今日必看8分鐘｜多人快艇搶灘10秒登大澳｜踢拖女駕電動車載兩童

天眼直擊│多名壯漢乘快艇大澳搶灘十秒登岸 警拘五名非法入境者

由去年底起，本港發生多宗從水路非法入境案件，本港與內地執法部門亦已進行聯合行動堵截，非法入境事件稍為回落。然而，昨日（6月12日）下午時份，大嶼山大澳有居民的寓所閉路電視拍攝到，一艘快艇突然靠近大澳岸邊，大約5名壯漢立即跳落水「搶灘」登岸，快艇上的駕駛者及另一人，隨之開船離開，過程僅10秒鐘。該5名膚色黝黑的壯漢，在上岸後沿小路離去。據了解，有村民發現可疑於是報案，該5名搶灘男，隨後被警員截獲拘捕。

31歲女涉屯門公屋單位藏$230萬Happy粉被捕 警檢11年來最大量貨

警方毒品調查科根據情報分析及深入調查後，昨日（11日）於屯門菁田邨採取反毒品拘捕行動，在一個單位外截查一名女子，在其手袋及她租住的公屋單位內一個行李箱，撿獲4,654包共重約23.3公斤、俗稱「Happy粉」的懷疑混合毒品，市值約230萬元，並以涉嫌販運危險藥物拘捕涉案31歲鍾姓無業女子。被捕人正被扣查，會被落案起訴販運危險藥物罪名，案件將於明日（12日）在屯門裁判法院提堂。警方表示，今次檢獲的「Happy粉」分量，是自這種毒品2013年首次出現在香港以來最多。

荃灣川龍街纸紮舖發生火警 消防開喉灌救

今日（13日）中午12時許，荃灣川龍街55號地下一間纸紮舖發生火警。消防接報到場，出動一條喉及一隊煙帽隊灌救。纸紮舖老闆陳先生表示，較早前在店舖地下工作期間聞到煙味，懷疑發生火警，於是報警。火勢目前已受控，事件中無人受傷，亦毋須疏散。經初步調查，消防相信首先起火為擺放冥鏹等貨物的閣樓，起火原因待查。

天后電氣道清風街 輕貨捱的士撞至翻側 司機一度被困2人受傷

今日（13日）早上8時15分，一輛輕型貨車沿天后電氣道慢線行駛，至清風街交界時與一輛的士相撞。輕貨被撞至翻側，男司機一度被困，救援人員到場將他救出，他神智清醒，手擦傷被送往瑪麗醫院治理。的士上一名女乘客亦報稱腳受傷，清醒被送往律敦治醫院治理。現場可見，輕貨被撞至出現漏油，車內雜物散落一地，車頭大銀幕碎裂脫落；的士則車頭冚撞至變形。經初步調查，相信涉事的士在小路出大路其間沒讓路肇禍。兩名涉事司機均通過酒精呼氣測試，警方正調查事件起因。

黃大仙停電︱龍光樓恢復臨時供電 居民重拾笑容雀躍回家

黃大仙昨晚（12日）約8時02發生大停電，區內多處有大廈住宅及商場停電漆黑一片，受影響範圍包括黃大仙下邨、黃大仙中心、現崇山及美東邨等；消防接獲至少5宗困電梯事故，中電事後派員搶修，約4.5小時後，即今日（13日）凌晨大約0時20分，黃大仙龍光樓恢復臨時供電，有居民重拾笑容，顯得比較雀躍。

黃大仙停電︱現崇山酒樓死2條龍躉 數圍酒席中斷 料失約$2萬

黃大仙昨晚（12日）8時許發生大停電，區內有1.1萬伏特電纜發生故障，多幢住宅大廈及商場頓時陷入一片漆黑，直至今日（13日）零時11分才全面恢復供電。其中一個受影響的屋苑為現崇山，商場內一家酒樓受停電影響，晚市生意只做了一半，數圍酒席中斷，剛入座的客人難抵悶熱而離開，幸客人們沒有趁亂「走數」，不至於擴大損失，酒樓初步估計損失約2萬元。

簡約公屋6.24起申請教學｜元朗及牛頭角4400伙 月租最平$740

首批簡約公屋項目6月24日開始接受申請，包括元朗攸壆路及牛頭角彩興路項目，提供共4,400個單位，其中位於攸壆路的簡約公屋月租介乎740至1,420元；彩興路項目月租則介乎1,110至2,650元。房屋局局長何永賢表示，下星期會去信予8.5萬戶合資格人士邀請其申請，並實施計分制，設四大加分項目，包括選新界及擴展市區可加分，7月15日或之前提交申請可獲優先處理。她稱簡約公屋租金便宜、環境較劏房等大為改善，對入住率十分有信心。

澳門大三巴牌坊疑遭雷劈墜石塊 文化局：完成檢查今日重開

澳門大三巴牌坊昨日中午（12日）疑因雷閃掉落小石塊，並無造成人員受傷。澳門文化局晚上公布，已經完成大三巴牌坊外立面結構的安全檢查，結構狀況安全，場內電力系統亦已回復正常，大三巴遺址今日（13日）重新對外開放。至於網上流傳大三巴頂部出現缺口，經核對過去資料，該位置一直存在缺口，而非新造成，亦未因今次事宜出現變化。

網傳元朗踢拖女駕懷疑電動滑板車載兩童 網民：你架車好似唔夠力

繼昨日（11日）網上流傳懷疑有人在天水圍以電動單車載童的相片後，有網民今日（12日）轉載另一段影片，顯示一名身穿T恤長褲、「踢拖」的長髮女子，在元朗屏會街與宏達路交界，駕着懷疑電動滑板車，載同兩名幼童在行人路上行駛，然後在行人過路處過馬路。發帖網民指出「年輕媽媽，你架電動滑板車好似唔夠力呀，咁樣好危險㗎」，又稱涉事女子與小童在被拍攝的地點附近「爭啲比（被）架車撞」。影片惹網民熱議，質疑「先唔講部車合唔合法，安唔安全，佢嚴重超重，都唔係好郁到，點解仲要揸呢架違法嘅車呢？」亦有人呼籲警方執法。

多啦A夢｜昂坪360主題纜車周五開幕 市集設多個打卡點

昂坪360將在6月14日至9月1日舉行「100%多啦A夢&FRIENDS@昂坪 360」，屆時能乘坐以多啦A夢為主題的纜車，拍攝多啦A夢相框貼紙相，及參加扭蛋機抽獎活動 。昂坪360董事總經理董沛銓表示，希望以多啦A夢這個跨世代的經典動盡和漫畫角色，夠吸引海外粉絲到訪，並藉此推動香港旅遊發展。