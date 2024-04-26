今日必看8分鐘｜槍王何孟強被捕｜鋸扒斷竹叉 供應商：示範時緊張

槍王被捕｜O記搜沙田迷你倉 檢手槍子彈等軍火 槍王何孟強被捕

警方有組織罪案及三合會調查科，周三（24日）突擊搜查沙田一個迷你倉，檢獲18支手槍、逾100發子彈及逾100件槍械元件；並拘捕一名67歲男子涉嫌「無牌管有槍械」及「藏有違禁武器」等罪名。據了解，疑犯是有「槍王」之稱的何孟強，曾是槍會負責人及經營槍械彈藥貿易公司。警方初步相信不涉及反修例事件等活動，但仍會追查其管有大批武器的意圖。被捕人將會被暫控「無牌管有槍械」及「藏有違禁武器」罪名，今日（26日）下午在沙田裁判法院提訊。

大坑住宅大廈後巷起火 濃煙攻入單位多人報案求助

港島大坑發生火警。清晨5時左右，銅鑼灣道與天后廟道交界一幢住宅大廈發生火警，消防接獲多個住戶報案，指有濃煙攻入單位，立即派出搜救隊到場，協助居民到安全位置；煙帽隊則尋找火頭並開喉灌救。現場所見，涉事大廈的後巷位置有煙冒出，而大廈外牆架起了棚架。消防正調查起火源頭及成因。事件中，沒有人受傷。據了解，初步相信為擺放在大廈後巷的建築物料、雜物等首先起火，起火原因無可疑。

屯門的士變「快餐車」 疑拋毒品到私家車派貨 警檢大麻花拘三人

屯門疑現「毒品快餐車」。今（25日）晚9時許，警方接獲報案，指龍門居對開巴士站、近迴旋處對開有一輛市區的士形跡可疑，懷疑車上載有毒品。據了解，當時的士上有兩男一女，期間有人將一包可疑物品，拋向鄰近一輛私家車，然後私家車隨即離去，不排除有人利用的士派貨。

流浮山車禍｜黃雨下拜祭 幼子盼圓父期望：成為有學識才華嘅人

流浮山雞伯嶺路周三（24日）發生奪命車禍，一輛拖頭懷疑突然溜後，67歲司機被夾在貨架及水箱之間，事隔數小時始被發現，卻已告不治。今日（26日）死者遺孀、兩名兒子及多名親友，冒着黃雨警告在現場拜祭。其中兒子哭喚：「阿爸！」叫人心碎。幼子說，爸爸希望他成為有學識、有才華的人，「因為佢自己一世做司機都係粗勞命，佢唔想我以後好似佢咁樣。」

馬頭圍道便利店後門被撬 獨行賊潛入偷走$18萬香煙現金

馬頭圍道一間士多遭爆竊。今日（26日）上午9時23分，馬頭圍道97號一間便利店的負責人報案，指店舖後門被撬開，窗戶亦被擊碎，店內有搜掠痕跡，懷疑遭爆竊。警員接報到場調查，負責人經點算後，發現損失一支價值2000元的酒、3.4萬元現金及價值15萬元的香煙。經初步調查，案件列爆竊，交由九龍城警區刑事調查隊第六隊跟進，暫未有人被捕。

走塑｜鋸扒竹叉斷 供應商回應樣板為舊版較脆：示範時緊張揸高咗

首階段「走塑」周一（22日）起實施，環保署「綠色餐具平台」昨（25日）邀供應商展示及示範使用替代餐具，其中一間示範用拼接竹叉切牛扒時，兩支竹叉分別斷開及榫位鬆脫。負責該示範的供應商負責人今（26日）解釋，示範用竹叉樣板為存放了約4個月的舊版本，存放時間較長較乾燥，水份少致榫位較脆，加上示範者當時緊張，「揸高咗兼大力咗」。

黃雨警告下 荃灣華人永遠墳場大型護土牆倒塌 掩埋多個墓碑

今日（26日）上午黃色暴雨警告信號生效逾5小時，其間荃灣華人永遠墳場護土牆倒塌，幸無人受傷，但泥沙掩埋多個墓碑。中午12時45分，警方接報永賢街荃灣華人永遠墳場近第8段位置，有一幅面積約10米乘20米的護土牆倒塌。消防員接報派出公路及鐵路拯救隊及災難應變救援隊到場搜索，確定無人被困或受傷；負責人隨後將對開範圍封鎖。《香港01》正在向華人永遠墳場管理委員會了解事件。

天文台｜葵涌上空現「局部放水」奇景 網民驚呼：穿越了

本港近日天氣持續不穩，有市民今早（25日）就在葵涌拍攝到局部範圍落雨的奇景，形成的水柱叫人嘖嘖稱奇，網民見到後都大呼神奇，更有人稱這條是「時光隧道」，亦有人稱這是「外星人襲地球」。

上水清河邨斬人︱警拘6男當中兩人未成年 最細16歲 反黑組接手

上水周二（23日）晚發生傷人案，一名23歲男子在清河邨清譽樓附近，被10多名惡煞持刀襲擊，四肢及頭部受傷，惡煞得手後則往雞嶺方向逃去。警方表示，經深入調查後，今日（24日）於上水區以涉嫌「傷人」拘捕兩名男童及4名男子（16至42歲），全部為本地人，現正被扣留調查。案件交由大埔總區反三合會行動組跟進。

「金鎗六十」狀態不俗周日爭四連冠 練馬師料未退役：佢鍾意比賽

本港唯一贏得10項一級賽冠軍、在港勝出26場頭馬，並為全球累積獎金最高的賽駒「金鎗六十」，將於周日（28日）出戰沙田馬場國際賽馬盛事「富衛保險冠軍賽馬日」，將競逐冠軍一哩賽，力爭四連冠再創歷史。去年有指「金鎗六十」將在跑完今次冠軍賽馬日後即退役，或成最後一戰，其練馬師呂健威近日受訪時透露，雖然馬王已有一段日子沒參加比賽，但每日仍有操練維持最佳狀態，越接近比賽時狀態越好，「feel到佢仲係好鍾意比賽」。

紙匙羹「黑蟲爬行」片瘋傳 網民嚇壞：好核突 籲咁做避免

首階段管制即棄膠餐具和其他塑膠產品法例已於4月22日開始實施，近日網上流傳1段影片，片中可見1隻紙製匙羹上有多隻小黑蟲爬行，而且在紙羹原材料的「保護色」下，使用者頗需眼力才能發現蟲蟲。不少網民對於「蟲蟲紙羹」表示恐懼，「好核突」、「即刻睇下自己隻羹」，也有人就紙餐具的蟲害提出擔憂，「（紙餐具）唔好好存放，受潮就易爛易生蟲」、「香港潮濕，紙質容易養蟲」。