從新石器到現代　尋蹤馬灣四千年

說起「馬灣」，港人腦中浮現的或許是前往機場必經的青馬大橋、水清沙幼的東灣泳灘，或者外型獨特的挪亞方舟。如果熱衷尋找香港好去處，更可能會想起今年3月開幕、文青閒時愛到訪的文化旅遊新地標「馬灣1868」。踏在馬灣的這片新景觀，人們可知碎石細沙下，原來埋藏了4000多年的歷史和人文風景？

記者：鄧凱雯、鍾靈/大學線 編輯：馬啟燊/大學線 攝影：鄧凱雯、鍾靈、馬啟燊/大學線



從香港第一具發掘到的人類骸骨，到清代海關稅廠；由曾經瀰漫全島的蝦膏氣味，再到熱鬧的鄉慶——種種歷史都埋在島上各處，靜待發掘。馬灣4000年的故事，就從15條古屍開始娓娓道來。

如果要追溯香港人歷史，你會從秦朝還是1841年開埠說起？如今，或可以從新石器時期尋蹤。在至今香港的考古研究中，唯一一次發掘到古代人類骸骨的地方，正是在馬灣。馬灣的面積約為97公頃，與坪洲相約。1997年，考古學家在馬灣東灣仔北遺址發現了15具不同年紀的人類遺骸，這些骸骨可追溯至約4000年前，即新石器晚期至青銅時代初期，顯示當時馬灣已有人類居住。

在馬灣出土，新石器時代晚期一名40歲女子的頭骨和專家據頭骨形狀復原其在世時的樣貌。（大學線授權使用）

了解更多馬灣的歷史發展：

+ 2

在《香港眾生七千年－四十古代歷史人物誌》一書中便有一章節講述古時的馬灣，書籍的作者、研究香港史的Dexter表示，當時的「馬灣人」已會用木頭在沙灘上建屋居住，並以捕魚為生。他又指在出土的骸骨中，有些成年人缺少兩顆門牙，相信是當時的成人禮有拔牙的習俗所致。

這次發現的契機，全因當年準備興建珀麗灣前的考古工作而起。當時，有四名女工被聘請進行表土的挖掘工作，其中一人是現年86歲、在馬灣土生土長的黎煥。黎煥指，那時花了約半年才將骸骨掘出，但由於她負責的只是表層挖掘，若有發現便要交由專家處理，因此沒有親眼看見出土的骸骨。骸骨現時正在香港文物探知館展出，對於有份參與這項在2021年被選為中國百年百大考古發現之一的挖掘工作，黎煥笑稱感到相當自豪。

馬灣居民經歷二戰戰火 以曬蝦膏為生

生於1939年的黎煥與她的父母一樣在馬灣出生，她家族在馬灣至今已到第六代。黎煥小時候見證二戰時日軍侵略，弟弟更在戰亂中喪生。她形容，當時日軍經常空襲，海上不時有屍體漂浮，居民常常要到山洞避難。黎煥當時家境貧窮，只能吃木薯粉和花生麩度日，有時更要偷別人家的蘿蔔充飢。戰後為幫補家計，她自小負責收購魚穫再轉賣至荃灣等地。結婚後，同是馬灣人的丈夫祖傳事業是製蝦膏，她每逢夏天便製蝦膏，其餘季節做泥工，亦曾在島上的牛皮廠和玻璃廠工作，遊走馬灣各處。

雖然黎煥一家已沒有再曬蝦膏，但黎煥的兒子，現年57歲的葛裕安仍清楚記得當年的情況。自70年代直至2000 年代初期，每逢夏天他每天早上六點便要起牀收蝦，把蝦磨碎後就在中午12點，趁陽光最猛烈之際攤曬。

小時候見到（蝦膏）便害怕，摸下去會燙手。

他指，幾乎每戶都會製蝦膏並在街上曬，因此每逢夏天，島上便瀰漫着濃郁的蝦膏氣味。他又提到，當時馬灣的蝦膏會供應至長洲和大澳，甚至批發到澳門。

生活簡樸但趣味無窮

除了蝦膏，馬灣也以「天后誕」聞名。每逢農曆3月20至25日舉行的天后誕又稱「鄉慶」，是馬灣每年的重要盛事之一 ，所有在馬灣長大的人都會回來慶祝，以往島上的小學更會放假五天。葛裕安表示，鄉慶期間十分熱鬧，居民會一起在戲棚看神功戲和食盆菜，亦會有舞獅和舞麒麟表演，人們更會租一輛大貨船，掛滿花牌並插滿旗子，在海上巡遊。除此之外，如該年有居民家中有嬰兒出生，亦會預備紅雞蛋派給街坊。

在青馬大橋建成前，馬灣要靠街渡出入，交通不便，因此小童會留在島上讀書。Dexter表示，馬灣村民早在19世紀末便興建了島中第一所學校－「陳氏書齋」，書齋屬於「卜卜齋」，亦即私塾。書齋在1920年代獲政府資助，轉型為一所較現代的小學，改名「芳園書室」。在1950年，隨馬灣人口在戰後增加，又興建了馬灣公立芳園學校，葛裕安便是該校的畢業生。

