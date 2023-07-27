網紅教3招擺脫他人及人際關係惡意！辨識自己情緒　不要自我否定

【抑鬱/憂鬱症/情緒管理】情緒病看似離我們很遠，今年卻屢屢聽到名人、藝人深受抑鬱症、負面情緒影響的消息：微辣前經理人阿晶（Jane）驚爆因受情緒病纏繞4年而輕生、李玟飽受病魔困擾令一代天后殞落、欣宜患上抑鬱靜養等，情緒病一詞引起公眾關注。



情緒健康是什麼？情緒健康就是擁有能力去察覺和接納，包括自己與他人的各類感受。情緒看似虛無，沒有人與生俱來就擁有控制情緒的能力，其實亦是一門學問，需要一定的練習才能達致成熟的情緒管理。

情緒如何驅策我們的思想與行為，遠遠超過我們的想像。情緒為所有行為找到藉口並掩蓋真正的動機。 心理治療師 William Berry

面對現實/網絡惡意 要學會認清負面情緒並自救（《我的大叔》劇照）

如何辨識到自己的情緒？

情緒是當我們受到刺激，引發出內心感受、身體反應、想法與行動，情緒具有肯定和否定的性質，具體而言可以分為喜、怒、哀、樂、懼等心理體驗，這種體驗反映出個人對於客觀事物的態度的。

在我們生活間充滿刺激與資訊，擁有情緒起伏變化是很正常的事，不過當突襲的情緒對日常生活帶來困擾或是影響生活，就會對身體健康亦有所影響，例如當我們過於悲傷、生氣時，身體亦會隨之出現頭痛、失眠、血壓增高等症狀。不論壓力源頭是來自什麼，欠缺適當地排解情緒，沒有好好意識到情緒的影響，後果則可能相當嚴重。

生活間充滿刺激與資訊，擁有情緒起伏變化是很正常的事（《黑暗榮耀》劇照）

若果你經常出現情緒容易波動、否定情緒、負面情緒等情況，甚至乎當激動時很容易出現戲劇性的情緒反應的話，你只是因為原生家庭與環境教育當中沒有適當練習，導致缺乏「情緒從哪來」以及「怎樣處理情緒」的思考。當情緒來襲時，下意識地直接給予反應，沒有好好的消化事宜，無法正確傳達自己的想法，才會導致失控行為出現。

情緒來襲怎麼辦？

人類習性以群居為主，從小就要習慣學校的微型社會，直到出社會後碰到形形色色的人，人際關係都是一個相當困難的課題，隨著成長背景不一，大家各自為獨立個體不免會出現衝突與矛盾。

最為成熟、理想化的情緒控制是，當無法完全擺脫或是逃離那些人或事物，我們可以做的就是控制自己的反應，不會打擊或壓抑情緒，坦然接受並不會試圖避免消極、灰心、憂鬱等負面感受，讓這些負面情緒暫時發生並消化。

情緒來襲怎麼辦？（《今生也請多指教》劇照）

情緒管理｜網紅分享3招 擺脫失控情緒行為

失控情緒行為例如易哭、暴怒、情緒失控或做出對現實情況、發生事情的強度不匹配，甚至過激的行為或者情緒反應都是失控情緒行為。當然我們並非聖人，若果當下無法立即作出理想化的情緒控制，在嘗試轉化負面情緒時，不妨學習擁有30萬粉絲的台灣網紅「小林君」分享的3招擺脫負面情緒吧。

擺脫負面情緒：1. 不要自我否定

也許在亞洲人的生活觀念當中，自我評價、自我反省是件相當下意識的事情。當碰上了一些不明所以的惡意，不論是來自家庭、職場、網絡上的打擊、貶低、惡意，例如嫉妒、霸凌、孤立、排擠、謾罵、冷暴力、詆毀等，我們下意識地都會反省「我是否做錯什麼」，在一番認真解釋過後，就算不是個人失誤亦只會挖掘自己的劣勢、差距，卻沒有真誠的讚美、認可自己。

錯誤成就成長，小錯失並不代表要否認一切努力（RED@「兩隻小狗六」）

有一些人恨你是沒有原因的，他們平庸、碌碌無為、沒有才華，於是你的優秀、你的天賦、你的善良、你的一切，都是你的原罪。 「小林君」

「小林君」指出我們在無故受到打擊、貶低等惡意時，不用過分執著去找出原因，在這個世界上，有一些惡意是不需要理由的，只需要將其看待成偶然化的事件，專注在個人成長與路向即可，多去做點自己喜歡的事情，多接觸自己喜歡的相處舒服的人。

擺脫負面情緒：2. 轉換精力

當出現爭執、矛盾時，我們總會反駁，特別現在的網絡媒體相當發達，更容易招人口舌。作為網紅的「小林君」分享道自己亦曾經歷過網絡欺凌，當時的他相當激奮，會跟網民爭論，後來才意識到根本就是百口莫辯，只需要認知自己的過失並改正即可。人偏好相信、記得自以為的「現實」，大家都只是愛看熱鬧，若果沒有事端與爭執，根本就沒有關注與熱度。

人與人之間沒有對錯，只有高下之分，一味爭議公平是沒有結論的。 「小林君」

擺脫負面情緒：3. 坦然接受、允許一切發生

正因為有一些惡意是不需要理由的，我們控制不住這些惡意的到來，我們可以選擇自己接收的程度，允許一切的發生，明白到事情隨之而來，我們只需遠離這些人與惡意。

有時候他人的惡意、詆毀本就是一種仰視，當你接受一切事情的發生、到來的話，惡意不過是一陣風，巋然不動你分毫 「小林君」

若然情緒自救仍然無助你擺脫負面情緒，更出現抑鬱症的徵兆：情緒低落、失去對事物、活動的興趣、食慾不振、很難入睡、專注力下降等情況，請馬上尋求協助。