緬甸地震︱香港紅十字會派員支援醫療等工作　助在港人士尋找家人

緬甸中部於3月28日發生規模7.7級的強烈地震，死亡人數不斷上升。部份地區去年剛經歷了水災及衝突，大量民眾家園盡毀及流離失所，他們極需要各界援助，以及潔淨水源、基本糧食、安全庇護所及衞生用品等物資，亦急需醫療及心理支援服務。香港紅十字會表示，將派員前往當地支援醫療及公共衞生工作，並呼籲各界繼續關注這場人道危機，支持香港紅十字會的國際賑災行動。



香港紅十字會指出，已招募約20位不同專業的義工，包括醫生、護士及水利工程師已準備就緒，將會按需要隨時出發前往當地支援，進行境外人道工作；提供緊急尋人服務，協助在港人士尋找因是次地震而失去聯絡的家人。



香港紅十字會已招募境外人道工作義工，約20位不同專業的義工，包括醫生、護士及水利工程師已準備就緒，將會按需要隨時出發前往當地支援。（香港紅十字會提供）

香港紅十字會亦計劃於本周六及日（12及13日）在全港20個地點進行街頭籌款，希望社會各界及市民響應「緬甸地震2025緊急呼籲」，以善款為當地受影響人士提供緊急人道援助，支援當地的賑災、災後恢復重建及備災等工作。

周六（12日）街站位置及服務時間：

屯門輕鐵杯渡站橋底與屯門市廣場之間行人路空地位置（13:00 - 16:30）

屯門蔡意橋路近蔡意橋行人路空地位置（13:15 - 16:50）

元朗大橋街市門外對出空地（13:45 - 17:15）

元朗西菁街近興旺樓行人路（14:05 - 17:35）

旺角花園街市政大廈對出旺角道行人路（13:00 - 17:35）

葵芳葵涌廣場葵富路出口行人路（13:30 - 17:20）

大埔港鐵大埔墟站A2出口西面有蓋行人道（14:05 - 16:45）

跑馬地電車總站對出黃泥涌道行人路（13:00 - 16:45）

銅鑼灣港鐵站F出口對出渣甸坊行人路（近渣甸街）（13:15 - 17:00）

柴灣杏花邨港鐵站A2出口對出行人路（13:45 - 17:30）

北角港運城成坤廣場對出英皇道行人路（近港大專業進修學院）（14:05 - 17:50）



周日（13日）街站位置及服務時間：

屯門輕鐵杯渡站橋底與屯門市廣場之間行人路空地位置（10:00 - 16:30）

屯門蔡意橋路近蔡意橋行人路空地位置（10:15 - 16:50）

元朗大橋街市門外對出空地（10:45 - 17:15）

元朗西菁街近興旺樓行人路（11:05 - 17:35）

旺角花園街市政大廈對出旺角道行人路（10:00 - 17:05）

葵芳葵涌廣場葵富路出口行人路（10:30 - 17:30）

荃灣街市街及仁濟街交界仁濟醫院對出行人路（10:50 - 17:50）

跑馬地電車總站對出黃泥涌道行人路（10:00 - 16:45）

銅鑼灣港鐵站F出口對出渣甸坊行人路（近渣甸街）（10:15 - 17:00）

柴灣杏花邨港鐵站A2出口對出行人路（10:45 - 17:30）

北角港運城成坤廣場對出英皇道行人路（近港大專業進修學院）（11:05 - 17:50）

油麻地駿發花園對出眾坊街行人路（10:00 - 16:55）

旺角窩打老道與登打士街交界，廣華醫院對出行人路 （10:20 - 17:10）

油麻地印度會對出加士居道行人路 （10:40 - 17:30）

尖沙咀四海大廈港鐵佐敦站D 出口對出彌敦道行人路 （11:00 - 17:50）



香港紅十字會已招募境外人道工作義工，約20位不同專業的義工，包括醫生、護士及水利工程師已準備就緒，將會按需要隨時出發前往當地支援。（香港紅十字會提供）

香港紅十字會已招募境外人道工作義工，約20位不同專業的義工，包括醫生、護士及水利工程師已準備就緒，將會按需要隨時出發前往當地支援。（香港紅十字會提供）

香港紅十字會已招募境外人道工作義工，約20位不同專業的義工，包括醫生、護士及水利工程師已準備就緒，將會按需要隨時出發前往當地支援。（香港紅十字會提供）

香港紅十字會指，根據緬甸紅十字會評估，在曼德勒、實皆、內比都等重災區，共有約6萬間民房受損，數以千計民眾被迫露宿街頭。現時災區醫療衞生系統遠超負荷，受災地區合共有5處醫療設施被完全摧毀，包括3所公立醫院、1所私立醫院及1所醫療中心。仍然運作的醫療中心只能依賴燃料有限的發電機運作。另外，供水設施損毀導致許多地區無法獲取清潔用水，而庇護所過度擁擠及醫療設施不足更增加急性水源性疾病的爆發風險。

其中一個災區實皆有部分庇護所已出現輕度至中度急性腹瀉的病例；部份災區目前平均每500人僅能共用一個洗手間，與國際人道救援標準建議的每20人配置一個洗手間相比，供給量僅達建議標準的4%，香港紅十字會憂慮會為當地帶來公共健康隱患。

香港紅十字會指，根據緬甸紅十字會評估，在曼德勒、實皆、內比都等重災區，共有約6萬間民房受損，數以千計民眾被迫露宿街頭。（香港紅十字會提供）

香港紅十字會指，根據緬甸紅十字會評估，在曼德勒、實皆、內比都等重災區，共有約6萬間民房受損，數以千計民眾被迫露宿街頭。（香港紅十字會提供）

香港紅十字會指，根據緬甸紅十字會評估，在曼德勒、實皆、內比都等重災區，共有約6萬間民房受損，數以千計民眾被迫露宿街頭。（香港紅十字會提供）

香港紅十字會高級項目協調主任方芷嬣回應國際紅十字會招募，即將前往緬甸，以健康項目統籌專員身份參與為期約兩個月的醫療及公共衞生統籌工作。她期望以專業知識提供支援，雖然災區需要非常大而個人力量很微小，但她仍希望透過紅十字會的全球網絡，為受災的社區出一分力，用最有效的方法為受災社區提供援助。

香港紅十字會行政總裁／秘書長蘇婉嫻呼籲各界繼續關注緬甸的人道危機，並支持本會在當地的救援工作。她認為災民需要的不止短期關注，而是以年計的持續支援，而公眾每一份貢獻都將幫助拯救生命，重建家園。她又說紅十字會已為支援長期恢復工作做好準備，

香港紅十字會表示，其心理支援服務團隊正為緬甸紅十字會提供技術支援，包括規劃精神健康及心理支援活動，同時與丹麥紅十字會合作開發多項工具，如心理健康快速評估工具指南、改編支援喪親家庭的心理支援材料等。一名早前曾接受本會心理急救培訓的緬甸紅十字會人員，現時正在當地重災區進行心理支援工作。

國際紅十字會已向全球發出緊急呼籲，目標籌募1億瑞士法郎（折合約港幣8.82億元），為約10萬名位於最嚴重受災地區的民眾提供即時人道支援、災後恢復與重建工作，為期24個月。