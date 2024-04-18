今日必看8分鐘｜屯公車禍釀3死｜廣州暴雨天空｢一秒入夜｣

屯門公路私家車硬撼龍門 車身斷開兩截釀3死

屯門公路發生致命交通意外，釀成3人死亡。一輛本田思域TYPE R FD2私家車，沿屯門公路往九龍方向行駛，途至近懲教署已婚宿舍對開，懷疑轉右彎時失控，先剷向左邊石壆，全車彈起，繼而飛撞「龍門架」式路牌後，再跌出路壆外，全車盡毀。

屯公3死車禍｜26歲男遊泰回港 外出送手信遇禍 遺癌父孤苦無依

屯門公路發生致命交通意外，本田私家車猛撼「龍門架」造成兩男一女死亡，包括25歲姓鄧男司機、26歲姓陳男乘客及23歲姓伍女乘客。《香港01》接觸到喪生男乘客陳嘉韜的父親，他指兒子與朋友剛遊泰回港，晚上外出送手信予朋友，詎料卻遇車禍喪生。65歲的陳父患有大腸癌，如今失去相依為命多年的兒子，神情憂傷，受訪期間更無奈道：「走嗰個係我就好。」

油麻地白加士街寶馬撞車後剷行人路 再連環撞多車釀3傷

4月21日為「全港戲院日」，全港63間戲院劃一票價30元。活動當日的戲票昨日（17日）中午12 時後陸續於各大戲院票房及網上售票網頁公開發售。正午旺角區的兩間戲院，實體排隊購買人數不算多，有市民表示，因為網上購票系統「迫爆」，所以才會到戲院現場購票。

車cam直擊｜元朗婦疑心急衝過馬路 捱私家車撞成滾地葫蘆受傷

元朗教育路昨午（17日）發生驚險車禍，一輛私家車轉右彎時疑撞到一名49歲女途人。事發一刻的車cam片段曝光，可見女途人雖然一度查看路面情況，惟她懷疑「心急」過馬路，未察覺白色私家車駛至，最終捱撞倒地頓成「滾地葫蘆」受傷，需送院治理。

車CAM直擊︱屯門電單車轉出路口直撼私家車 鐵騎士被撞飛倒地

昨日（17日）晚上7時許，屯門豐景園對開發生交通意外。有車cam拍攝得事發經過，一輛電單車沿豐安街行駛，在雙白線準備右轉入海珠路時，與一輛沿海珠路往屯門鄉事會路方向行駛的私家車相撞，鐵騎士被撞飛並撞向私家車擋風玻璃，反彈墮地，狀甚痛苦。

廣州暴雨天空｢一秒入夜｣如末日 弓形颮線將持續東移橫掃香港深圳

今日（4月18日）上午10時左右，廣州「一秒入夜」猶如末日場景引發民眾熱議。據中國氣象台官方帳號「中國天氣」消息，弓形颮線正橫掃廣東，目前正在影響佛山、清遠等地，並已進入廣州。廣州瞬間白晝變黑夜，天空暗沉，激烈的雷雨大風等強對流天氣正在來臨。而接下來，颮線還將繼續東移，珠海、澳門、深圳、香港、中山等珠三角地區將迎來猛烈暴風雨。

流浮山農莊澳洲鴕鳥鴯鶓「離家出走」 職員找尋兩天 終被擒獲

流浮山驚現「鴕鳥」過馬路。今日（18日）上午9時58分，警方接獲愛護動物協會職員報案，指在元朗雞伯嶺路與鳯降村路之間發現一隻鴕鳥，警方隨即通漁護署前往跟進了解。

屯門藍地起火傳爆炸聲 濃煙沖天 多名居民遠處目擊火球

屯門發生火警。周三（17日）晚上10時35分 ，警方接報多個報案，指藍地菜園村近達福路起火，其間傳出爆炸巨響，附近居民從遠處亦能目擊火球冒起，濃煙密佈席捲上空，火勢十分猛烈。消防出動一隊煙帽隊，到場拖喉灌救，救護車到場戒備。據悉起火位置懷疑是貨櫃場。到了晚上11時26分，火勢已被救熄，21人自行疏散，消防正調查起火原因。

綠置居｜截止前趕交申請表 有人擔心樓市波動拖到最後一刻

綠置居2023昨晚（17日）7時截止遞交申請，位於觀塘的綠置居售樓中心晚上有人「趕尾班車」，有市民就在最後15分鐘才到來交表，稱「交到都好開心」；也有市民擔心樓市波動而「十五十六」，直到今天才決定遞表。

紙飲管篤不穿紅豆冰膠蓋！港女篤到懷疑人生片瘋傳 最後要咁做…

首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品法例於下周一（4月22日）實施，食肆陸續轉用紙飲管等產品。網上瘋傳1段影片，有港女於連鎖快餐店購買紅豆冰後，嘗試用快餐店提供的紙飲管「篤」穿紅豆冰上膠蓋，然而多次嘗試也不成功，紙飲管的前端更因此嚴重變形，最終要先用牙籤「篤」穿才能飲用。

北上消費｜澳門北區成重災區 賀一誠籲支持本地︰一餐留喺澳門食

港人北上深圳熱潮愈演愈烈，珠江口另一邊的澳門，同樣面對澳人北上消費引起的難題。澳門行政長官賀一誠昨日（16日）在立法會上表示，澳門北區為北上的重災區，呼籲市民支持本地，留澳消費，「有一餐留喺澳門食，不要三餐全部都北上。」