台女1原因愛用月經杯拒傳統衛生巾！附4款無侷促感生理用品推介

月經是每個女孩子必會經歷的事情，但是其帶來的心理以及生理影響卻是無比巨大，而且限制了那段期間可做的各種運動。因此，市面上推出了許多各式各樣的生理用品，為求滿足廣大女性的需求。不過不少女生可能因為害怕，只會選用最傳統的衛生巾，而Dcard一位女生則分享了月經杯的用後感，一起來看看吧！



Dcard一位女生分享了月經杯的用後感。（電影《每個來月來訪一次的月經醬》劇照）

月經杯是什麼？比衛生巾更好用？

樓主表示自己本來也是用衛生巾的，但兩個月前開始用「月經杯」代替傳統生理用品，效果非常理想，完全沒有侷促感。以往用比較舒服一點的液體衛生巾要花幾十塊，而對於流量少的女生來說，用衛生棉條的話，拔出來的時候很容易刮傷陰道。基於經濟考量，樓主決定買月經杯，大概$200一個，平均用4個月就能回本了。

樓主買了新手友好的月經杯，更稱這令她月經期間開心多了。雖然仍未純熟到可以出街用，不過如無意外都不用出街換，因為一次就能用上8小時。她在網上看了很多教學，自己除了第一次用熱水煲過後，之後都是用清潔片消毒的，並且每次都在浴缸裡進行置入和清潔。

她表示網上很多人稱放入月經杯非常疼痛，但其實是因為用錯了方法。（《當你沉睡時》劇照）

月經杯用法

她表示網上很多人稱放入月經杯非常疼痛，但其實是因為用錯了方法。樓主第一次也是硬塞，過程不太舒服，但上網學了呼吸法後，整件事就輕鬆多了。她建議用月經杯前可以練習一下，讓自己熟悉下陰肌肉的運用。雖然杯上包裝寫道8小時就要更換，但網上不少人稱用足12小時也可以。她表示可能是這個杯比較小的關係，自己用8小時就滿血了，也提醒流量多的人可能要換得密一點，或者買大一個尺碼。

作為少數能重複使用的生理用品，月經杯絕對是崇尚環保女生的不二之選。而且它可以根據個人的子宮頸長度、經血量做挑選，不過使用的時候需要更注重清潔和消毒。月經杯用法簡單，首先摺起月經杯，放進陰道口，稍微收縮下陰，把月經杯吸進去，同時輕輕推進去，然後放鬆，重複好幾次。

INTIMINA Lily Cup Compact 摺疊式月經杯（INTIMINA）

如果不確定月經杯有否順利張開，可以輕拉一下那個環，如果會拉得動表示月經杯還未展開，這時候可以稍微動一下身子，而新手放入後也可以使用薄的護墊以防萬一。拿出來的時候也一樣，用下陰力把它慢慢推出來，然後伸手指進去按下杯子解真空，再輕輕拿出來，接著用水沖洗乾淨，並用清潔片消毒。

月經杯好處

樓主認為用月經杯的好處是可以隨心所欲上廁所，因為自己喝水較多，有時半小時上一次廁所，又沒理由換衛生巾，變相要穿着有血的衛生巾讓她感覺非常嘔心。而且自從用了月經杯，就再也不怕忘記帶衛生巾了，以前自己經常忘記，要臨時去買，結果要帶着整袋衛生巾去逛街。除了月經杯之外，原來市面上還有其他不同種類的生理用品，讓我們一起了解一下吧！

其他生理用品推薦

1. 液體衛生棉

Always Whisper Infinity液體日夜用衛生巾（Whisper）

明明不是真的液體，為什麼叫作液體衛生棉呢？因為相比一般傳統衛生棉，液體衛生棉的吸收力更強，而且非常透氣輕薄不厚重。衛生棉兩翼和表層材質棉柔親膚，十分適合敏感肌的女生們。

2. 熟睡褲

KOTEX安心熟睡褲（ 01mall）

熟睡褲就是內褲與衛生巾的結合體，其實跟尿布的原理差不多，線條緊貼肌膚，四邊防漏，就算睡覺的時候翻來覆去也完全不用擔心。現時在01mall只需$39.9就能購入。熟睡褲唯一的缺點就是外出時會比較不方便，由於它也代替了內褲的功能，更換的時候需要整條熟睡褲取出，意味著也必須先脫掉外面的褲子。而且熟睡褲的形狀明顯，如果外面穿緊身褲子或裙子，熟睡褲的線條則會表露無遺。

3. 指入式棉條

kotex指入式棉條（kotex）

喜歡運動的女生們對「入侵式」的生理用品應該不陌生，其中最為人熟悉的非衛生棉條莫屬。由於我們會直接將棉條塞進陰道，私密處並不會有悶熱的問題，更不用擔心那個來的時候不能游泳、去海邊玩！只需要握著兩側，將棉線拉直至於下方，並確認棉線是否牢固連接在棉條上，將食指放在棉條底部，再輕輕撥開陰唇，將棉條朝向背部的方向，約推入到食指第二關節的位置就可以了。

4. 導管式棉條

kotex導管式棉條（kotex）

同樣是衛生棉條，導管式棉條有別於指入式的點在於它擁有彈頭型纖細導管及握把設計可以輕鬆置入，直接將內導管推至不能前進為止，再將內外導管同時取出，即使瞬間大流量也沒有關係。不習慣手指碰到陰道，相信剛開始用這類型的衛生用品的女生們，導管式棉條絕對是最容易上手的。只要位置正確，置入棉條後是完全無感的，小小的棉條隨身攜帶也相當方便。