女演員。現在就讓我們了解一下關於她的7件事吧！

Zendaya的母親是劇院經理。(IG@zendaya)

Zendaya 7件事｜父親是非裔美國人、混血兒母親是劇院經理

Zendaya從小對演戲就建立了濃厚的興趣，擁有德國、蘇格蘭血統的媽媽是當地的莎士比亞劇院的經理，自小受到母親長大耳濡目染，令她從小就立志要成為演員。而Zendaya的父親是非裔美國人。父母從小知道女兒希望對演藝方而富有天份，因此為她安排了不少機會，也讓她入讀加州藝術學院。

Zendaya 曾做過 Selena Gomez 伴舞。(Getty Image)

Zendaya 7件事｜做過Selena Gomez的伴舞

Zendaya 除了對演戲有興趣之外，她也十分喜歡舞蹈，在8歲時加入舞蹈團體 Future Shock Oakland，更曾經為另一位迪士尼女星 Selena Gomez 的歌曲〈I'm Gonna Arrive〉 伴舞。

Zendaya與劇集的另一女主角 Bella Thorne 的合唱單曲〈Watch Me〉唱到街知巷聞。 (Getty Image)

Zendaya 7件事｜13歲憑迪士尼劇集出道 曾做歌手

當年年僅13歲的Zendaya以迪士尼原創《舞動青春》（Shake It Up）出道，之後她又出過3張原聲帶，踏入音樂圈，當年她與劇集的另一女主角 Bella Thorne 的合唱單曲〈Watch Me〉唱到街知巷聞，令她人氣急升。Zendaya 在 2013 年發行首張同名專輯《Zendaya》，主打單曲〈Replay〉成為了她成績最好的歌曲，MV更超過近1億人次觀看。不過後來她重投演員工作，積極拍攝不同類型的電影及劇集。

Zendaya 7件事｜與Tom Holland拍拖打破身高限制

Zendaya 與 Tom Holland 打破身高的限制高調公開戀情。(IG@Zendaya)

Zendaya一直積極參演不同的演出，後來也成為了漫威《蜘蛛俠》的首位黑人女主角，以跳脫的形象改寫了新一代的「MJ」。不過最為人津津樂道的，是 Zendaya 與男主角 Tom Holland 的戀情，二人更打破身高的限制，無懼女高男矮的身高差，不時在公開場合、社交平台上放閃。

Tom Holland 突然在IG上載兩人自拍，公開二人情侶關係。(IG@TomHolland )

最令人難忘的，是 Tom Holland 突然在IG公開兩人自拍，同時也首度正式公開二人情侶關係，並在帖文中寫下：「祝我的 MJ 有個最開心的生日，等妳睡覺醒來後，再打給我，親親親。」Zendaya 甜蜜留言表示：「正要打了。」而近日也不時有傳媒拍到 Tom Holland 不時飛去 Zendaya 工作地方約會。

Tom Holland 與 Zendaya。（Getty Image）

Zendaya 7件事｜處女座工作狂

9月生日的 Zendaya 其實也是典型的處女座！她從小為了實現演員的夢想，一直都很積極地參與不同的試鏡，為自己的演藝事業上爭取更多的機會，她曾在一個訪問中表明：「我討厭空著的時間，不知道沒工作時有什麼其他的事可以做。」她過去也曾坦言自己是個標準的完美主義，但她從來不會為自己的年齡設限。

Zendaya 其實也是典型的處女座。(IG@Zendaya)

我從沒想過到某個時候就必須做哪些事，我只是想做些帶給我快樂的事。滿足我作為一名藝術家、一個人的身分。 Zendaya

Zendaya憑著《毒癮女孩》Rue一角成為艾美獎最年輕視后。(IG@euphoria)

Zendaya 7件事｜艾美獎最年輕視后 2022年憑同一角色再奪獎

Zendaya 13歲就出道，演出經驗十分豐富，在2020年 Zendaya 以24歲之齡，憑著《毒癮女孩》Rue一角，奪得艾美獎劇情類最佳女主角，也是艾美獎史上最年輕的視后。今年 Zendaya 再以同一角色奪得劇情類最佳女主角，再度創下艾美獎的歷史。

Zendaya 獲選全球百大影響力人物。(Getty Image)

Zendaya 7件事｜獲選全球百大影響力人物

在今年中，Zendaya 獲美國《時代雜誌》封為全球 100 位最具影響力的年度人物之一，憑著《毒癮女孩》一角、時尚觸覺，加上擁有非裔血統，被評為「創新者Innovators」，其實她也曾經歷過低潮。

在2015年 Zendaya 曾以 Dreadlocks 髮型示人被嘲。(Getty Image)

現時為影壇中最美的衣架子，在2015年 Zendaya 曾以 Dreadlocks 髮型示人，而被時裝評論人 Giuliana Rancic 揶揄： 「我覺得她聞起來會有虎尾草油和大麻的味道。」不過她大方成熟的回覆獲得不少人大讚。其後玩具製造商 Mattel 特意為她推出了以她為設計靈感的芭比以示支持。而現時在各大活動上，只要有 Zendaya 出現的紅地氈、公開場合，都不會令人失望而回，她更成為了時裝界的謬思女神，以破格又不失大體的造型而廣獲好評。

【Zendaya Q&A】