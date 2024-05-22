今日必看8分鐘｜英國安法案1被告身亡｜捉Uber發起人為反佔中的哥

英國安法控3男｜被告Matthew Trickett伏屍公園 警方稱死因未明

英國警方5月13日公布起訴3名男子，涉違反英國國安法，包括香港駐倫敦經濟貿易辦事處行政經理，涉及涉及協助香港情報部門和犯有外國干預罪。被告之一、曾服役英國皇家海軍陸戰隊的37歲特里克特（Matthew Trickett），周日（19日）被發現在英國伯克郡美登赫（Maidenhead）的格倫菲爾公園（Grenfell Park）死亡，泰晤士河谷警方周二（21日）公布證實其身份，稱其死因未明。

Matthew Trickett亡｜證供可呈堂？有利脫罪？湯家驊：取決一因素

香港駐倫敦經貿辦人員涉違反英國國安法的案件，3名被告原定周五（24日）再提訊，惟其中一名被告、退役英軍特里克特（Matthew Trickett），周日（19日）被發現伏屍公園。保安局前局長黎棟國向《香港01》表示，暫時沒辦法預計案件發展方向，對同案另外兩名被告的影響。行政會議成員、資深大律師湯家驊接受《香港01》訪問時說，對死訊相當震驚，亦認為相當可疑。他說，去世被告的證供仍可以呈堂，惟取決於法庭是否信納，「當與其他證據有出入或疑點時，不能透過盤問被告去釐清，法庭很多時會認為證供可信性不高」，難以評論對控辯哪一方有利。

Matthew Trickett追債引爆間諜案 債主曝光 所屬慈善機構回應

英國以當地國安法起訴三人，包括香港駐倫敦經貿辦行政經理袁松彪，涉嫌協助香港情報部門，在英國跟蹤監視在英港人。其中被起訴獲准保釋的內政部移民執法調查專員Matthew Trickett被發現伏屍公園。這宗世界矚目的涉嫌間諜案，正是由Trickett牽涉的跨境追債案引爆。案情指他接受袁松彪指示，騷擾在英港人鄺文琪（Monica Kwong）期間被捕，在他手機中找到他跟蹤羅冠聰、與經貿辦聯絡的資料。《香港01》追查鄺文琪的債主，是香港和北京橋愛慈善基金創辦人鄒田甜，亦在香港、澳洲開設投資公司。她創辦的基金會稱，鄒不在中國。

新加坡航空客機遇強烈亂流 英漢疑心臟病發亡 空姐流血畫面曝光

新加坡航空（Singapore Airlines）一架從倫敦飛往新加坡、航班編號為SQ321的客機遇上強烈亂流，5月21日緊急迫降泰國曼谷素萬那普機場，當地機場官員證實有1人死亡，7人重傷，另有23人受傷，傷勢較輕。泰媒同日較早前指事件升至2死，多人受傷。機場官員指死者為73歲英國男子，疑為心臟病發亡。據網絡流傳的片段顯示機艙內情況，有行李置放架遭撞凹，也有照片顯示機內雜物散落一地，空姐臉上有血。

捉Uber發起人原來是反佔中的哥 揚言再放蛇：捉黑的先會誤墮法網

的士業近期自行「放蛇」捉白牌車Uber司機，雙方鬥爭到白熱化階段，成為社會熱話。行政長官李家超嘗試「撲火」，奉勸的士業勿自行「放蛇」，否則誤墮法網。「放蛇」人身份一直成謎，據了解警方亦四處打聽，擔心有人趁機搞事。原來，發起人是「的總」資深會員，佔中時拿利剪清場的的士司機周展圖。

有片︱九龍城亞皆老街私家車起火 車頭陷火海黑煙沖天

九龍城有私家車起火。今（21日）晚8時許，一輛私家車沿亞皆老街行駛，途至九龍醫院對開時突然冒煙起火，車主及多名途人見狀報案。消防趕至動用一條喉及一隊煙帽隊將火救熄。從網上片段可見，涉事黑色私家車車頭陷入火海，火光熊熊，冒出大量黑煙。

女子深圳大鵬玩直立板遭遇「龍舟水」 隨不可測風浪漂至香港海域

深圳正值「龍舟水」季節，海面時常伴有湧浪。近日，一名女子在大鵬海域玩直立板時突遇險情，遭不可測風浪帶到香港海域，所幸最終被救援人員安全護送上岸。

荃灣海灣花園兩個月大男嬰昏迷 送院搶救不治

今日（22日）清晨6時23分，荃灣海灣花園4座一名男子報案，指其兩個月大的兒子昏迷。救護員到場將男嬰送往仁濟醫院搶救，惜告不治。警方正調查事件。據了解，男嬰無任何先天疾病，近期亦無任何病患，其死因有待驗屍後確定。

油麻地唐樓劏房變黑工宿舍 入境處拉15男女內地人 檢假身份證

入境處搗破一個位於油麻地新填地街唐樓劏房單位的黑工宿舍，拘捕15名內地黑工，當中4人是非法入境，其餘人是逾期居留，相信他們在港從事清潔、洗碗及雜工等工作；行動中檢獲17張偽造的身份證。入境處將繼續追查僱主、單位負責人等相關人士，調查是否有人提供「一條龍」服務，不排除再有人被捕。

多啦A夢展覽7.13登陸香港 全球首場無人機匯演周六尖東海濱起飛

繼2012年帶來《你睇！！多啦A夢黎啦！誕生前 100 年祭》香港展覽後，香港將再舉辦「多啦A夢」主題展。去年為香港帶來《橡皮鴨二重暢》海上展覽的創意品牌AllRightsReserved，將主辦全球最大型多啦A 夢展覽「100%多啦A夢&FRIENDS」巡迴特展（香港），並在7月13日登陸香港。此外，全球首場多啦A夢無人機匯演將於本周六（25日）晚上7時30分率先上映，為7月展覽預熱，市民屆時在尖沙咀星光大道一帶海濱，可觀賞多啦A 夢與好友戴着竹蜻蜓翱翔，照亮維港。

燒春雞店薔紅日賣逾千份 老闆：服務食物達標就會多顧客光顧

近月來接連有商店及食肆結業，不少人歸咎大批市民北上消費。不過有茶餐廳日日門庭如市，單靠本地客已叫全店員工忙個不停。來到午飯時間，灣仔的薔紅特色茶餐廳外大排長龍，員工未曾停手；超過一半食客叫了招牌菜——88元脆皮燒春雞。老闆王征提到，近期最旺一次是在最近的5月1日五一勞動節假期，單日售出600多隻雞，即1,200多份燒春雞餐，「未到11點開門已經爆！」