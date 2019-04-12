【城街．招牌】香港招牌的獨有文化　李漢楷書原來是這樣煉成

你有發現街上的招牌逐漸消失嗎？作為香港人，看到街招，就如同呼吸空氣一樣，習慣了就不以為然，當愈來愈少的時候才發現不對勁。攝影師鏡頭下的香港，霓紅燈招牌構成獨一無二的市井夜景。

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近年政府開始下令清拆街上招牌，單是2013至2017發出的清拆令就已經上萬計。再過幾年，或許招牌街景將會成為香港一段只能回味的「舊歷史」？

早前，茄雲到訪了位於炮台山「油街實現」藝術空間的「玩轉—衍『城街．招牌』」展覽。

自2019年起，政府開始下令拆除有（潛在）危險的招牌，自此街上許多標誌性的商舖招牌已不復再。建築師馮達煒（Ken）及麥憬淮（Kevin）意識到香港招牌文化正在式微，成立藝術團體「街招」，希望藉此提高公眾的認識和關注。一直以來，他們將一些商舖捨棄的招牌收集。本次的展覽空間，展出他們把收集到的舊招牌拆裝、改造而成的藝術品，同場附有關於香港招牌文化的介紹。

城市街景是定義一個城市性格的重要元素，而在香港的歷史中，招牌曾在街道中一代一代「衍」生，塑造了我們獨有的街景。 「街招」的「玩轉—衍『城街．招牌』」展覽

「招牌」街景，毫無疑問是香港的名片。白天的市井舊區、夜晚的繁華不夜城，晝夜各有特色。香港的招牌街景多年來被用作不少動畫、荷李活電影的取景。

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在狹窄街道上，縱橫交錯、大小不一的招牌，構成一片字海，也是工藝與美學的呈現。當中的中文字體絕不馬虎，昔日一些老店會請來書法家親手題字，再加工製成獨一無二的招牌。

被拆卸前的澳牛招牌─書法家卓少衡罕有的行書手筆。（資料圖片）

一個招牌，除了是商業工具，還是一幅文字藝術作品。在還未有電腦字的90年代，「老闆找招牌佬，招牌佬找寫字佬」。李漢先生就是當時的一位「寫字佬」，多年來與招牌師傅李威合作。他生怕退休以後無人再為兄弟手足寫字，於是留下了五千多個字稿。20年後，現代人已經改為使用電腦字製作招牌。但李威兒子李健明，仍決定把字稿轉成電腦字型「李漢楷書」，推廣這套充滿香港特色的字體。

李漢伯伯的招牌字型蘊含豐富內涵：楷書字體，筆劃線條粗，是為了讓招牌字在遠處也清晰可見。而字體同時亦具行書連筆的特性，筆劃「一體成型」，方便招牌的製作和安裝。

每一個招牌都是一件藝術品，有其獨特的邊框、配色、形狀圖案。每家店舖都想把招牌做得最搶眼、放在最搶眼的位置。這些爭艷鬥麗的招牌雖然沒有規律，卻又好像亂中有序，共同構成充滿視覺衝擊的市井夜景。

《霓虹黯色—香港街道視覺文化記錄》一書中，「記錄了香港近五百多個的霓虹招牌，並從中窺探各行各業招牌的特式及所呈現的視覺文化、美學和傳統工藝，微觀香港街道從而細讀我城的庶民生活的變遷。」

內容提供：LittleEggplanet 茄雲遊攝世界

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「城街·招牌展覽：正在消失的香港夜景？關於霓虹招牌文化，你不知道的事（上）」​】

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