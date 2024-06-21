今日必看8分鐘｜菲傭來港後確診麻風｜廣州樓房大片棚架倒塌

政府籲有仔趁嫩生 林琳反問：18歲讀書點生？ 葉劉：我39歲至生

港人遲婚，生育率之低更成全球之冠，但醫務衞生局認為不少議員倡議的雪卵等輔助生育方法有風險，呼籲有意生育的年青一代「有仔趁嫩生」，結果招來曾利用生殖科技生育的媽媽議員不滿。透過雪卵後受孕、年前誕下兒子「波波」的民建聯立法會議員林琳對政府的呼籲顯得有點激動地問：「18歲讀書點樣生仔呀？」、「唔係人人都可以好似局長金童玉女20幾歲結婚讀書一鑊過」，希望當局正視問題。

油麻地渡船街路邊大樹折斷 壓中貨車 消防員到場清理

今日（21日）早上8時14分，警方接報指，油麻地渡船街行車線旁邊一棵約3米高的大樹，於離地約1.2米位置折斷倒塌，壓中駛經貨車的車頂。事件中無人受傷，消防員到場移除塌樹， 渡船街一度需要封閉。有目擊市民表示，大樹塌下時「聲音好大，被嚇親」。

旺角拆棚中大廈天降飛竹 老婦遭擊中肩膊受傷 警拘一裝修工人

旺角發生飛竹傷人意外。今（20日）午4時許，一支約1米長的竹枝，由新填地街及山東街交界一大廈外牆棚架跌下，一名途經77歲姓楊老婦猝不及防被擊中，肩膊受傷，事後由救護車送往廣華醫院治理。警方帶走負責人及涉事工人調查，其中一名38歲尼泊爾籍裝修工人，涉嫌「容許物件從高處墮下」被捕，正被扣留調查。

啟德體育園地盤吊臂車傾側 吊臂倒塌傳巨響 消防事故安全隊到場

啟德體育園發生吊臂車傾側意外。今午（21日）約2時46分，有駕駛人士途經啟德體育園南建築地盤時，突然聽到「嘭」一聲巨響，懷疑地盤內有物件倒塌，立即報警。消防派出事故安全隊趕抵，幸證實無釀傷亡。現場可見，一輛吊臂車向左傾側，右邊車輪離地、45度斜擱於半空；吊臂則塌下，橫亘地盤。警方正調查意外起因。

警拘84人涉非法駕電動車 三分一送外賣 父母加裝座位載子女返學

警方一連三日（17至19日）在新界區進行「朝陽」行動，打擊非法駕駛電動可移動工具，分別在屯門、元朗、天水圍、落馬洲、大埔及邊境等地，合共拘捕84人，並檢獲84部電動可移動工具，包括69部電動單車和15部電動滑板車。

菲傭來港後確診麻風 僱主崩潰憂感染 中介拒賠：菲驗身報告健康

本港外籍家庭傭工人數多達34萬人，菲律賓籍超過55%，本地僱主「隔山」請外傭，都透過中介公司安排，外傭來港前必須在原居地提供驗身報告，證明身體健康。《香港01》接獲一名家傭僱主投訴，其在4月底抵港一日便到家中上班的菲傭，一星期後身上出現紅點，再兩星期後出現手腫腳腫，遂到將軍澳醫院求醫，院方本月14日表示女傭確診麻風，醫生估計感染源頭在菲律賓，目前仍在留醫。

警破73宗騙案拘114人涉款$7354萬 揭騙徒冒知名品牌招聘呃保證金

黃大仙警區於過去3星期展開「破標」（BREAKMARK）行動打擊騙案，拘捕114人，涉款達7,354萬元。其中一個求職騙案集團，冒充知名品牌的員工刊登招聘廣告，騙取求職者的職位保證金或行政費等，實則並無所述工作。警方特別提醒年青人，臨近暑假求職時要謹慎，以免誤墮圈套招致損失。所有被捕人已獲准保釋候查。

有片｜廣州天府路樓房大片棚架倒塌 目擊者：巨響後聽到有人呼救

內地網民爆料，今日（21日）下午3時左右有一棟位於廣州天府路的樓房大片棚架突然倒塌，有目擊者稱當時自己在家裡，「突然聽到一聲巨響，又聽到有人的叫喊聲，去陽台一看是施工腳手架塌了，有人被壓在裡面。」有網民稱，事發地點臨近天河區區政府，目前尚未有官方通報。

成都地鐵13號線在建工程坍塌 地面露出巨大空洞

周五（21日）凌晨，成都地鐵13號線一處在建站點發生坍塌，地面露出巨大空洞。網傳影片顯示，公路上出現一個巨大的空洞，空洞周邊目前已設置圍欄，公路兩側有不少住宅大廈，現場有工程車和人員在工作。

桂林暴雨｜結婚遇30年最高洪峰 新娘搭消防「順風車」幸福完婚

本月12日到19日，桂林市出現連續性強降雨，遭1998年以來最大洪水侵襲。但大水衝不散姻緣，一位趕去溶江鎮結婚的桂林新娘，穿着婚紗坐著消防車「順風車」，順利抵達結婚現場。新娘感謝說，「我們想邀請消防員來吃酒席，但他們忙著搶修。」