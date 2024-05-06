鄧桂思死因｜官著考慮胡的肝衰竭受藥物激發　還是自發性肝炎所致

女病人鄧桂思疑因聯合醫院醫生「開漏藥」，引致急性肝炎，兩度換肝後離世。死因研訊今（6日）續，死因裁判官開始引導陪審團，提供「死於意外」、「死於自然」及「死因存疑」三個死亡結論選項，若陪審團接納鄧因醫生「開漏藥」引發乙型肝炎，或者因為服用降膽固醇藥，而致自身免疫性肝炎，均可裁定她是「死於意外」；若認為鄧出現自發性或自身免疫肝炎，應裁定她「死於自然」。案件明續，預料裁判官將完成引導，並讓陪審團退庭商議。



鄧桂思的長女胡尚佑早前陳辭時，指聯合醫院事發後無主動向家人透露疑「開漏藥」，質疑若非家屬主動查問，是否會石沉大海，不了了之。(凌子淇攝)

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須裁定鄧的肝衰竭是傷害或疾病所致

死因裁判官周慧珠指，根據解剖報告，鄧因急性肝衰竭而需接受肝臟移植，但手術後出現急性肺炎，最終併發敗血症死亡。陪審團需要裁定，鄧的急性肝衰竭是傷害抑或疾病所致。根據所有證據，鄧出現肝衰竭或有4個可能原因：

1.鄧因服用高劑量類固醇時，未獲處方抗病毒藥，導致乙型肝炎病毒被激活；

2.鄧因服用降膽固醇藥「辛伐他汀」，引致自身免疫性肝炎，誘發急性肝衰竭；

3.鄧因自身免疫系統失調，引致急性肝衰竭；

4.鄧因出現自發性肝炎，導致急性肝衰竭。

若受藥物引發可裁定死於意外

周官提到，首兩個選項指向鄧的肝炎是由藥物引起，屬於傷害而非疾病，如果陪審團接納其中一個選項，可裁定鄧「死於意外」；至於餘下兩個選項，指向鄧的肝炎是一種自身疾病，倘若陪審團二擇其一，應該裁定鄧「死於自然」；若陪審團認為現有證供不足以給予上述兩項裁定，則可裁定「死因存疑」。

不過周官強調，法庭一般不希望有存疑裁決，相信本案已有足夠證據可讓陪審團作出結論，裁定鄧出現肝衰竭的原因。

案件編號：CCDI 808/2017