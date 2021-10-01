鶴藪水塘處新界至北景色絕美　東山下路牌稱「鶴藪圍」竟是錯誤？

鶴藪水塘與流水響水塘一樣，旅行人士每作為起點，自然亦有作為終點。作為旅人，對於起迄點，只須牢記其出入之處，縱知其有可觀可賞之點。

（以下內容節錄自《漫步遊水塘》。）



時光已逝 望山興嘆

挽起行裝已不再是往高山跑，澗裏行已不是石坳、屏風山、黃嶺、八仙嶺，而只是石坳山的山腳，稍沾即止，到此情景，回想當年上蚺蛇、出長咀，過短咀，米粉咀，蚺蛇坳、大浪坳，何等豪氣干雲，不可同日語了，情何以堪。

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昔日嫌路短 今日啱老年

我們要盡量欣賞山川之形勝，林木之青葱、鬱翠，樹葉之搖曳丰姿，路徑之盤旋彎曲，路牌之設計心思砉砉亦自有其趣，為往日頻撲心情所忽視了的，今日去慢慢補償吧！如此如此，又何樂而不為？

站在東山下 鶴藪不是圍

在東山下候車亭下車，路牌上寫着「鶴藪圍」的，旁邊的父老已立即更正了。「已經告訴過政府，這是鶴藪村，不是圍了，這裏是村，不是圍呀！但仍不肯改。」

山風輕送 鳥唱蝶飛

沿路北行，林中傳來小鳥唱聲，響亮而有韻，是畫眉的叫聲，配合不錯的心情；一隻顏色黑白的鳳蝶飛過，還有微微的清風輕吹，路雖然稍長、稍斜，過了一個斜坡，還有一個斜坡，上到高台高處，戛然而止。原來窄窄高台後邊就是一列石屎鐵欄杆，下面是望去頗大頗深的潭水，這個就是鶴藪水塘。

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塘仔細細 堤不簡單

堤不長，闊可兩人通過，T字橋躉，並作溢洪通道，厚度札實，看來很堅固。這是英式工程設計標準，給人以安全可靠信心，堤上是短矮柱躉，再以兩鐵枝橫貫，可以放心不致掉到塘裏去。可喜的是水塘滿溢，正在溢洪中，塘水如白布張開，組成密排條紋向下流去，急急找個穿越欄杆的空隙捕捉涉供位置！

塘清不嫌細 塘盡上坳山

右岸石屎路，可以直通到塘的末端，沿途是左崖右水，可知塘恰在峽谷之中。路狹而沒有甚麼設置。過坑橋，末端有大燒烤場，並有門樓，是家樂徑，沿之入，繞塘半周，末處接一石階梯，落可回塘口堤壩，上可通往平山仔、沙螺洞，我們落級返回水塘堤邊。

鶴藪不見鶴 村尾見炮樓

東山下牌側另牌書「鶴藪圍」，往日只望望然去，今日將會專誠探訪，所見農村味甚濃，村屋一列，面對農畝，或蓋網帳，環境整潔。

或因更樓 改村稱圍

有兩宗祠，一姓劉，一姓鄧，最末屋後，為村後入口，從屋側突起高樓，方形磚砌，高可三層樓，中有幼長方槍眼，是更樓也，舊或稱炮樓，今人多叫碉堡或碉樓。此樓形式與松香圍、白沙澳、瓦窰所見類似，云是鄧氏者。仍有人出入。而更樓之興建，或使人誤以為圍村有關，因而稱「圍」也說不定。

由此出村，所見為農場，即「綠田園」也，係分租與城市人，欲假日來此休閒過農家生活者。

石坳山崖望美景

水塘盡處路上石坳山，上到百餘米高處下望此鶴藪塘，水綠而彎，岸黃而曲，綠林相伴，岸路相擁，其景之美，恍似置身於圖畫中。

書名：漫步遊水塘

作者：黃梓莘

作者仰古人行山為樂，尊祟遠足泰斗李君毅，多年來將記行文字投稿至報章，積多卷並印為書冊，目的是推動本地行山活動，喜見如今已成風氣。眼見水塘內蘊極具可觀之處，不宜遺珠，遂有聯合王新民兄出書之舉。



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