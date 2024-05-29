渠務署7項雨水工程防洪　議員憂工程難度　能否避500年一遇暴雨

渠務署將就未來7項興建蓄水池和雨水渠工程向立法會申請95億元的撥款，立法會發展事務委員會副主席林筱魯今日（29日）表示，由於工程全在建成區，要覓適當地點興建工程頗有難度，需要暫時犧牲休憩用地用以施工。



他認為，防洪的雨水疏導方面，就算有蓄洪池和雨水渠都未必可抵禦「500年一遇」大暴雨，因此智慧城市系統尤為重要，他建議渠務署設網頁和手機應用程式，透過水浸預警系統和通報機制，實時向市民提供水浸和交通資訊，讓市民可更好地預先考慮出門問題。



7項雨水改善工程 合共提供逾20萬立方米蓄洪容量

渠務署日前表示，將在7區進行雨水改善工程，當中包括在黃大仙摩士公園、沙田公園、旺角石硤尾公園、大埔舊墟遊樂場等地點興建蓄水池，東區的柴灣、鰂魚涌等則會建雨水渠，預期興建時間為5年，屆時將為香港提供多20萬立方米的蓄洪池容量。渠務署已就7項工程招標，預計向立法會申請95億元的工程撥款。

工程全在建成區料有難度 要利用休憩用地才有施工空間

立法會發展事務委員會副主席林筱魯在港台《千禧年代》節目中表示，議員幾一致支持要盡快興建，但認為這些工程項目有難度，因以往的蓄洪池興建計劃多在北部如元朗的新界區，而現時這7項工程全在建成區，要覓得合適位置興建不容易，難免要利用休憩用地才有施工空間，因此這些蓄水池興建工程多在公園和遊樂場。

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蓄洪池和雨水渠未必可避「500年一遇暴雨」的水浸

以往的暴雨，柴灣是其中的水浸黑點，但渠務署的雨水改善工程只有為東區興建雨水渠，但就沒有蓄洪池，林筱魯認為這對減少水浸只可提供有限度的幫助；他指渠務署使用「200年一遇」的防洪標準，雖然標準會不斷更新，但在現時的極端天氣下，隨時會有「500年一遇」的大暴雨，就算有蓄洪池或雨水渠都未必可完全避免水浸。

建議渠務署整合水浸預警系統和通報機制 實時通知市民

他認為，「極端天氣冇得估」，除了雨水疏導和蓄洪措施外，智慧城市管理系統亦十分重要，他指出渠務署近年研發了水文資訊系統，同時監測水浸的工具都愈多和先進，但卻未有實時通報系統可通知市民地區水浸資訊，「過往幾次市民都唔知水浸監測結果」，因此他覺現時的水浸通報機制協調不足和不整全，建議渠務署可設全面的網頁和手機應用程式，内有水浸預警系統和通報機制，讓市民可在出門前便得知不同區的路面水浸情況、交通情況等。

林筱魯認為，除了預防水浸的措施外，在暴雨期間的實時水浸預警系統和通報機制同樣重要。（資料圖片/黃浩謙攝）

在去年9月的「500年一遇」特大暴雨中，黃大仙區是水浸重災區，黃大仙中心北館商場的店舖更被洪水淹蓋，黃大仙區議員黎榮浩在《千禧年代》中指出，在去年的特大暴雨中，留意到商場中水浸的黃泥水，因此黃大仙區議會在今年3月已提出多項短、中、長期措施，如要求地盤承辦商妥善處理工地內的泥水及建築廢料、進行恆常斜坡鞏固及改善工程，以防大量泥沙沖入渠口堵塞溝渠等，他有信心這些措施可抵抗雨季。

▼2023年9月9日 黃大仙中心北館水浸後滿目瘡痍▼