葛裕安指，當時全校學生也是馬灣居民，每級有一至兩班，每班約十多名學生。一至四年級會在「大芳園」，即芳園書室上課，五至六年級便會在「小芳園」，即公立芳園學校上課。他笑稱當時絕不會當班長，皆因班長要經常拿着功課簿來回兩所校舍，十分麻煩。而在畢業後，他們便要到島外升讀中學，葛裕安當時便被派往屯門的中學，每日天未亮，便要坐早上六時多的船到深井，再轉巴士「攀山涉水」上學。

隨着中華基督教會基慧小學的下午校於2003年遷入馬灣，芳園書室在同年停辦。而在今年5月，立法會財委會通過撥款，書室將被活化成創科學習中心，預計明年竣工。談到在芳園書室的歲月，葛裕安指當年師生關係緊密，校長更會出席舊生們的婚禮。他亦分享當年的課堂趣事，指一位同學在起立敬禮時將鉛筆立在前方同學的座椅上，那支鉛筆便在他坐下時插進體內。而當時馬灣並沒有醫院，只有一位醫生住在島上，只能處理一些輕症。因此，傷者要先專誠到警崗報案，通知救護車在深井碼頭等待他坐船到達，才可成功到島外的醫院接受治理。

一句「關廠等」 喚起馬灣稅關史

童年時，葛裕安常在馬灣四處遊玩，例如到沙灘游泳、摸蜆，在山上踏單車、「鬥蟋」等。他以前約朋友時，經常會說「關廠等」，但當時他並不知道關廠的意思，只知道在刻有「九龍關」的石碑集合，再到附近的遊樂場遊玩。

「九龍關」指的，是清政府1887年於九龍半島設立的稅關，九龍關設有幾個分廠，其中之一位於馬灣。Dexter指出，早在1868年，由於鴉片走私猖獗，清政府便在馬灣設立稅關，監管進出的貨物和船隻，其後重組為九龍關的關站之一。而在1897年，港英政府接管關站後便擴建，為此向村民借地七英尺，每月需向村民繳交2元的租金，並立下「九龍關借地七英尺」的石碑為證。

從傳統走向現代 是福是禍?

現時由新鴻基地產活化成文化旅遊點的「馬灣1868」，正是以關站設立的年份命名。在園區遊走期間，葛裕安繼續分享往事：

我曾在這裏曬蝦膏、我小時候在這裏捉蜆……

馬灣每一片角落對他而言都充滿回憶。走到馬灣大街一號的58號屋，可見外牆塗上了橙色油漆，牆上「馬灣」的黑色大字亦吸引了不少遊客打卡。這個打卡點，便是葛裕安一家在馬灣舊村的舊居。

隨青馬大橋在島上橫空跨過、珀麗灣落成，再到「馬灣1868」開幕，馬灣已從傳統的港口小鎮演變為現代化的小島：馬灣舊村在2021年4月封村、麻石建成的村屋披上彩色外衣、林間的蟲鳴和鳥叫也被園區輕快的音樂取代。現場觀察所見，這天馬灣1868人流暢旺，大量遊客到文創商店選購明信片和帆布袋等商品，亦有不少人與園區內的雕塑和壁畫拍照留念。

馬灣的傳統文化消失，葛裕安亦嘆可惜，如蝦膏業就因島上的發展失去了攤曬的地方而式微，而且過去馬灣居民常「門戶大開」，鄰里關係緊密，吃飯時甚至會有居民直接到他們家「夾餸」。但隨着馬灣開放，愈來愈多外人進出，此情此景已不可復見。

不過，葛裕安認為發展亦為馬灣帶來好處，令他們的生活更便利：

我小時候在東灣游泳，發夢都不會想到可以坐車回馬灣。

對於當時發展商提議「樓換樓」收地，黎煥更是歡迎，他們原先居住的馬灣舊村位於低窪地區，每逢刮颱風便會水浸，要抬走電器到山上避難。1962年颱風溫黛來襲時，家中的廚房更被吹走。現時住的三層式村屋由混凝土建成，較為堅固，而且位處的地勢較高，已不會遇到這些情況。葛裕安指當時不少原居民都樂於接受收地，現時只剩下兩至三戶還留在馬灣舊村居住。他提到現時的鄰居還是在舊村時的鄰居，但大家都把大門關上，鄰里關係沒有以往密切。

新舊馬灣能互相融合嗎？

曾對馬灣文化深入研究、島嶼研究網絡（香港）的研究員鄭家駿表示，馬灣開放亦導致「新舊馬灣人」的分化，「新馬灣人」是指入住珀麗灣的島外人，「舊馬灣人」是島上的原居民。由於新馬灣人不知島內本來的生活方式，他們剛入住珀麗灣時會對原居民有許多怨言，例如會投訴曬蝦膏氣味太濃或神功戲太吵等，這些分歧都令舊馬灣人對「新鄰居」沒有好感。

鄭家駿指，新馬灣人平日會去馬灣大街村和田寮新村等舊馬灣人住的地方 放狗跑步，但舊馬灣人卻會以珀林路作界，留在村屋那邊、甚少到珀麗灣，故珀林路就如同「新馬灣」和「舊馬灣」的分界。不過，他認為原居民們在意的，是人們是否接納和尊重馬灣的文化，只要尊重彼此文化，便能消除彼此的矛盾。

【本文獲香港中文大學新聞與傳播學院實習刊物《大學線》授權轉載。】