NET-A-PORTER 7折優惠｜多款護膚品/美容儀套裝 $161起有交易！

NET-A-PORTER 5折優惠｜NET-A-PORTER 官網推出限時5折推廣，逾萬件產品進行特惠促銷，由時尚服飾、包袋、鞋履、珠寶、配飾、美容、家居等貨品應有盡有。本文章將會介紹低至5折護膚、美容套裝，各位小資女一於靚住過聖誕、跨年！



NET-A-PORTER 護膚系列

AESOP 多款護膚套装 低至7折

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經典護膚套裝由HK$865減至HK$605；抗氧化調理液由HK$315減至HK$220、去角質霜75ml只售HK$280、淋浴乳及潤膚乳套裝由HK$970減至HK$679；受歡迎的橙香身體乳500ml只需HK$525；潤手霜只需$161，送禮自用體面十足！立即搶購： NET-A-PORTER

NET-A-PORTER 護膚系列

NUFACE 多款護膚及美容儀套装 低至7折

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Trinity+ 臉部緊膚美容儀組原價HK$4,605減至 HK$3,223、MINI+ 護膚試用組僅售HK$1,708、TRINITY+ 強效眼唇替換頭配件套裝 減至 HK$2,661。絲滑護膚乳減至HK$490、緊緻抗氧化精華 HK$415、水潤保濕濛凝膠 HK$185.5。立即搶購 NET-A-PORTER

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NET-A-PORTER 護膚系列

MZ Skin 多款護膚及美容儀套装 低至7折

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MZ SKIN 奢護套裝 原價 HK$13,150 現售HK$9,250、MZ SKIN 保濕修護胎盤素幹細胞煥膚睡眠面膜 30ml 現售HK$1,757、MZ SKIN 溫和去角質煥膚精華 100ml 現售HK$675.5、MZ SKIN 抗污染保濕面膜，5 x 25g 現售 HK$640.5、MZ SKIN 光采煥新瞬效深層清潔面膜 100ml 現售HK$812、MZ SKIN 眼部提亮滋養安瓶 10 x 1ml 原價 HK$1,550 現售HK$1085、MZ SKIN 鍺石塑顏美容儀 原價 HK$630 現售 HK$441。

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NET-A-PORTER 護膚系列

RéVive 多款護膚及美容儀套装 低至7折

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RÉVIVE 光彩煥活夜間新生眼部精華 15ml 原價 HK$3,800 現售HK$2,660、RéVolve 塑顏滾輪 原價 HK$1,400 現售HK$980、RÉVIVE 頸部賦活精華與化妝刷 50ml 現售 HK$1,330、RÉVIVE 微晶煥膚去角質乳 75g 現售HK$770、RÉVIVE 曜白淡斑精華液 30ml 原價 HK$3,100 現售 HK$2,170。立即搶購：NET-A-PORTER