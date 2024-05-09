屠龍小隊案｜證人曾形容應酬家長如做鴨　被追問後激動哭泣須抬走

「屠龍小隊」及另一激進派組織涉串謀殺警案，今（9日）在高院續審。「屠龍」隊長黃振強在盤問下，承認與隊友到泰國旅行時曾嫖妓，因擔心被幫他在泰國的女友發現，最後未與妓女發生性行為。黃亦承認當時亦與閃燈隊的女隊長有暖昧關係，但否認好色，並稱：「每個人對好色理解唔同。」辯方續指黃與女隊長通訊時，曾自稱很受「家長」歡迎，並形容應酬「家長」猶如「做鴨」，黃稱他說話低俗，只是講笑，惟辯方進一步問他當時：「提供咗咩服務？」黃突情緒激動，呼吸急促且哭起來，他步回羈押室休息時更突然跪下，最後由懲教人員抬他離開。



認與金主「佩儀」感情好

代表被告嚴文謙的大律師梁鴻谷今展開盤問，指Telegram用戶「佩儀」曾向黃振強表示：「你再搵泰國條女收錢，我就停課（金）」。黃解釋指，「泰國條女」是指他當時的女友Rin，她是用作收取眾籌款項的泰國戶口的持有人；「佩儀」則是他認識的一名「金主」。他同意「佩儀」曾幫他收拾行李，兩人屬感情較好。辯方追問「佩儀」為何如此不滿，是否在「爭風呷醋」，黃指「佩儀」應該認為用泰國戶口收取眾籌不安全。

證人黃振強早前已認罪，由囚車押至法庭作供，他稱是屠龍小隊的隊長，作供指證他的數名前隊員。(鄭子峰攝)

辯方問黃是否冰清玉潔無嫖妓

辯方另提及「屠龍」成員於11月中在泰國旅行期間，黃曾在Telegram發訊息予「屠龍」的軍師Kan稱：「我條女話佢今日番嗰間吧嗰度話check 我，我驚佢問嗰條友我有無搵女仔......」黃指女友Rin當時擔心他會在酒吧嫖妓，辯方聞言問他是否「冰清玉潔無嫖妓」。黃稍作沉默後坦言：「有，但無發生性行為。」因為擔心會被Rin發現。

怕東窗事發叫軍師Kan攬女

黃稱他翌日和Rin重臨該酒吧時，擔心會因該妓女認出她而「東窗事發」，故他發語音訊息請求隊友Kan到酒吧後：「攬住我尋晚揀嗰條女話係你」。惟辯方指黃當時的語氣不像是在請求，質疑他利用隊友為其解困，黃否認並反駁他是慌張、擔心地請求Kan。

認與閃燈隊女隊長有曖昧關係

辯方續問黃當時與閃燈隊隊長Kristy的發展狀況，黃稱兩人未發展到性行為地步，但難以講明何時開始變得曖昧。辯方指兩人之間有「海量咁多情慾對話」，控方即反對。辯方改為問黃當時的感情狀況是否屬於「兩頭瞞」，黃指每個人對感情的理解不同，他當時和Rin、Kristy分別是情侶和暖昧關係。

黃振強認當時除了在泰國有女友，亦與閃燈隊的女隊長Kristy有曖昧關係。

辯方質疑黃的壓力源自感情

辯方再指出，黃早前承認「好賭」以紓緩壓力，質疑該壓力源自感情，又指黃「搵女仔」是因為好色。黃一概否認，並稱：「我諗每個人對好色理解唔同 ，我個人唔認為自己係。」

曾稱應酬「家長」似做鴨

庭上又展示黃與Kristy的訊息紀錄，黃稱：「我地啲家長同我地感情都幾好，應該話同我感情幾好」，後來更稱：「好似做鴨咁」，辯方問這話意思。黃稱「做鴨」一詞屬於「講笑性質」，意指：「要應酬咁多家長好辛苦好攰。」辯方追問：「講做侍應都得架？」黃自言在香港長大，習慣使用這些俗語，稱：「相比你之下，我可能粗俗低俗少少」。

被追問後呼吸突變急速兼哭泣

辯方再追問：「你提供咗咩服務？」黃回應：「傾計、食飯、應酬。」辯方聽罷問：「傾到幫你執行李？」黃回覆：「視乎深淺程度唔同。」黃語畢突然開始不斷深呼吸，一旁的懲教人員則著他：「放鬆啲，控制情緒。」惟黃情緒後來越趨激動，呼吸起伏變得急速並哭泣，他向法官致歉後，在兩名懲教人員攙扶下步出證人台，途中更突然跪地並低聲哭泣，需要4名懲教人員抬他入羈押室休息。

休庭約一小時後，黃重新出庭作供，分別向法庭、律師團隊和陪審員致歉，稱：「啱先個情緒控制得唔好。」法官則著他有需要休息可即時提出。

6男一女被告依次為：張俊富（23歲）、張銘裕（21歲）、嚴文謙（22歲）、李家田（25歲）、賴振邦（30歲）、許湛榮（25歲）及劉佩凝（24歲），首6名男被告被控串謀謀殺罪、串謀犯對訂明標的之爆炸等罪，李家田被控一項意圖危害生命而管有槍械及彈藥；女被告劉佩凝被控一項串謀提供或籌集財產以作出恐怖主義行為罪。

案件編號：HCCC164/2022, HCCC255/2023